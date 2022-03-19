برنات كانيت، مع كولمان المفضل في الدور قبل النهائي من 60 على نحو سلس

بلغراد، 19 مار برشلونة برنات كانيه، بطل إسبانيا في 60 مترا، تأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة العالم مع ثاني أفضل علامة في حياته (6.63)، والتي منحته المركز الثالث في السلسلة الأولى، ويهيمن عليه بزمن 6.51 من قبل حامل الرقم القياسي الأمريكي كريستيان كولمان حول العالم. لم يهزم هذا العام في إسبانيا، بدأ العداء البالغ من العمر 22 عامًا من L'Hospitalet de Llobregat بثاني أفضل علامة في السلسلة الأولى (6.61). أمامه، مع 6.45، فقط كريستيان كولمان، المفضل الكبير للفوز بالميدالية الذهبية. فاز كانيت، الذي ركض في شارع 8 th، على بطل أوروبي داخلي بأكمله، التشيكي جان فولكو (6.66). بعد ظهر اليوم، في الساعة 18.40، لديه موعد مع الدور قبل النهائي. قبله، فقط مورسيان فينانسيو خوسيه مورسيا كان قد تأهل للجولة قبل الأخيرة، في لشبونة 2001. «كنا نعلم أن ذلك ممكن وقاتلت حتى آخر متر. في كأس العالم هناك ضغط إضافي، لكنني واجهته عقليًا كما لو كانت بطولة إسبانية. الذهاب الى المباراة النهائية صعب للغاية، ولكن كان الوصول الى هنا كذلك».