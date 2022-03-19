لا تسمح أقمار إيلون ماسك بالاحتفاظ بأوكرانيا بمعزل عن العالم الخارجي

أحد المخاوف الكبيرة التي تساور أوكرانيا اليوم هو أن الغزو الذي تقوم به روسيا منذ 25 يومًا هو أن القنابل والصواريخ التي تسقط عليها كل يوم ستتركها بمعزل عن العالم الخارجي، على حساب من الهدم وعدم القدرة على إظهار رعب الحرب.

تسعى روسيا بحزم إلى قصف النقاط الاستراتيجية العسكرية والمدنية، لذا فإن هوائيات الاتصالات هي هدف ذو أولوية . هذا هو السبب في أن السلطات الأوكرانية تطلب المساعدة للتغلب على هذه الصعوبات بينما تدافع بشجاعة عن نفسها ضد التقدم الروسي.

هذا واضح جدا للرئيس فولوديمير زيلينسكي أنهم بلا شك يكسبون المواجهة من وجهة نظر الاتصال من خلال وسائل الإعلام التقليدية وكذلك الشبكات الاجتماعية. جعل الرئيس الأوكراني نفسه حساباته على تويتر وإنستغرام قنواته المفضلة للاتصال لطلب المساعدة الدولية وإصدار إعلانات رسمية.

طلب نائب الوزير الأوكراني وإيلون ماسك (الصورة: لقطة شاشة)

قبل أسابيع، طلب من نائب رئيس وزراء أوكرانيا ووزير التحول الرقمي، ميخايلو فيدوروف، أن يطلب من رجل الأعمال المليونير إيلون ماسك المساعدة بفضل تغريدة. لمد يد حيوية له من أجل الحفاظ على البلاد على اتصال مع العالم. طلب فيدوروف من ماسك تفعيل خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية المسماة Starlink في أوكرانيا للتعامل مع انقطاع الإنترنت الذي يعانون منه بسبب استمرار القصف.

«أثناء محاولة استعمار المريخ، تحاول روسيا احتلال أوكرانيا! بينما تهبط صواريخهم بنجاح من الفضاء، تهاجم الصواريخ الروسية المدنيين الأوكرانيين! نطلب منه تزويد أوكرانيا بمحطات ستارلينك والتحول إلى الروس العاقلين للوقوف على أقدامهم»، ورميها على رجل الأعمال المبتكر. طلب وافق عليه معلم التكنولوجيا بعد بضع ساعات وأعلن من خلال حسابه على تويتر.

يسمح اتصال الإنترنت بما وصفه فيدوروف بأنه اتصال «منقذ للحياة»، سواء بين الأقارب النازحين والمفصلين عن طريق هجوم صاروخي أو فرق الإسعافات الأولية التي تحاول تحديد مكان شخص مصاب. يعد الوصول إلى الإنترنت مكونًا مهمًا لأولئك في أوكرانيا الذين يكافحون من أجل النجاة من الغزو.

الدفعة الأولى من هوائيات Starlink تصل إلى أوكرانيا

«@elonmusk @SpaceX @SpaceXStarlink شكرا جزيلا لك! تحافظ Starlink على اتصال مدننا وخدمات الطوارئ تنقذ الأرواح! مع الهجمات الروسية على بنيتنا التحتية، نحتاج إلى مولدات للحفاظ على Starlinks وخدمات الإنقاذ عبر الإنترنت. أفكار؟» ، أفاد المسؤول الأوكراني على تويتر.

«لقد نفد الإنترنت في أوكرانيا والعديد من عمليات الوصول التي كانت لديهم، والتي جاءت من روسيا، تم حظرها، لذلك كان عرض إيلون ماسك هو «سنرسل لهم بعض الهوائيات حتى يتمكنوا من وضعها في مدن مختلفة ويمكنهم ربط الناس» لمعرفة ما يحدث، ليتم إبلاغهم، ليكونوا قادرين على التواصل مع بعضهم البعض «، وأوضح لفرانس24 المتخصص سمير إستيفان، خبير في التكنولوجيا.

قام المسك، بالإضافة إلى تنشيط خدمة الأقمار الصناعية، بإرسال شاحنتين من 50 مجموعة استقبال إشارات الأقمار الصناعية لتثبيت كل منهما. ولكن هل سيكون تنشيط الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink على الأراضي الأوكرانية مفيدًا حقًا لشعب Zelenski؟

وقد وضعت سبيس إكس بالفعل أكثر من 2000 الأقمار الصناعية ستارلينك (SPACEX) في المدار

تعتمد الإجابة على عدد مجموعات استقبال الإشارات التي يمكن لشركة Musk إرسالها إليها، لأن شبكة Starlink تعمل فقط مع تلك الأجهزة وليس مع أي طبق. أو هوائي الأقمار الصناعية. من أجل استقبال إشارة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، يجب على المستخدم تثبيت مجموعة Starlink محددة تتكون من هوائي استقبال، والذي يستقبل الإشارة ويجب توصيله بالتيار الكهربائي، وجهاز توجيه WiFi، يتم إرسال هذه الإشارة إليه لمنح الوصول إلى الإنترنت.

