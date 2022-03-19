التوقعات العامة لوكالة فرانس برس في الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش

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أوكرانيا روسيا الصراع: موسكو تستخدم سلاح تفوق سرعة الصوت في أوكرانيا بينما يحث زيلينسكي على الحوار

- الصراع الروسي الأوكراني

كييف:

تستخدم موسكو سلاحًا تفوق سرعة الصوت في أوكرانيا حيث يحث زيلينسكي على الحوار

كثفت روسيا هجومها في أوكرانيا يوم السبت، معلنة استخدام صاروخ تفوق سرعة الصوت لأول مرة، في حين أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الوقت قد حان لكي توافق موسكو على «الحديث» بجدية عن السلام.

بقلم دميترو غورشكوف وإيمانويل دوبارك

(الصراع الروسي أوكرانيا، ملاحظة مركزية، 1000 كلمة - تم إرسالها بالفعل)

الصور والفيديو والرسوم البيانية

موسكو:

تدعي روسيا أنها استخدمت صواريخ تفوق سرعة الصوت لأول مرة في أوكرانيا

ادعى الجيش الروسي يوم السبت أنه استخدم صواريخ تفوق سرعة الصوت في أوكرانيا, مورد يبدو أنه لم يستخدمه بعد في هذا الصراع والذي, وفقًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين, جزء من تسليح «لا يقهر».

(روسيا أوكرانيا أسلحة الصراع صواريخ الدفاع الجوي، التركيز، 600 كلمة - بثت بالفعل)

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موسكو:

لا يقهر، تفوق سرعة الصوت أو غير مرئي: الأسلحة التي تفتخر بها روسيا

(روسيا أوكرانيا أسلحة الصراع صواريخ الدفاع الجوي، مربع، 600 كلمة - أرسلت بالفعل)

كييف:

يعيش الأوكرانيون المسنون لاجئون في محطات مترو كييف

فالنتينا كاتكوفا، 77 عاما، لا تعرف ما الذي يجعلها ترغب في البكاء: ما إذا كانت المشاكل الصحية المميزة لشيخوختها أو حقيقة العيش «مدفونة» في مترو كييف للهروب من القنابل الروسية.

بواسطة دميترو جورشكوف

(الصراع الروسي أوكرانيا، مصورة فوتوغرافية، 400 كلمة - 13H00 GMT)

صور، فيديو

لندن:

ما الدور الذي تلعبه العملات المشفرة في الحرب في أوكرانيا؟

في أوكرانيا، تلعب العملات المشفرة دورًا لم يسبق له مثيل من قبل، مما يسمح للحكومة بجمع ملايين الدولارات لتمويل ردها على الغزو الروسي.

بواسطة ستيفان روث

(أوكرانيا عملة الحوسبة روسيا الصراع، أسئلة وأجوبة، 700 كلمة - بثت بالفعل)

صور

واشنطن:

يشعر Telegram و whatsapp في روسيا بالضغط ولكنهما لا يزالان يتفادان الحظر

تجنبت منصات المراسلة مثل whatsapp و Telegram الحصار الروسي على عكس بعض أكبر الشبكات الاجتماعية في العالم، في تسامح دقيق يحذر الخبراء من أنه قد ينتهي فجأة.

بقلم جوشوا ملفين

(الولايات المتحدة روسيا تعارض أوكرانيا التضليل الكمبيوتر الإنترنت، التركيز، 850 كلمة - بث بالفعل)

واشنطن:

على بعد المحيط، يشعر الأمريكيون الروس بالرفض بسبب حرب بوتين

في الأيام التي تلت إرسال فلاديمير بوتين قوات إلى أوكرانيا، شعرت المدرسة الروسية للرياضيات، وهي شبكة من الأكاديميات اللامنهجية الشعبية في الولايات المتحدة، أنه ليس لديها خيار سوى التحدث.

