فرنانديز نورونيا ضبطت سيرو موراياما لانتقادات مورينا وإلغاء الانتداب: «أنت تخون الشعب»

أصبح النائب الفيدرالي لحزب العمل (PT)، جيراردو فرنانديز نورونيا، أحد أقوى حلفاء حركة التجديد الوطني (مورينا) في سعيها للاستمرار على جميع المستويات الثلاثة للحكومة، وكذلك عندما يتعلق الأمر بمناقشة واعتماد أي رأي يفضل لهم.

طوال 18 مارس، عرض المشرع أفضل تغريداته لتفجير سيرو موراياما، مستشار المعهد الانتخابي الوطني (INE) الذي شارك، على حسابه على تويتر، انتقادات مختلفة لحزب الكرز والعملية الديمقراطية إلغاء التفويض الذي سيعقد في 10 أبريل.

برسالته الأولى، رد مسؤول الانتخابات على زعيم مورينا الوطني، ماريو ديلغادو كاريو، الذي دعا عامة السكان إلى «رسم سياج أو وضع قماش القنب أو لصق ملصق لدفع عملية إلغاء الانتداب إلى الأمام.

لذلك، في رسالته، استذكر موراياما اللحظات التي دعمت فيها INE هذه الحركة السياسية، مثل تسجيلها، تنظيم الانتخابات الفيدرالية في عام 2018، والتي سيطرت فيها على البلاد.

«من أعطى الرقم القياسي لمورينا في عام 2014؟ @INEMexico الذي نظم انتخابات 2018؟ INE الذي يقوم بتثبيت كل مربع حيث يتم التصويت على x Morena؟ INE من الذي أجرى الاستطلاع لتجديد قيادة مورينا؟ INE من هم الحكومة ومورينا يهاجمون؟ نعم، إلى INE»، كتب مدير INE.

(الصورة: تويتر)

كانت هذه هي الرسالة التي استغلها فرنانديز نورونيا، لأنه من شبكاته الاجتماعية، طالبه petista بوضع نفسه كبطل لهذه الأحداث، وهي حقيقة أطلق عليها الناس «خائن»، لأن الأخير هو الشخص الذي، مع ضرائبه، كان مسؤولاً عن التمويل جميع الجوانب التي أدرجها في تغريدته.

«من أعطى؟ أنت لم تعط أي شيء. أنت لا تضع، ولا منظمة، هو الأشخاص الذين فعلوا كل شيء، هم الأشخاص الذين يدفعون راتبك وهم الأشخاص الذين تخونهم @CiroMurayamaINE»، كتب النائب.

كما رد ماريو ديلغادو نفسه على موراياما. من خلال صياغة معينة، أكد أن شعب المكسيك هو الذي أعطى الحزب التسجيل، مع تصويتهم تم نقلهم إلى الحكومة وكان المواطنون أنفسهم هم الذين حددوا القيادة.

«من الذي نبلغ عنه؟ لأعداء الشعب والخونة للديمقراطية. الديمقراطية تنتمي إلى الشعب والشعب «، نشر Morenista.

كما انتقد ماريو ديلغادو مدير الانتخابات لتصريحاته ضده (الصورة: EFE/كارلوس راميريز)

بعد ذلك، قرر المستشار الانتخابي مشاركة النشرة الإخبارية التي حث فيها الجيش الوطني مورينا وأعضائها على سحب جميع الترقيات التي تروج لإلغاء الانتداب وتعميمه.

«قال @SCJN إن الأطراف لا يمكنها نشر إلغاء التفويض. هذا هو السبب في أن @INEMexico أصدرت اليوم إجراء احترازي لمورينا لتنزيل مقاطع الفيديو التي تنتهك الدستور من خلال الترويج لـ RM. هل من الصعب عليهم احترام قواعد اللعبة الديمقراطية؟» ، شارك موراياما.

وفيما يتعلق بالتدبير الاحترازي الأول، قضت محكمة العدل العليا للأمة بأنه من المخالف للدستور أن تعزز الأحزاب السياسية مشاركة المواطنين في عملية إلغاء الانتداب.

ولهذا السبب، أمر بإزالة الترقيات على الشبكات الإذاعية والتلفزيونية والاجتماعية، وكذلك تجنب نشر الدعاية السياسية والاستخدام المحتمل للموارد العامة لتعزيز مشاركة المواطنين في ممارسة إلغاء الانتداب.

تشير الشكوى المقدمة من الحزب الثوري الديمقراطي (PRD) إلى لجنة الشكاوى والشكاوى التابعة للمعهد الوطني للانتخابات (INE) إلى سوء الاستخدام المزعوم لنشر الترقيات المسماة MEXICO NOS NEED V1 و MEXICO NEED US V2. المخطط لها للإذاعة والتلفزيون، والتي، في إطار مفهوم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، تتدخل في الوقت العادي مع العملية الديمقراطية.