يعمل النظام فقط مع حزمة شركة Musk الخاصة، لذلك لا يمكنك استخدام مكونات الطرف الثالث لإنشاء اتصالات . بالإضافة إلى ذلك، يتم تكوين جميع المعدات لجغرافيات محددة، بحيث لا تكون قابلة للتبديل ما لم يتم إعادة تكوينها. وبهذه الطريقة، لن تتمكن Starlink من تقديم الإنترنت عبر الأقمار الصناعية إلى أوكرانيا إلا إذا كان لديها بالفعل مجموعات على الأرض مهيأة لتلك المنطقة، أو لديها القدرة اللوجستية لإرسال المزيد من الخارج، وهو أمر صعب دائمًا في منطقة في حالة حرب.

انتقد ديمتري روغوزين، المدير العام لوكالة الفضاء الروسية روسكوسموس، مساعدة ماسك لأوكرانيا. وقال روغوزين: «عندما تنفذ روسيا أعلى مصالحها الوطنية على أراضي أوكرانيا، يظهر @elonmusk مع ستارلينك، التي أعلنت في السابق نفسها مدنية بحتة»، في إشارة إلى كل من الغزو وتنفيذ المصالح الوطنية وبلد أوكرانيا كإقليم.

«لقد حذرت من ذلك، ولكن لدينا» muskophiles «قال: إنه نور العالم [من] علم الفضاء. انظر، لقد اختار الجانب. أنا لا ألومه شخصياً هذا هو الغرب الذي يجب ألا نثق به أبدًا».

كان إيلون ماسك لصالح مساعدة أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي (رويترز/ناتشو دوس/ملف الصورة)

هوائيات مكشوفة

بالإضافة إلى توفير مجموعات الأقمار الصناعية, مشكلة أخرى تواجه الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في أوكرانيا هي التعرض العالي لهوائيات لها لأي انفجار أو تخريب. تحدد Starlink على موقعها على الإنترنت أنه من أجل تلقي الإشارة بشكل صحيح، يجب وضع هذه الأجهزة في مناطق مرتفعة خالية من العقبات، مثل الجزء العلوي من شجرة أو عمود إنارة. وهذا هو، على مرأى من الجميع وبدون حماية، والتي يمكن أن تتسبب في تحديد موقعها وتدميرها بسهولة من قبل الروس. « من الواضح أن هناك بعض المخاطر المرتبطة بهذا، وهي أن الحكومة الروسية قد تعرف مكان الهوائيات ، لذلك أصدر إيلون ماسك بيانًا يطلب فيه ترك الهوائيات غير مرئية جدًا لأن رؤية الهوائيات هناك، فهذا يعني أن هناك مجموعة سكانية ويمكن أن تصبح هدفا عسكريا»، حدد استيفان.

أيضا, لم تقدم حكومة أوكرانيا ولا Starlink أدنى معلومات عن القوة التي ستتمتع بها الخدمة على الأراضي الأوكرانية, أو عدد الأقمار الصناعية التي سيكرسها. لذلك، لا نعرف ما إذا كانوا مستعدين حقًا لإعطاء تغطية واسعة للمناطق التي لا تزال في أيدي المدافعين.

الصعوبات التي تواجه Starlink للعمل في منتصف الحرب عالية. ومع ذلك, إذا تم تنفيذه بشكل جيد وواسع, سيكون بلا شك مفيدًا جدًا للأوكرانيين, المدنيين والعسكريين على حد سواء.

يخطط ماسك لنشر ما يصل إلى 42،000 قمر صناعي في العقد المقبل

شبكة ضخمة في الفضاء

يهدف مشروع Starlink إلى إنشاء شبكة واسعة من الأقمار الصناعية بحجم الطاولة حول الأرض لنقل الإنترنت عالي السرعة إلى كوكبنا. حاليا، هناك أكثر من 2000 الأقمار الصناعية النشطة للشركة في المدار، على الرغم من أن سبيس إكس قدمت وثائق لإنشاء كوكبة من 42،000 الأقمار الصناعية.

قالت شركة الأقمار الصناعية التي أطلقت أول أقمار صناعية لها في عام 2018: «ستوفر شبكة ستارلينك تغطية عالمية تقريبًا للعالم المأهول»، ولكنها ستخدم في المقام الأول المناطق الريفية والمعزولة التي لا تخدمها البنية التحتية الأرضية التقليدية بشكل سيئ».

استمر في القراءة:



