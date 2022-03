أربعة نمور محتجزة في عربة في الأرجنتين تجد موطنًا في جنوب إفريقيا

نيريا غونزاليس جوهانسبرغ، 19 مار ساندرو، مافالدا، غوستافو وميسي، أربعة نمور البنغال الذين عاشوا لمدة 15 عاما في سيارة قطار تحولت إلى قفص في مقاطعة سان لويس الأرجنتينية (وسط)، صعدت على العشب لأول مرة قبل بضعة أيام فقط في جنوب أفريقيا، حيث وجدت المنظمة غير الحكومية فور باوز لهم منزلا جديدا. يشرح الدكتور أمير خليل، قائد مشروع الإنقاذ الدولي هذا، لإيفي عن اللحظة المثيرة التي تم فيها إطلاق سراح النمور يوم السبت الماضي في الحرم: «الأول كان خائفا من الخروج، كان يرتجف لأنه في حياته، في خمسة عشر عاما، لم ير العشب ولم يكن يعرف ما هو عليه» للقطط التي تم إنقاذها من Lionsrock، على بعد 300 كيلومتر جنوب جوهانسبرغ. «(بالنسبة لهم) كان مثل التلفزيون، مثل Netflix. كانوا يجلسون في حاويتهم وينظرون إلى الخارج، وهناك طبيعة رائعة في الخارج، لكنهم لم يعرفوا ما هو»، يضيف الخبير البيطري الشهير في Four Paws. وصلت قصة هؤلاء النمور الأرجنتينية - الذين يحملون أسماء مشاهير من دولة أمريكا الجنوبية - إلى آذان خليل منذ حوالي عام، عندما كانت احتمالات النزوح الدولي لا تزال مقيدة تمامًا بسبب جائحة كوفيد -19. تم حبس ساندرو ومافالدا وغوستافو وميسي في سيارة قطار مجهزة كقفص - بالكاد 75 متر مربع - لمدة 15 عاما. على الرغم من أن أصول الحيوانات مربكة، إلا أنه في البداية كان هناك اثنان فقط، من المفترض أن يتم التخلي عنها من قبل سيرك مر عبر مقاطعة سان لويس ولم يعد أبدًا. ثم انضم إليهما اثنان آخران لإكمال أسرة رجل يبلغ من العمر 18 عامًا (ساندرو)، وأنثى تبلغ من العمر 15 عامًا (مافالدا) ورجلين آخرين تتراوح أعمارهم بين 12 و 10 سنوات (ميسي وغوستافو). على الرغم من أن الظروف التي تعيش فيها الحيوانات كانت مؤسفة (محبوسة، مع قطع الأنياب والمخالب المسننة)، إلا أنه في الأرجنتين لم يكن هناك مكان مناسب لأخذها. في أقصى جنوب إفريقيا، على الرغم من أن القطط ليست متوطنة في المنطقة، فهي كذلك. لهذا السبب، شرعت Four Paws في القيام بما يأملون أن يكون الأول من بين العديد من بعثات الإنقاذ من هذا النوع في أمريكا اللاتينية. رحلة لأكثر من 70 ساعة كانت التحديات البيروقراطية واللوجستية المتمثلة في «استيراد» هذه القطط الكبيرة من سانت لويس إلى جنوب إفريقيا معقدة للغاية، بدءًا من الحصول على تصاريح من سلطات البلدين المعنيين إلى تنظيم النقل في أوقات الوباء، مع تضمين اختبارات PCR على النمور. «سألوني لماذا من الملح للغاية تحريك النمور، لماذا من المهم للغاية تحريك النمور الآن. وكان جوابي: «إذا كنت شخصًا بريئًا وعليك الذهاب إلى السجن لمدة أسبوع ويسألك أحدهم لماذا يجب عليك الخروج من السجن في اليوم التالي... حسنًا، هذا بالضبط ما حدث، هذه الحيوانات بريئة وسُجنت لمدة 15 عامًا، كما يقول خليل. الرحلة الطويلة، التي استمرت أكثر من 70 ساعة، أخذت الحيوانات الأربعة أولاً براً من سان لويس إلى بوينس آيرس، حيث سافروا إلى أمستردام للتوقف قبل الشروع في جوهانسبرغ. في 12 مارس، عبروا أخيرًا بوابات Lionsrock، وهي ملاذ للقطط الكبيرة التي تؤوي أيضًا، على سبيل المثال، الأسود التي تم إنقاذها من الحرب السورية وحيث ستتمكن النمور من العيش في الهواء الطلق لأول مرة في بيئة طبيعية ويتم رعايتها من قبل الخبراء. يقول خليل: «(Lionsrock) هو 5000 ملعب لكرة القدم في الحجم». سفراء السلام في أوقات الحرب يشير هذا الخبير البيطري أيضًا إلى أن دافعًا رئيسيًا آخر له وللفريق الذي عمل على هذا الإنقاذ كان اندلاع الحرب في أوكرانيا. «كل شيء سلبي للغاية، كل شيء سيء، الناس يكرهون بعضهم البعض، يتحدثون عن الحرب العالمية الثالثة. الحيوانات سفراء مهمون للغاية، رسالة سلام في الأوقات الصعبة. لذلك تفتح أفريقيا أبوابها وتصبح الحيوانات سفراء، في عام النمر، لإعطاء الأمل للبشرية». «بدلاً من أن يتحدث الناس عن قتل بعضهم البعض، هذه رسالة سلام (...). وهنا أرى دولتين تتفقان على القيام بشيء معا». يأمل الطبيب البيطري Four Paws أن يمهد الطريق للعديد من البعثات في أمريكا اللاتينية، كما هو الحال في المنطقة يقدرون أن هناك العديد من الحيوانات البرية التي تعيش محصورة في ظروف غير مناسبة لأنواعها. رئيس نغب/با/بي (صورة) (فيديو)