ستسمح بورما للرحلات الدولية اعتبارًا من 17 أبريل

بانكوك، 19 مار بورما ستسمح بوصول الرحلات الجوية من الخارج اعتبارًا من 17 أبريل بعد إغلاقها لمدة عامين لاحتواء انتشار covid-19، حسبما ذكرت السلطات يوم السبت. يجب تطعيم الزوار الذين يرغبون في دخول البلاد بجدول covid-19 الكامل، والخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوع واحد ونتيجة سلبية في اختبارين PCR للكشف عن الفيروس عند الوصول. يهدف هذا الإجراء، الذي أعلنه المجلس الاستشاري الذي تم إنشاؤه لمكافحة الوباء، إلى تنشيط اقتصاد البلاد وقطاع السياحة، وفقًا لقناة MRTV، التي يسيطر عليها الجيش الذي قام بانقلاب في فبراير 2021. يتزامن الإعلان مع انخفاض عدد المصابين، حيث تم الإبلاغ عن 540 حالة جديدة و2 حالة وفاة يوم السبت، بينما منذ بداية الوباء كان هناك 608،384 إصابة، بما في ذلك حوالي 19420 حالة وفاة. وتتقدم حملة التطعيم في وقت متأخر، ولم يتم تطعيم 40 في المائة من السكان بعد بالجرعتين. كما أن بورما في خضم أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة منذ استيلاء المجلس العسكري الحالي على السلطة، الذي واجه معارضة شعبية واسعة النطاق وأشعلت نزاعات مسلحة في جميع أنحاء البلاد. قامت السلطات بقمع المعارضة بوحشية، وإطلاق النار لقتل المتظاهرين السلميين، وقتلت 1687 شخصًا، وفقًا لبيانات من جمعية مساعدة السجناء السياسيين في بورما. رئيس nc/amd