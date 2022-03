العصر الذهبي: الذين كانوا «أعداء» ماريا فيلكس

كانت ماريا فيليكس واحدة من أهم الممثلات في المكسيك خلال العصر الذهبي وواحدة من أكثر النساء إثارة للإعجاب في العالم بفضل جمالها وموهبتها، ومع ذلك، في البيئة الفنية كان لديها العديد من العداوات بسبب شخصيتها.

في عدة مناسبات، اشتكت الممثلات والممثلون من الطريقة التي تصرفت بها ماري فيلكس عندما عملت على مجموعات التسجيل، بحجة أنها كانت شخصًا مستبدًا أو وقحًا، بما في ذلك كولومبا دومينغيز وإيرما سيرانو وسيلفيا بينال وكاتي جورادو ودولوريس ديل ريو.

أكد كولومبا دومينغيز أن ماريا كسرت شحمة أذنه بصفعه (الصورة: مهرجان موريليا السينمائي)

واحدة من أهم القصص عن لادونا كانت عن القتال الذي خاضته مع كولومبا دومينغيز، حيث ذكرت زوجة إميليو إل إنديو فرنانديز في The Story Behind the Myth أن شريكها اتهمها بتلطيخ أحد معاطفها باهظة الثمن والحصرية.

قال دومينغيز أنه أثناء تصوير ماكلوفيا اشتبك الاثنان خلال التسجيلات، حيث حاولت ماريا الاستفادة من المشاهد العنيفة التي اضطروا إلى الاعتداء عليها جسديًا.

أطلقت إيرما سيرانو على ماريا اسم «مومياء» واتهمتها بأنها وقحة مع مواطنيها (الصورة: تويتر)

كما لفتت العداء بين ماريا بونيتا وإيرما سيرانو انتباه الجمهور في عدة مناسبات، حيث أعرب كلاهما عن كرههما للأحداث.

في إحدى المناسبات، شهد بعض الفنانين كيف، في حفل، حاولت لادونا، في حفل، جعل La Tigresa غير مرتاحة من خلال الإصرار على أنها تغني، لأنها أرادت أن يستمتع ضيوفها بصوتها، ومع ذلك، كانت vedette مهينة للغاية بسبب موقف ماريا وغادرت المكان .

دعم بعض الفنانين الآخرين مثل لولا بلتران ولوتشا فيلا سيرانو وقرروا أيضًا الانسحاب من الحفلة.

كشفت سيلفيا بينال مؤخرًا أن ماريا عاملتها معاملة سيئة في عدة مناسبات (الصورة: فيلم «فيريديانا» للويس بونويل)

انضمت سيلفيا بينال أيضًا إلى الممثلات اللواتي خصت Felix بسلوكه الاستبدادي, لأنه خلال مقابلة ذكرت أن شريكها كان وقحًا جدًا مع زميلها. الفنانين.

وفقًا للمغنية، فإن السبب في أنها لم تكن جزءًا من صور تعميد حفيدتها فريدا صوفيا، ابنة أليخاندرا غوزمان، كان لأن لا دونا قالت إنها لن تكون عرابة الفتاة إلا إذا ذهب زميلها إلى أبعد جزء من الكنيسة حيث الحفل. ستعقد, كما بطل الرواية الوحيد من هذا الحزب يمكن أن تكون نفسها.

شاركت كاتي أنه بعد هذا الاجتماع، أدار العديد من زملائها ظهورهم لها (الصورة: فيسبوك/مؤسسة ماريا فيلكس)

كما تشاجرت بطلة دونا باربرا مع كاتي جورادو، التي كانت في البداية صديقتها.

كما ذكر خورادو في مقابلة، بينما كانوا يعملون على لا بانديدا، كسرت ساقها وكان فريق الإنتاج على علم بمساعدتها على التعافي والحصول على تصوير الفيلم في الوقت المحدد.

ومع ذلك، فإن حقيقة أن كل الاهتمام كان يركز على كاتي أزعجت ماريا، لدرجة أنها طالبت بأن يوجه الإنتاج الكاميرا إليها فقط لأن «أنا النجم»، كانت ستطالب أمام جميع زملائها الممثلين.

كانت كاتي ستشعر بالضيق الشديد من رد فعل صديقتها لدرجة أنها أجابت: «سيدتي، كنجمة أنت نجم مثل إميليو فرنانديز، كما هو بيدرو أرمينداريز، كما هو لوبيز تارسو وكما أنا. أعتقد أن أكثر من نجم، أنت «vedette»، والتي كسرت صداقتك إلى الأبد.

تمكنت الممثلات من الحفاظ على صداقة جيدة للغاية بعد أن كانت جزءًا من La cucaracha (الصورة: الفيسبوك/العصر الذهبي)

كانت دولوريس ديل ريو ممثلة أخرى واجهت لا دونا معها في فيلم La cucaracha، حيث أراد إسماعيل رودريغيز كلاهما كنجوم مشاركين، لكن ماريا كانت تعارض أن يكون لهما نفس الوزن في القصة. ومع ذلك، تمكنوا من تخفيف حوافهم الخشنة أثناء العمل معًا.

كان لدى ماريا فيلكس أيضًا تنافس مع الممثلات اللواتي لم تتبادل معهم الكلمات أبدًا، مثل غلوريا مارين، لأنها رآتها كعدو منذ أن انتزعت الدور الرئيسي في The Rock of Souls.

