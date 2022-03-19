هيرو يسجل 26 نقطة؛ هيت، زعيم الشرق، يتفوق على الرعد

تغلب تايلر هيرو على ذعر بدا انه يعاني من اصابة فى الكاحل وانتهى به الامر بالمساهمة ب 26 نقطة يوم الجمعة ليهزم زعيم المؤتمر الشرقى ميامى هيت فريق اوكلاهوما سيتى ثاندر 120-108.

سجل دنكان روبنسون 19 نقطة في 19 دقيقة. كما ساهم بام أديبايو بـ 19 نقطة، وسجل ثمانية من 10 طلقات، بينما أضاف كايل لوري 16 نقطة.

استخدمت ميامي هجومًا 16-2 في المراحل النهائية من الشوط الأول للسيطرة على مباراة تعادل. حتى أن الصدارة امتدت إلى 29 وحدة في الشوط الثاني.

لعب شاي جيلجيوس ألكساندر على الرغم من ألم في الكاحل وسجل 26 نقطة للرعد المهلك, الذي خسر ثماني مباريات متتالية ووصل إلى علامة 50 الهزائم للموسم الثاني على التوالي.

وأضاف تري مان 25 نقطة.

جاءت الصدمة لميامي في منتصف الفترة الثالثة، عندما قفز هيرو ولف كاحله الأيسر، وسقط على سفح أشعياء روبي، احتياطي الرعد. حتى أن Herro ذهب إلى المستوصف ليتم فحصه ولكنه تمكن من الاستمرار.