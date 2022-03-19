الألعاب المحمولة: 70٪ من الأمريكيين اللاتينيين يلعبون أكثر من أي وقت مضى على الأجهزة المحمولة

A man uses a mobile device.

بفضل النمو الهائل الذي حدث خلال الوباء، في العام الماضي تجاوزت الألعاب المحمولة بشكل كبير الإيرادات والنشاط المسجل على وحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر النظيرة . كشف تقرير حديث أعدته Cisneros Interactive بالاشتراك مع Justmob أن الاتجاه ليس غريبًا على الإطلاق لأمريكا اللاتينية, ولكن يمكن أيضًا رؤية هذا النمو الهائل الذي يؤدي إلى وضع طبيعي جديد للاعبين في المنطقة.

على الرغم من حقيقة أن الوباء والعزلة هما السببان الرئيسيان وراء نمو الهواتف المحمولة كمنصة لألعاب الفيديو، إلا أن تخفيف تدابير الرعاية في أمريكا اللاتينية أوضح أن الظاهرة مستمرة في التطور على الرغم من العوامل الخارجية. ركز التقرير على الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا والمكسيك وبيرو لتحليل هذا الاتجاه وعادات الاستهلاك الجديدة للاعبين اللاتينيين.

ادعى أكثر من نصف المستجيبين، رجالًا ونساء فوق سن 18 عامًا، أنهم يلعبون على هواتفهم الذكية بشكل يومي . في حين أن معظم البلدان التي شملتها الدراسة تبلغ حوالي 50٪ دقيقة، إلا أنه في الأرجنتين وكولومبيا كانت هناك نسب أعلى قليلاً. من هؤلاء المستخدمين، ما يقرب من 75٪ لديهم ثلاث جلسات ألعاب على الأقل يوميًا. من حيث الوقت، أفاد نصف المستجيبين بقضاء أكثر من 40 دقيقة يوميًا مع ألعاب الفيديو المحمولة المختلفة . المكسيك هي الاستثناء الوحيد، حيث تصل النسبة إلى 60٪.

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«خلال العزلة، زادت هذه الهواية وقضى 70٪ من الأرجنتينيين وقتًا أطول في اللعب خلال هذه الفترة، وخاصة أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا»، مضيفًا: «ما هو أكثر إثارة للاهتمام هو أن هذا الاتجاه لا يبدو أنه يتغير، منذ 3 من بين 5 لاعبين يعتزمون مواصلة اللعب بنفس الكثافة بعد الوباء». على الرغم من وجود اختلافات صغيرة، إلا أن الأرقام المسجلة في بقية البلدان التي شملتها الدراسة لا تزال في ترتيب مماثل.

بالطبع، الهواتف الذكية هي المنصة المفضلة للاستمتاع بهذه التجارب، على الرغم من أن بعض المستخدمين يتناوبون أيضًا مع الأجهزة اللوحية، خاصة عندما يتعلق الأمر باللعب مع الأطفال.

Apex Legends Mobile متاح الآن في بعض البلدان في المنطقة وأعلنت عن خططها التوسعية في بقية العالم.

لا يمكن رؤية نمو الألعاب المحمولة فقط من خلال نشاط مستخدميها، ولكنه أيضًا اتجاه بين مطوري ألعاب الفيديو. توسع عالم League of Legends بلقبه المحمول، Wild Rift، الذي عقد خلال عام 2021 أول تقويم تنافسي بلغ ذروته في كأس العالم الأول.

في الأسبوع الماضي، أصدرت Respawn Entertainment جنبًا إلى جنب مع Lightspeed & Quantum Studios الإصدار الأول من Apex هبطت معركة الكمبيوتر الشعبية في النهاية على الساحة المتنقلة وفعلت ذلك في دول أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا. لا تتميز هذه الأسواق بامتلاك الهواتف الذكية الأكثر تقدمًا، ولكنها قوية في مجموعة متنوعة من عناوين الرياضات الإلكترونية المحمولة بفضل حقيقة أنها الطريقة الأكثر سهولة للوصول إلى ألعاب الفيديو.

في حين أن Call of Duty Mobile هي واحدة من أكثر الدعاة شعبية في ساحة الهاتف المحمول, يخطط مديرو الامتياز أيضًا لجلب Warzone إلى الهواتف المحمولة توسيع جمهورهم كما لم يحدث من قبل.

أعلنت كول أوف ديوتي موبايل عن بطولتها العالمية الجديدة هذا الأسبوع (الصورة: تويتر)

ما يمثل هذه الشركات فرصة عمل جديدة ومثيرة للاهتمام للغاية، بالنسبة للمستخدمين يترجم إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من التجارب، أي ألعاب لجميع الأذواق. قاد الوباء نموًا غير مسبوق في نشاط الهاتف المحمول لأن اللاعبين يبحثون بشكل أساسي عن الهروب من الواقع أو طريقة للاسترخاء في السياق الحالي.

وأوضح بوراس أن «الترفيه هو السبب الرئيسي وراء اختيار الرجال والنساء لألعاب الهاتف المحمول، ولكن أيضًا الاستمتاع والاسترخاء هما من الأسباب الأخرى التي تجعلهم يختارون اللعب» . تشمل الأسباب الأخرى التي ذكرها المستجيبون تخفيف التوتر وتحسين ردود الفعل والتركيز والاهتمام. يجد أكثر من 70٪ أيضًا في ألعاب الفيديو طريقة للتواصل الاجتماعي، إما مع معارفه أو مع لاعبين آخرين.

كشف التقرير أن الإعلانات داخل اللعبة، خاصة في التجارب المجانية، أصبحت جزءًا من عادة اللعب. تدعو العديد من العناوين اللاعبين لمشاهدة الإعلانات القصيرة لحياة أكثر أو مكافآت أفضل، ويختار أكثر من 80٪ من المستجيبين القيام بذلك لتوسيع تجربة الألعاب أو تحسينها. بالإضافة إلى ذلك، يرى 75٪ الإعلانات على أنها شيء إيجابي لأنها تسمح لهم، في بعض الأحيان، بمعرفة عناوين أو خدمات أخرى تنسجم مع ما يلعبونه.

Rocket League هو امتياز شعبي آخر هبط على الساحة المتنقلة لتوسيع جمهورها (الصورة: Psyonix)

كشف غونزالو بوراس أيضًا: «لا يلعب اللاعبون الألعاب فحسب، بل يقومون أيضًا بعمليات شراء داخل التطبيق أثناء القيام بذلك: 57٪ ينفقون المال على الحصول على حياة جديدة للعبة أو محتوى إضافي .» على الرغم من أن البيانات ليست مفاجئة لأنها تنسجم مع بقية العالم، إلا أنها توضح أن الصناعة بالفعل في حالة طبيعية جديدة. بينما يرى جزء من الجمهور نشاط الهاتف المحمول كمكان مناسب, يظهر الواقع أنه أفضل أرضية للمطورين والعلامات التجارية للمراهنة على ممتلكاتهم الجديدة وليس الجديدة.

جمهور اللاعب هو أكبر جمهور رقمي بعد وسائل التواصل الاجتماعي ، مما يضمن استمرار نمو النشاط بفضل العناوين العديدة في الطريق. إن إمكانية الوصول التي يوفرها جهاز محمول، على عكس وحدات التحكم التي لا تحتوي على مخزون أو أجهزة كمبيوتر تتنافس في السعر مع سيارة، هي أداة تتابعها الشركات لفترة طويلة. ومع ذلك، فإن القطعة المطلوبة كانت راحة اللاعبين أنفسهم، الذين رأوا قبل 10 سنوات أن الألعاب المحمولة مرادفة لـ Candy Crush فقط، لكنهم اليوم يستمتعون بامتيازاتهم المفضلة على أساس يومي.

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