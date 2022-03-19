العاصمة الثقافية لأوكرانيا، لم تعد بعيدة عن الحرب

لفيف, أوكرانيا (أسوشيتد برس) - حتى اصطدمت الصواريخ بمسافة قصيرة من الكاتدرائيات والمقاهي في وسط لفيف, كانت العاصمة الثقافية لأوكرانيا مدينة يمكن أن تشعر بأنها بعيدة عن الحرب. لقد هدأ الذعر الأولي وكان الرد على الإنذارات المضادة للطائرات الصباحية, بشكل متزايد, ليس الركض في الطابق السفلي ولكن للالتفاف في السرير.

لكن الغارات الجوية الروسية التي ضربت بالقرب من المطار الدولي في الساعات الأولى من يوم الجمعة هزت المباني القريبة وتفرقت بأي شعور بالراحة حيث ارتفع الدخان الأسود الكثيف إلى السماء.

ومع ذلك، في الساعات التي أعقبت الحادث، لم يتم إنتاج المشاهد المعتادة في مدن أخرى في البلاد التي روعت العالم: المباني المدمرة والأشخاص الفارين تحت النار. كانت لفيف قد عادت بالفعل إلى دورها المئوي كمفترق طرق في التكيف المستمر.

قالت ماريا باركهوتس، التي تعمل في مطعم: «في الصباح كان هناك خوف، ولكن علينا المضي قدمًا». «يصل الناس مع أي شيء بالكاد ويأتون من أماكن أسوأ.»

منذ بداية الحرب قبل شهر تقريبًا, أصبحت المدينة ملجأ كآخر موقع استيطاني قبل بولندا, الترحيب بمئات الآلاف من الأوكرانيين, سواء كانوا يمرون أو يأتون للبقاء. في الاتجاه الآخر المساعدات والمقاتلين الأجانب.

في المنتصف هي مدينة حيث، على ما يبدو، تستمر الحياة بين كنائس التراث العالمي وأكشاك القهوة. راكبو الدراجات الذين يقدمون الطعام مع حقائب الظهر من العلامات التجارية العالمية على ظهورهم يرتعدون على الأحجار المرصوفة بالحصى. يمر الترام الأصفر في الشوارع الضيقة المليئة بتاريخ احتلال تلو الآخر، من القوزاق أو السويديين، إلى الألمان والاتحاد السوفيتي.

من تهديد احتلال روسي آخر، بعد صراع طويل للابتعاد عن نفوذه، ومن القرب من بقية أوروبا، تظهر لفيف الجديدة.

وقال مكسيم تريستان، وهو جندي يبلغ من العمر 28 عاما، عن هجوم الجمعة «إنها حرب». «هذا يجعلنا أكثر تحفيزًا للقتال.»

في زاوية واحدة، يصطف العديد من الشباب خارج مستودع الأسلحة. كل شيء متاح إذا كان لديك نقود, قال رجل واحد يثير ابتسامات الآخرين. في نفس الكتلة هناك ميدان للرماية له وجه رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، على الهدف. في مكان آخر من المدينة، يقوم قدامى المحاربين في الجيش بتعليم المدنيين كيفية إطلاق النار.

في حديقة شعبية، على بعد خطوات قليلة من الملعب، تم إعادة فتح مخبأ الحرب العالمية الثانية. على السطح الخارجي لمدرسة الهندسة المعمارية، يملأ الرجال أكياس الرمل. قامت بعض الكنائس بحماية صورها وغطت نوافذها الزجاجية الملونة، بينما يترك البعض الآخر مصيرها في يد الله.

في القسم العسكري من المقبرة الرئيسية، أكثر من اثني عشر مقابر حديثة جدًا بحيث لا تحتوي على صلبان رخامية. على الأرض هناك زهور جليدية والأرضية مليئة بطبعات التمهيد. خلفها، هناك أرض مفتوحة مستعدة لفتح عدة صفوف أخرى.

يرسم فنانو الوشم رموزًا وطنية على جلد عملائهم. مصنع الجعة مخصص الآن لصنع قنابل حارقة. تظهر لافتة شارع امرأة، ترتدي الأزرق والأصفر كالعلم الوطني، تحمل مسدسًا في فم بوتين الراكوع. على واجهة متجر، ترسم امرأة شابة رسم لحمامة.

