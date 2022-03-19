تيمور الشرقية تذهب إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسها

صوت ناخبو تيمور الشرقية يوم السبت لانتخاب رئيسهم للسنوات الخمس المقبلة في الانتخابات الأكثر تنافسية في تاريخ هذا البلد الشاب في جنوب شرق آسيا.

وهناك 16 مرشحا في الانتخابات، من بينهم أربع نساء، وهو أكبر عدد من المرشحين في التاريخ الانتخابي لهذا البلد، وهي مستعمرة برتغالية حتى عام 1975 ثم احتلتها إندونيسيا دموية حتى استقلالها في عام 2002.

الرئيس الحالي، فرانسيسكو غوتيريس، 67 عاما ويرأس حزب فريتيلين، هو مرشح لإعادة انتخابه.

وقال «اذا انتخبت، فسوف اواصل الدفاع عن الحقوق الديمقراطية لبلادنا وتعزيز التنمية المستدامة».

منافسها الرئيسي هو خوسيه راموس هورتا الحائز على جائزة نوبل للسلام، 72 عامًا، والذي كان رئيسًا بين عامي 2007 و 2012 ويدعمه المؤتمر الوطني لإعادة إعمار تيمور (CNRT).

وقال المتحدث السابق باسم المقاومة التيمورية لجمعته الانتخابية «ان اهم شىء بالنسبة لى هو تعزيز الاستقرار وبناء اقتصاد افضل».

إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة، فستعقد جولة ثانية في 18 أبريل. ومن المقرر تنصيب رئيس الدولة الجديد في 20 مايو، الذكرى السنوية لاستقلال البلاد.

يتم استدعاء ما يقرب من 860،000 شخص إلى صناديق الاقتراع في هذا البلد من 1.3 مليون نسمة، موزعة على 1500 مركز اقتراع مزودة بإجراءات مكافحة كوفيد.

وكان من بينهم الطالب سيداليا دوس سانتوس البالغ من العمر 22 عاما، الذي يريد الرخاء بعد سنوات من الشلل السياسي الذي أعاق الاقتصاد.

وقال: «آمل أن يتمكن المرشح الذي صوتت لصالحه من تحسين حياتنا، وخاصة في مجال الرعاية الصحية والتعليم».

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