الواقع الممتد: كيف تعمل التكنولوجيا المصممة لجعل رحلات السيارات أكثر تسلية

من يقود هو مشغول جدا، الذي يرافقه في المقاعد الأمامية، إذا لم يتفاعل مع من وراء عجلة القيادة، على الأقل لديه بانوراما بصرية كاملة من الجزء الأمامي من السيارة. لكن أولئك الذين يسافرون في المقاعد الخلفية ليسوا فقط ركاب سلبيين، ولكن بسبب نفس الوضع المتمثل في وجود النوافذ الجانبية فقط لرؤية الخارج من موقعهم، فإنهم يميلون إلى اعتبار أنه من الممل أن يكونوا في سيارة لفترة طويلة جدًا. وبما أنه دائمًا ما يكون أطفالًا أو مراهقًا، فإن الملل أكبر.

كما لو أن ذلك لم يكن كافيًا، فهناك متغيران إضافيان يتزامنان لجعل الركوب في المقاعد الخلفية للسيارة أقل متعة. الأول هو أن حركات التسارع والكبح تشعر بأنها أقوى بكثير ، وهو أمر لا يعرفه العديد من السائقين لأنهم لا يذهبون أبدًا في تلك المنطقة من مقصورة الركاب. والثاني هو أنه في مواجهة هذا الملل، يكاد يكون من الفوري أخذ هاتف محمول للتواصل مع العالم الخارجي أو اللعب. كلتا الحالتين في كثير من الحالات تسرع من تأثير الانزعاج الذي ينتهي في كثير من الأحيان بالدوار.

أحاطت أودي علما بهذا الوضع لبعض الوقت، وبدأت العمل مع شركة متخصصة في الواقع الافتراضي تسمى Holoride، والتي تمتلكها لأنها تعاونت في إنشائها. معا، تمكنوا من تطوير نظام الواقع الموسع لتجهيز سياراتهم في المستقبل، وخلق بيئات تحت عنوان على متن الطائرة، والتي يمكن الوصول إليها ببساطة عن طريق وضع زوج من نظارات الواقع الافتراضي. لقد حان المستقبل، لأنه اعتبارًا من يونيو المقبل، الأول في أوروبا، وبسرعة في الولايات المتحدة واليابان والصين، سيكون النظام متاحًا لنماذج أودي التي تحتوي على نظام معلومات وترفيه MIB 3 معياري، وأحدث البرامج المحدثة في تلك الأسواق.

الواقع الموسع، يشرحون من Holoride، يتضمن أكثر بكثير من مجرد البصر والسمع، لأنه من الشائع معرفة الواقع الافتراضي. مع هذه التكنولوجيا، تصبح الحركة نجمة الترفيه ، حيث أن اللعبة متصلة بالسيارة، ولهذا السبب، يتم إعادة إنتاج كل حركة للسيارة في طريقها كحركة في الواقع الموسع. وبالتالي، فإن السيارة هي المجال المثالي لتطبيقها.

نفس مشهد الشارع، الذي تحول إلى رسم كاريكاتوري ثلاثي الأبعاد، لجعل الرحلة ترفيه خالصة

سيكون السيناريو قادرًا على التغيير بين العديد من الخيارات، وفي كل منها ستكون حركة السيارة هي التي تولد تطوير اللعبة المختارة. البدائل متنوعة. يمكنك السفر عبر الزمن أو إدخال رسوم متحركة، يمكنك الذهاب عبر غابة مليئة بالديناصورات أو القتال في الفضاء كأفراد طاقم سفينة بين المجرات. في جميع الحالات، هناك أيضًا تحديات للحصول على الترفيه النشط والمشاركة فيه. سيسمح لك زر الضغط بالحصول على نقاط، إما لجمع الجوائز، أو إطلاق النار على الأعداء، أو الدفاع ضد الحيوانات المفترسة، أو تحقيق مهام في رحلة استكشافية.

تم تقديم النظام لأول مرة في CES في لاس فيغاس في عام 2019، حيث أنشأت Holoride لعبة تعتمد على عالم Marvel وبالتعاون مع ألعاب ديزني والتجارب التفاعلية. ثم، في العام الماضي، في معرض ميونيخ للسيارات، خلال IAA Mobility، كان زوار المعرض أول من شهد مظاهرات في سيارة. في مهرجان سالزبورغ الأخير, تم تقديم نظام الواقع الممتد مرة أخرى برحلة عبر الزمن من المقاعد الخلفية لسيارة أودي الإلكترونية عبر عصور مختلفة من المدينة النمساوية بحثًا عن شيء أقل من الشاب فولفغانغ أماديوس موزارت.

بالإضافة إلى نظارات الواقع الافتراضي وسماعات الرأس، يتيح لك الزر المشاركة بنشاط في كل لعبة يقترحها النظام.

أحد أكبر التحديات التي تواجه مبدعي النظام هو التحقق من أن الأشخاص في المقاعد الخلفية لا يعانون من الدوخة عند ارتداء نظارات الواقع الافتراضي وسماعات الرأس. بعد ثلاث سنوات من التجريب والتعديلات، يقولون إنهم غيروا النموذج. إذا كان الناس قبل ذلك يمكن أن يصاب بالدوار لأنهم لم يطابقوا ما جاءوا مع ما شعر به أجسادهم، الآن، مع حركة السيارة وبنفس الشعور بالحركة في الواقع الموسع، يجب أن يختفي ذلك.

حكم المستخدمين مفقود. لكنهم بالكاد تجرأوا على إطلاق المنتج بشكل كبير دون التأكد من تجربة مختلفة تمامًا عما هو معروف، مما سيجعل الرحلات في المقاعد الخلفية أكثر تسلية.

تجتمع الحياة الواقعية والعالم الافتراضي للترفيه عن الركاب من أحدث موديلات أودي من خلال Extended Reality

ربما في وقت ما، مع الوصول الهائل لهذا النوع من حلول الترفيه إلى المزيد من العلامات التجارية ونماذج السيارات، فإن السؤال الشهير الذي يطرحه الرجال عندما يمرون للتو على بعد بضعة كيلومترات من الرحلة سيغير الاتجاه، وسيسأل «كم من الوقت للذهاب» سيصبح جزء من الرغبة لأنها لا تزال قبل وقت طويل من الوجهة. إذا كان الأمر كذلك، فستكون التكنولوجيا قد فازت في معركة بدت بالفعل ضائعة.

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