لقد استولى العمل التطوعي على المدينة. يفتح الناس منازلهم وتفيد وسائل الإعلام المحلية أن السكان يقطعون الملابس القديمة لصنع شباك التمويه لنقاط التفتيش.

قال فولوديمير بيكار: «الحرب ليست فقط الأشخاص الذين يقاتلون».

يقف رجل الأعمال هذا البالغ من العمر 40 عامًا وراء مبادرة لملء الريف حول المدينة بلوحات إعلانية زرقاء وصفراء بشعارات مثل «حفظ الله أوكرانيا» أو «لا تهرب، تدافع». كان غير مرتاح للغة البذيئة التي ظهرت في الرسائل الأولى بعد الغزو، كما قال حدث للجيران الأكثر تديناً.

في الوقت نفسه، أطلق بيكار مجموعة لما، وفقا له، هما من أكبر احتياجات الجنود الأوكرانيين: سترات واقية من الرصاص والسجائر.

وقال «بعد القتال، تحتاج الى التدخين».

في ظل الشعارات والتفاخر، يقدر عدد الأشخاص الذين فروا إلى لفيف من المناطق الأكثر تضررا من الهجمات الروسية. رحب به السكان واستقروا في منازلهم وبيوتهم، يبدو أنهم الأكثر عصبية.

يبحث النازحون من خلال المربعات بمساعدة نقاط التجميع، والتحقق من الأخبار والتحقق من هواتفهم المحمولة. لقد حول وجودهم المدينة من ملاذ إلى ملجأ: بدلاً من الترويج للحلويات المحلية والأماكن الرومانسية، يشارك الموقع الرسمي لمكتب السياحة معلومات حول موقع ملاجئ القنابل والتنبيهات الإشعاعية.

واعدا بتقديم «الدفء للروح»، أطلق السكان المحليون يوم الجمعة سلسلة من المسيرات الثقافية المجانية للنازحين داخليا، بهدف زيارة صالات العرض أو حي القرون الوسطى، من بين أمور أخرى.

قبل بضعة أيام فقط، ازدحم الآلاف من القادمين الجدد محطة القطار المركزية في ذروة موجة اللاجئين إلى الغرب. الآن، المنصات فارغة تقريبًا في بعض الأحيان، في انتظار ملايين الأشخاص الذين ما زالوا يتجولون في أوكرانيا بحثًا عن مكان للراحة أو غرض جديد.

كان هناك نجار من العاصمة التي تعرضت للقصف، كييف، تدرب على الدفاع الجوي قبل بضع سنوات وكان في طريقه إلى موقع للجيش. وحده على المنصة مع حقيبة ظهر وحصيرة للنوم، خطط لزيارة عائلته في المنطقة الغربية من ترانسكارباثيا قبل التوجه شرقا مرة أخرى.

علاوة على ذلك، كان هناك زوجان شابان لا يزالان في البلاد لأن الرجل، البالغ من العمر 20 عامًا، يبلغ من العمر القتال ويحظر عليه المغادرة.

«لم أسافر كثيرًا في بلدي. الآن، لا بد لي من ذلك»، قالت المرأة، ديانا تكاشينكو، 21 عاما. بدأت رحلتهم الشهر الماضي في كييف، في ثلاثة مزدحمة لم يعرفوا إلى أين سيأخذونهم.

كان وصوله إلى لفيف فظيعًا. وقال Tkachenko إن المسافرين الآخرين كانوا يدفعون ويصرخون. جاء البعض من الشرق، من المناطق الناطقة بالروسية ولم يعرف الأوكرانية.

توقف قطاره في معظم المدن الأوكرانية. بالنسبة لـ Tkachenko، كانت هذه أول زيارة له إلى لفيف.

وقال «لقد مشيت كثيرا». «حاولت الاستمتاع بالمكان. إنه شعور أكثر أمانًا».

ولكن كان هناك الكثير من الناس وليس في أي مكان للعيش فيه. قررت هي وصديقها العودة شرقا إلى كييف.

وبينما كان قطاره يستعد للمغادرة، وصل قطار آخر إلى المحطة.