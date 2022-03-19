برلسكوني وصديقته الأصغر 53 عاما يقولون «نعم» في حفل زفاف رمزي

روما, 19 مارس رئيس الوزراء الإيطالي السابق ثلاث مرات سيلفيو برلسكوني, 85, وشريكه الحالي, نائب حزبه فورزا إيطاليا مارتا فاسينا, 32, احتفل اليوم بعيد الاتحاد الرمزي, «لا حفل زفاف», كما عرفوا في الصحافة الإيطالية, حيث كل التاريخية كان الأصدقاء حاضرين من قطب وجميع أطفاله، باستثناء بيير سيلفيو بسبب كوفيد. أكثر من مجرد حفل زفاف، سيكون «احتفالًا بالحب»، كما عرفه سيلفيو برلسكوني عندما، قبل بضعة أسابيع، انتشرت شائعة زفافه القانوني المحتمل مع مارتا فاسينا، على الرغم من أن مشاكل الميراث التي قد تنتج عن اتحاد قانوني تسببت في اختيار الزوجين لهذا الخيار الآخر. بدأ الحزب في الساعة 13:00 في فيلا جيرنيتو، أحد قصور برلسكوني في بلدة جيرنو، في مقاطعة مونزا (شمال) أن رجل الأعمال يريد استضافة جامعته المخصصة للدراسات السياسية. وحضر الحفل ما بين 50 و 70 شخصًا. لم يكن هناك نقص في أصدقاء عمر «إيل كافاليير» مثل فورزا إيطاليا نائب الرئيس أنطونيو تاجاني؛ قادة الحزب باولو باريلي وأناماريا برنيني وليسيا رونزولي؛ طبيبه الشخصي، ألبرتو زانغريلو وممثلي إمبراطوريته: المدير الإداري لفينإنفست دانيلو بيليجرينو مع الرئيس التنفيذي لشركة بوبليتاليا، ستيفانو سالا. وأوضحت صحيفة «كوريير ديلا سيرا»، التي أبلغت عن كل التفاصيل، أنه كان هناك احتفال بالنقابة، دون أي قيمة قانونية، في الكنيسة الصغيرة للقصر. ألقى برلسكوني خطابه المكرس لرفيقته مارتا، وقبل تقديم الدورات الأولى، أخذ الكلمة لفترة وجيزة مرة أخرى لتحية وشكر: «أنا سعيد أن يكون الناس الأعزاء هنا معي في هذا اليوم». ارتدت مارتا فاسينا فستانًا أبيض من الدانتيل الفرنسي، ابتكره أنطونيو ريفا، وارتدى برلسكوني بدلة زرقاء موقعة من أرماني. لهذه المناسبة، تم تزيين فيلا جيرنيتو بـ 150 تماثيل وألعاب مائية في النوافير وطائرة نفاثة على شكل كعكة على النافورة الرئيسية. تضمنت القائمة، التي أعدها مطعم ميشلان ذو الثلاث نجوم «دا فيتوريو»، بعض الأطباق مثل الريكوتا ورافيولي البطاطس الزعفران، و «Paccheri Vittorio» الشهير، ولحم العجل في النبيذ الأحمر مع البطاطا السوداء وكريم الجزر مع القرفة، من بين أمور أخرى. وكعكة الزفاف ثلاثية المستويات، مثل السنوات الثلاث التي قضاها معًا. كان «الزوجان» قد تبادلا هداياهم بالفعل قبل بضعة أيام: خاتم مع الماس لها ونحت الجص من التشابك بين اليدين له. بدأ Berlusconi و Fascina علاقتهما في عام 2020، عندما نشرت وسائل الإعلام صورًا لهما في سويسرا. في العامين الماضيين، كان فاسينا دائمًا مع برلسكوني، كما هو الحال عندما حاول الترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الأخيرة في يناير، وهي حركة لم تسير على ما يرام بالنسبة للقطب، وكذلك في مناسبات متعددة تم قبوله بسبب مشاكل صحية. رئيس ccg/pi