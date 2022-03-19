Infobae Horoscope: اكتشف ما هي أكثر 3 علامات زودياك واقية

A young couple lovingly embrace each other during a meetup and barbecue with friends.

وفقًا للعالم الفلكي، فإن العلامة التي نولد تحتها ستعطينا بعض الخصائص بطريقة فطرية تميز مسار شخصيتنا. على سبيل المثال، تتميز بعض العلامات بأنها مقنعة، والبعض الآخر عنيد وهلم جرا.

العلامات الواقية هي أولئك الذين يهتمون برعاية كل من حولهم حتى لا يؤذيهم. إنهم أيضًا أحد هؤلاء الأشخاص الذين يمكنك دائمًا الاعتماد عليهم في كل ما تحتاجه لأنهم سيكونون هناك من أجلك وسيقلقون من عدم حدوث أي شيء سيء لك.

إذا كنت تريد أن تعرف ما هي علامات الأبراج الثلاثة التي تميل إلى أن تكون أكثر حماية لمن حولهم، فاستمر في قراءة الملاحظة التالية.

1. جيمينيس

وفقا لبرجك، يتمتع الأشخاص من علامة الجوزاء بشخصية نبيلة للغاية ويميلون إلى نقل السلام لأولئك المقربين منهم. إنهم يعتبرون وقائيين لأنهم يسعون إلى قول الأشياء بطريقة لا تؤذي الشخص الآخر لحماية مشاعره وغالبًا ما يكونون حنونين.

إنهم يعتبرون أطفال البروج لأنهم يريدون دائمًا الاستمتاع بالحاضر كما يفعل الأطفال.

2. أكواريان

يصف برجك الناس تحت علامة الدلو بأنهم كائنات نبيلة، وهذا يجعل الآخرين يثقون بهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن إحدى الخصائص التي تجعل Aquarius تميل إلى أن تكون واقية تمامًا هي أنها موجودة دائمًا لأولئك الذين يحتاجون إليها، سواء كانوا أصدقاء أو عائلة أو أي شخص آخر.

كما أنهم يعتبرون مستشارين جيدين لأنهم ليسوا متحيزين وسوف يستمعون إليك بغض النظر عن وضعك.

3. ليبرا

وفقًا للبروج، فإن أولئك الذين ولدوا تحت علامة الميزان يعتبرون ملائكة تقريبًا بطبيعتهم، لأن حماية الآخرين جزء من جوهرهم. إذا كان لديك شخص في حياتك الميزان لا يفاجئك إذا كان بإمكانه تحويل الوقت السيئ إلى مساحة مليئة بالطاقة والفرح.

أولئك الذين تحكمهم هذه العلامة عادة ما يكون لديهم مهارات في كل ما يتعلق بعمليات الشفاء والشفاء، وهذا هو السبب في أنه يقال أن Libras تميل إلى أن يكون لها ميول للوظائف التي تنطوي على علاج الناس أو الحيوانات، لذلك هم أطباء جيدون جدا، والأطباء البيطريين، وعلماء النفس وأكثر من ذلك.

عناصر كل علامة زودياك

وهي مقسمة إلى أربع مجموعات، وهي:

النار: برج الحمل وليو والقوس

الأرض: برج الثور والعذراء والجدي

الهواء: الجوزاء والميزان والدلو

الماء: السرطان والعقرب والحوت

ما العلامة التي تتوافق معها؟

تذكر أن علامة كل شخص الصاعدة والتفاصيل الأخرى التي يمكن العثور عليها في مخطط ميلاده لها تأثير أيضًا.

- برج الحمل هو علامة الحب المتوافقة مع Aquarius و Gemini.

- برج الثور هو علامة متوافقة في الحب مع الحوت والسرطان.

- الجوزاء هي علامة الحب المتوافقة مع Leo و Aries.

- السرطان هو علامة الحب المتوافقة مع برج الثور والعذراء.

- Leo هو علامة متوافقة في الحب مع برج الحمل والقوس.

- برج العذراء هو علامة متوافقة في الحب مع السرطان والعقرب.

- الميزان هو علامة الحب المتوافقة مع القوس وليو.

- العقرب هو علامة متوافقة في الحب مع الجدي والعذراء.

- القوس هو علامة متوافقة في الحب مع الميزان وAquarius.

- الجدي هو علامة متوافقة في الحب مع برج العقرب والحوت.

- برج الدلو هو علامة الحب المتوافقة مع برج الحمل والقوس.

- الحوت هو علامة الحب المتوافقة مع برج الثور والجدي.

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