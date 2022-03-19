يزور Grau بلدية ديبورتيفو للتاريخ 7

يتوق الفريق المحلي للحصول على انتصار آخر كما هو الحال في المباراة السابقة لهذه البطولة. بينما كانت الزيارة مساوية لمباراتهم الأخيرة وستسعى لإضافة ما يصل إلى ثلاثة مرة أخرى.

هزم ديبورتيفو مونيسيبل سبورت بويز 2-1 في مباراته السابقة وسيبحث عن نتيجة إيجابية أخرى على أرضه. في آخر 4 مباريات لعبت فاز في 3 مباريات وكان خاسرا في 1 فرصة.

وأضاف غراو واحدا تلو الآخر في التاريخ السابق، بعد التعادل 1-1 مع سيزار فاليخو. في المباريات الأخيرة التي لعبها فاز بفوزين وخسارة واحدة وتعادل واحد.

ستجتمع البلدية وGrau غدًا في الساعة 15:15 (بتوقيت الأرجنتين). ستلعب المباراة لتاريخ 7 من بيرو - الدوري الإسباني 1 بيتسون 2022 في ملعب إيفان إلياس مورينو.

ديبورتيفو البلدية y Grau الجدول الزمني، اعتمادًا على البلد

الأرجنتين: 3:15 مساءً

كولومبيا والمكسيك بتوقيت شرق الولايات المتحدة وبيرو: 1:15 مساءً

المكسيك CST ونيكاراغوا: 12:15 مساءً

المكسيك MST والمكسيك PST: 11:15 صباحًا

فنزويلا: 2:15 مساءً

مصدر الملاحظة والصورة: داتافاكتوري