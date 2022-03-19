أسعار البنزين في خاليسكو في 19 مارس

قبل ملء خزان سيارتك، تحقق من أسعار الوقود في خاليسكو في 19 مارس. تذكر أن تكلفة البنزين تتغير يوميًا، لذا من المهم أن تعرف قيمتها.

: 22,027 بيزو: 23,931 بيزو: 23,027 بيزو

الأسعار المبلغ عنها من قبل حاملي التصاريح عبر الإنترنت وفقًا للالتزام المحدد في الاتفاقية رقم. A/041/2018 من لجنة تنظيم الطاقة.

يمكن أن تختلف تكلفة الوقود في المكسيك بسبب مجموعة متنوعة من العوامل مثل التكاليف المرجعية والضرائب والخدمات اللوجستية.

تعتمد التكلفة المرجعية على أسعار النفط الدولية، حيث يتم اقتباس النفط بالدولار على مستوى العالم، لذلك يتم تعديل متوسط قيمة الوقود فيما يتعلق بسعر صرف الدولار والبيسو.

في المكسيك، يتم دفع ضريبة أيضًا مقابل استهلاك الوقود، وتسمى ضريبة المكوس الفيدرالية على الإنتاج والخدمات (IEPS)، والتي تحددها وزارة المالية والائتمان العام (SHCP) وتؤثر على سعر البنزين.

وقد تتغير التكاليف أيضا لأسباب لوجستية، أي النقل والتخزين، إذا ارتفعت أسعار الوقود عند نقل النفط والبنزين المكرر في الأنابيب أو السفن، ستزداد التكاليف.

يتم إعطاء العوامل الأخرى التي تؤثر على تكاليف البنزين حسب الموقع الجغرافي.

أسعار البنزين لكل محطة

لمعرفة سعر البنزين لكل محطة، يمكنك الذهاب إلى الموقع التالي لحكومة المكسيك.

مكتب المدعي الفيدرالي للمستهلك (بروفيكو) يجعل الموقع متاحًا للمستخدم من أجل توفير معلومات محدثة عن محطات الخدمة التي تبيع البنزين والديزل بأعلى وأدنى الأسعار في كل المكسيك.

تسمى صفحة Profeco «من هو في البنزين «، والتي بنيت على تقارير لجنة تنظيم الطاقة (CRE) حول بيع التجزئة للبنزين والديزل. للوصول إليه، يمكنك النقر فوق الرابط التالي.

يقدم Profeco أيضًا للمستخدمين تطبيق Litro X Llitro، المتوفر على نظامي iOS و Android، حيث يمكنك مقارنة الأسعار في محطات الوقود القريبة، بالإضافة إلى تقديم الشكاوى والشكاوى.

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