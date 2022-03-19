اعتقال غواتيمالي في مصادرة 248 كيلوغراما من الكوكايين في هندوراس

تيغوسيغالبا, 19 مار هندوراس ضبطت ما لا يقل عن 248 كيلوغراما من الكوكايين يوم السبت في قرية في مقاطعة كولون, في منطقة البحر الكاريبي في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى, في عملية اعتقلت أيضا غواتيمالي, حسبما ذكر مصدر من الشرطة الوطنية. تم ضبط المخدرات في قرية دوس بوكاس، ولاية سانتا روزا دي أغوان (كولون)، في عملية مشتركة بين المديرية الوطنية للشرطة لمكافحة المخدرات، والمديرية الوطنية للقوات الخاصة ومديرية خدمات شرطة الحدود، وفقا للنسخة الرسمية. واكد المخبر ان فرق مكافحة المخدرات امضت عدة ايام فى عملية لمراقبة ومراقبة الهياكل العاملة فى منطقة هندوراس الكاريبى مما ادى بها الى مخبأ كان بمثابة تخزين للمخابئ التى عثر عليها فى عشرة بالات. و نقلت شحنة المخدرات و الغواتيمالي المحتجز, إريك فرناندو مارتينيز, 35 عاما, اليوم إلى تيغوسيغالبا, حيث ستنقل القضية إلى مكتب المدعي العام. ووفقا لمديرية الشرطة الوطنية لمكافحة المخدرات، تم ضبط أكثر من 2000 كيلوغرام من الكوكايين حتى الآن في عام 2022، بالإضافة إلى تدمير ما لا يقل عن ثمانية مختبرات لمعالجة المخدرات وآلاف مصانع الكوكا في ست مقاطعات في شمال وشرق البلاد. رئيس gr/cfa