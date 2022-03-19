طائرات بدون طيار وطائرات هليكوبتر وميكروفونات ذات طريق «شبح» و 1600 جندي: سيكون هذا هو العامل الفائق في Monumental لـ River-Boca

(Maximiliano Luna)

مايك مع جولة وهمية, وهم الحانات من خلال قائمة القبول التي تغيرت بحيث لا يتغير شيء, إدخالات البروتوكول التي تركت تحت التحقيق القضائي وشريط داخلي به شعر يقف على نهاية الأمن. كل ذلك، بالإضافة إلى النقاط الثلاث، هو ما هو على المحك في Superclassic يوم الأحد مع جدول دخول غير عادي وليلة في الخارج تجلب بعض القلق للهيئات المسؤولة عن عدم حدوث أي شيء غير عادي.

أول شيء هو أنه لا أحد يريد صورة متكررة مماثلة لنهائي 2018 Copa Libertadores محبط من الحجارة التي تلقاها بوكا عندما تضاعف الجزئي ليدورو كوينتروس. هذا هو السبب في أن هذه المرة سيكون هناك تغيير في الطريق ومرافقة خاصة لفرقة xeneize. ولن يتم إبلاغ الطريق إلا إلى سائق الحافلة في الساعة 4.30 مساء، عندما من المتوقع أن يغادر مسيرة الزائر ويتوجه إلى النصب التذكاري. الشرطة, بالطبع, ستعرف من صباح الأحد كل الرسم التخطيطي الجديد لأنه سيكون هناك وظائف خاصة في شوارع معينة لضمان تجتاح الجمهور وتطهير المركبات. وعلى عكس ما يعتقده الكثيرون، لن يتم استخدام شارع فيغيروا ألكورتا كطريق بديل.

من ناحية أخرى، والانتهاء من موضوع بوكا، أوضح La Doce أن القبة بأكملها مع Di Zeo في الرأس تركت حق القبول وكانت في وضع يمكنها من العودة إلى الملاعب. لكن هذه نصف حقيقة. بالتأكيد يوم الخميس الماضي الحظر المفروض عليهم لمدة 24 شهرًا في مدينة بوينس آيرس قبل انتهاء الوباء مباشرة، لكن هذا لا يعني عودة رافا إلى الانهيار. الحظر الذي فرضته وزارة الأمن القومي في أبريل 2019 وتاريخ انتهاء 10 أبريل 2023 حيث أن تقييد التقارب الذي فرضته العدالة لأسباب لا تزال تؤثر عليه، لا يزال ساريًا.

في الخارج، ما يقلق أولئك الذين يراقبون حزبًا في سلام له علاقة بدوامة العنف في لوس بوراتشوس ديل تابلون. في الفترة التي سبقت مباراة كوبا الأرجنتين ضد لافيريري، كانت ثلاثة ميكروفونات من الفصيل الرسمي اعتقل وقادة نفسه، مع هيكتور غييرمو كافيرنا جودوي على رأس. هناك، في سالتا، المنشق الذي قدم معلومات استخباراتية سابقة كما لو تم نسخ وكالة المخابرات المركزية. قبل عشرة أيام من المباراة، ذهب سلفة إلى سالتا والتقى رئيس البلدية لتنسيق أماكن الوصول وانتظار المباراة، حيث أن هذا الفصيل مع 180 بارافاس كان يصل قبل 48 ساعة من المباراة.

ألقت الشرطة القبض على جزء من الفصيل الرسمي في لوس بوراتشوس ديل تابلون قبل المبارزة مع لافيريري

وصلت العودة يوم الأحد الماضي أمام الجمباز في النصب التذكاري: قامت الشرطة بتأخير 20 رجلاً من المنشق الذين أرادوا الدخول، وقاموا بالمخالفات عليهم جميعًا وأدرجتهم في حق القبول. كانت المفاجأة اكتشاف أن بعضهم يحتوي على إدخالات بروتوكول، والتي وضعت النادي في البداية تحت أعين الباحثين، على الرغم من أن إمكانية تتبع التذاكر تشير إلى أنها لم تأت من مديري مجلس الإدارة ولكن من موظفي ريفر الذين يتلقون دائمًا اثنين. إدخالات البروتوكول لكل منها. اجتماع. أحدهم، على سبيل المثال، كان على يد رئيس بار بلاتنسي، ماتياس جويل ساكو، الذي كشف عن شيء كان Infobae يقوله منذ فترة طويلة: تجنيد قضبان الصعود للقتال من أجل السيطرة على الشعبية.

كان هناك أيضًا حدث واحد كان مصدر قلق كبير: دخلت مجموعة من بيلار من الفصيل الرسمي الذكرى المئوية ووقفت على الجانب لرؤية تحركات منافسيهم وتمرير المعلومات إلى رؤسائهم. إمكانية المواجهة في المنبر وهذا هو السبب في أنه سيكون هناك ثلاث عمليات فحص قبل كل دخول حتى لا يختلط كلا الفصيلين أبدًا.

كما طلب ريفر من أولئك الذين يديرون برنامج Segura Tribuna خلال الأسبوع أن يرسلوا لهم جميع أسماء وتفاصيل أولئك الموجودين في قائمة القبول. ركض لدغة من خلال ظهور المسؤولين الذين اعتقدوا أنه ربما كان النادي سيحاول تطهيرها عن طريق إخراج بعض الأسماء. على العكس من ذلك، ما فعلته المؤسسة هو تعليق إمكانية أن الحانات الجديدة التي تم تحديدها يمكن أن تشتري تذاكرها من خلال منصة Tu lugar en el Monumental. نقطة للنهر.

مع هذا السيناريو، أصبحت العملية الفائقة رسمية أخيرًا مع 1600 رجل موزعين حول Monumental. من بين هؤلاء، سيكون 1،200 من ضباط شرطة المدينة بالإضافة إلى 120 من عملاء برنامج Segura Tribuna، الذي يتحقق من خلفية كل معجب يأتي إلى المحكمة ويتيح الدخول أم لا. تجدر الإشارة إلى أن River يحتوي على 570 بارًا على حق الدخول. والباقي سيكون من موظفي الأمن الخاص، المتمركزين في كل من الزجاج الأمامي المدخل وداخل الملعب.

ستفتح أبواب Monumental في الساعة الثالثة بعد الظهر ولن يتم قطع شارع Lidoro Quinteros في أي وقت، حتى لا تكون هناك حشود. بالاضافة, أولئك الذين يذهبون مع الأطفال دون سن السادسة والمتقاعدين سيكون لديهم وصول خاص عبر شارع بادري نيومان في مدخل جديد تمامًا يسمى Canal Familiar. سيتم مراقبة كل شيء من قبل الطائرات بدون طيار والمروحيات والمجموعات المتخصصة من الشرطة الآلية. بحيث يسير كل شيء بسلاسة والقلق الوحيد هو نتيجة المباراة.

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