(الصراع الأمريكي ثقافة أوكرانيا روسيا، التركيز، 950 كلمة - 12H00 GMT)

صور

لندن:

عالم الرقص يجتمع في حفل كبير لأوكرانيا في لندن

من روسيا إلى الأرجنتين, إلى اليابان, فرنسا وكوبا, يجتمع الراقصون المشهورون من جميع أنحاء العالم يوم السبت لحضور حفل كبير في لندن لجمع الأموال وإرسال رسالة ضد الحرب «الفظيعة» في أوكرانيا.

بقلم آنا كوينكا

(GB روسيا أوكرانيا الرقص الناس الصراع، التركيز، 650 كلمة - بث بالفعل)

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أخبار أخرى حسب المنطقة

- آسيا

شنغهاي، الصين:

الصين تسجل أول حالة وفاة لها من covid-19 منذ أكثر من عام

سجلت الصين أول وفاة لها بسبب covid-19 يوم السبت منذ أكثر من عام، وسط ارتفاع في الوباء المرتبط بمتغير omicron الذي يضع استراتيجية «كوفيد زيرو» في البلاد في ورطة.

بقلم دان مارتن

(فيروس الصحة الوبائي الصيني، ملاحظة مركزية، تحديث، 650 كلمة - تنتقل بالفعل)

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— الشرق الأوسط

دبي:

طغت عليها أوكرانيا، ويترك اليمن دون مساعدة وعلى حافة الهاوية

حذرت الأمم المتحدة والجمعيات الإنسانية من عواقب وخيمة على اليمن بعد فشل مؤتمر دولي للمانحين في جمع الأموال اللازمة لتجنب وقوع كارثة إنسانية في هذا البلد المتحارب.

بواسطة دانا موخلاتي

(مجاعة الصراع في اليمن تساعد التمرد السياسي للأمم المتحدة، التركيز، 750 كلمة - بثت بالفعل)

اليمن، التي دمرتها الحرب، تهمل تراثها الغني

تتراكم جبال القمامة على الأرض وتغطي الكتابة على الجدران جدران قلعة سيرا في عدن، المدينة الساحلية الكبرى في جنوب اليمن، حيث لا ترحم الحرب تراثها التاريخي الغني.

بقلم شاثا يايش

(تراث ثقافة تاريخ الصراع اليمني، ميزة، 500 كلمة - بثت بالفعل)

صور، فيديو

— المجتمع

باريس:

«توربيا»، المستقبل المضطرب الخالي من الماء لمدينة كالي الكولومبية

مدينة كالي في عام 2023، عطشان للمياه وغمرتها العنف والفساد: هذا هو الإعداد للمسلسل الكولومبي «Turbia»، الذي يقدم هذا الأحد في مهرجان Series Mania في ليل (فرنسا).

بواسطة جوردي زامورا

(فرنسا كولومبيا مهرجان التلفزيون الإعلامي البيئة المائية، التركيز، 600 كلمة - بث بالفعل)

ليل، فرنسا:

البصيرة، حتى النبوية: السلسلة التي تشكل المجتمع

منذ غزو أوكرانيا، أصبحت سلسلة «خادم الشعب»، التي يلعب فيها فولوديمير زيلينسكي رئيس البلاد، شعبية في جميع أنحاء العالم. طابعها النبوي يقودنا إلى التفكير في كيفية تشكيل المسلسل للواقع.

بواسطة سيلين لو بريوكس

(فرنسا أوكرانيا مهرجان التلفزيون وسائل الإعلام روسيا الصراع، التركيز، 650 كلمة - بث بالفعل)

صور

كينت، الولايات المتحدة:

حركة تدافع عن المدافن المسؤولة بيئيًا بالسماد البشري في الولايات المتحدة

ينقر نقار الخشب على فرع بينما تفكر سيندي أرمسترونغ في قطعة أرض كانت ابنها.

بقلم سيلفي لانتيوم

(بيئة الكمبيوتر الأمريكية، التركيز، 650 كلمة - 12H30 GMT)

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