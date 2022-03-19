سيحاول Equidad قطع خط Envigado الإيجابي

في اليوم السابق من هذه المسابقة، فاز الفريق المحلي بالفوز ويصل مع معنويات جيدة للترحيب بالفريق الزائر، الذي سجل للتو نقطة واحدة ويحتاج إلى استئناف مسار النصر.

هزم إنفيغادو أغيلاس دوراداس ريونيغرو 2-1 في مباراته السابقة وسيبحث عن نتيجة إيجابية أخرى على أرضه. في آخر 4 مباريات لعب فاز في مباراتين وكان خاسرا مرتين.

تمت إضافة الأسهم واحدة تلو الأخرى في التاريخ السابق، بعد التعادل 1-1 مع Patriotas FC. في المباريات الأخيرة التي لعبها فاز بفوزين وتعادل 2.

سيجتمع فريق Orange و Green Capital غدًا في الساعة 18:05 (بتوقيت الأرجنتين). ستلعب مباراة التاريخ الحادي عشر لكولومبيا - الدوري الإسباني بيتبلاي 2022 في ملعب هيرنان راميريز فيليجاس.

آخر 5 مرات التقيا في البطولة كان لها كل النتائج الممكنة. تراكمت للفريق المضيف فوزين، في حين أضافت الزيارة 1. في مباراتين انتهوا بالتساوي على لوحة النتائج.

يحتل المكان المركز السادس برصيد 17 نقطة و 5 انتصارات، بينما وصل الزائر إلى 13 وحدة ووضع المركز الثالث عشر في البطولة.

تم

اختيار ماوريسيو ميركادو لقيادة المباراة.

جدول Envigado و La Equidad، اعتمادًا على البلد

الأرجنتين: 6:05 مساءً

كولومبيا والمكسيك بتوقيت شرق الولايات المتحدة وبيرو: 4:05 مساءً

المكسيك CST ونيكاراغوا: 3:05 مساءً

المكسيك MST والمكسيك PST: 2:05 مساءً

فنزويلا: 5:05 مساءً

مصدر الملاحظة والصورة: مصنع البيانات