مكياج متطرف في الحفلة الموسيقية: مكياج مذهل وخالي من الجنس ليعيش تجربة مهرجان أخرى

تتجاوز تجربة Lollapalooza حواجز الموسيقى لتقديم العديد من المقترحات التي تدعو المعجبين للاستمتاع بالمهرجان من خلال مجالات مختلفة تتعلق بفن الطهو والاستدامة والوعي البيئي واستخدام الموارد الطبيعية، من بين القيم الأخرى.

من بين المساحات التفاعلية الرئيسية لهذا الإصدار الجديد الذي بدأ يوم الجمعة الماضي، تبرز إحدى مستحضرات التجميل ومستحضرات التجميل Natura. ستكون الشركة حاضرة خلال الأيام الثلاثة للمهرجان تحت فرضية «ماذا لو اتحدنا من أجل العالم ونحن نتحد من أجل الموسيقى؟» ويسعى إلى دعوة الجمهور للتفكير في الكوكب والاستدامة، وركائز هويته.

تحقيقا لهذه الغاية، تقترح Natura تجارب مختلفة داخل مساحة تدعونا إلى أن نكون نقطة التقاء مع أنشطة متعددة مثل منطقة Natura Faces، وهي منصة للتعرف على خط المكياج بلا جنس للعلامة التجارية مع اتجاهات الماكياج التي تم إنشاؤها. حصريا لهذا الحدث؛ الجدار «ارفع صوتك»، الذي يمكنك الكتابة عليه بألياف مستدامة؛ وتدخل سايفر، وهي مجموعة من الفنانين الارتجاليين الذين يقرأون «معركة الإطراء» لتعزيز رسائل الشمول والوحدة. بالإضافة إلى ذلك، ساعة واحدة في اليوم، يقوم المصمم والرسام والموسيقي ومغني الراب ودي جي، Yema Ice، بأداء الملابس الحية جنبًا إلى جنب مع دي جي لا يصدق من إعداد أنيتا بي كوين.

«نحن مقتنعون بأن علامة الجمال يمكن أن تفعل الكثير للعالم وأنه يمكننا ويجب علينا القيام بدور نشط في قيادة التغييرات التي نحتاجها كمجتمع لبناء عالم أفضل. مشاركتنا في Lollapalooza لأول مرة لها علاقة بهذا, لأننا نجد في الثقافة والموسيقى مساحة للحوار, تحديد وإحساس المجتمع الذي يسمح بإنشاء الجسور والتعبئة الجماعية. وقال في حوار مع Infobae Florencia Violini، مدير التسويق في Natura Argentina، حول وجود العلامة التجارية في مهرجان.

إحدى البطاقات البريدية من بعد ظهر يوم الجمعة، قبل انطلاق أحد العروض. مكياج متطرف قال حاضر (لولابالوزا)

«نعتقد أن المكياج، مثل الموسيقى، هو أداة للتعبير عن المشاعر والعواطف والفردية لكل شخص. يتم تعبئة الأجيال الجديدة من خلال الحاجة إلى أن تكون قادرة على التعبير عن نفسها كما هي بحرية تامة وتختار العلامات التجارية المرتبطة بالغرض منها. بهذا المعنى، يستجيب خط الوجوه الخاص بنا، الذي نعبر به عن أنفسنا كعلامة تجارية في هذه الطبعة من المهرجان، لهذا السلوك الاجتماعي لأنه يولد بالتزام قوي بالتنوع ويسعى إلى تعزيز جمال خالٍ من الأنماط والتصورات المسبقة بحيث يمكن لكل شخص أن يكون إنهم بكل فخر وبدون قيود «، لاحظ المتخصص.

وأضاف: «الأجيال القادمة هي مروجين للتغيرات الثقافية التي نحتاج إلى حضورها ومرافقتها، ولهذا السبب في فضائنا، على سبيل المثال، سيكون لدينا لوحة جدارية حتى يتمكن كل من يمر من رفع صوته حول القضايا التي تهمهم. نسعى إلى أن نكون متحدثين باسم أسباب ذلك الوقت، وأسبابها التي يكون الناس جزءًا منها، ولديهم اهتمام ويشاركون بشكل متزايد».

الوجوه عبارة عن خط خالٍ من الجنس وخالي من الحيوانات ونباتي وخالي من البارابين وصديق للبيئة يتكون من مكياج مثل الظلال وأحمر الشفاه والماسكارا للرموش وأقلام كحل ومساحيق وأحمر الخدود والكريمات وغيرها ومنتجات العناية بالوجه. إنه يستهدف الأشخاص ذوي الروح الحرة والمستقلة الذين يتجاوزون جنسهم كهوية حاسمة.

تبدو مناطق الوجه التي هي الأبطال عند إنشاء الماكياج:

لا بد من أن Lollapalooza هو، بلا شك، ecogliter. لتعزيز المكياج وإبراز المظهر، يمكن تطبيقه على العيون أو عظام الوجنتين أو الحاجبين أو على المنطقة التي تفضلها (الصور: Instagram/ @donni .davy)

1. عيون بطل الرواية

للعيون دور خاص، لذا فإن كحل العيون الجيد هو اتجاه معصوم. الأصالة تكمن في تقديم، بالإضافة إلى ذلك، ظلال من الألوان لتسليط الضوء عليها ومنحها لمسة شبابية وخيالية تسبب الغضب.

2. شفاه ديو

من قال أن الشفاه مطلية بلون واحد؟ يدعوك مظهر «البوب» من Natura Faces للعب بظلال مختلفة ويقترح مزيجًا من أحمر الشفاه غير اللامع، مما يتكون من الشفة العليا باللون الأحمر، والشفة السفلية باللون الوردي: مزيج قوي جدًا!

زائد: المزيد هو أكثر

دعونا نتألق، حبي! لا بد من أن Lollapalooza هو، بلا شك، ecogliter. لتعزيز المكياج وإبراز المظهر، يمكن تطبيقه على العيون أو عظام الوجنتين أو الحاجبين أو على المنطقة التي تفضلها.

قبل بدء المهرجان، قامت Natura بسحب 20 زوجًا من تذاكر المرور لمدة 3 أيام للحضور والعيش في التجربة. للمشاركة، كان على الناس أن يناشدوا إبداعهم وأن يصنعوا ملصقات ناشطة بعبارات مستوحاة من رسالة العلامة التجارية #PorElMundoComoPorLaMúsica. يتألف الاقتراح من تصميم هذه الملصقات رقميًا، أو من مواد موجودة بالفعل في منازلهم، مثل الملابس والخشب والكرتون وغيرها. تم نشر التصميمات في معرض ويب، حيث كان بإمكان الجميع التصويت لمفضلاتهم وأولئك الذين حصلوا على أكبر عدد من الإعجابات هم الفائزون.

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