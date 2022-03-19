عاد Bale إلى المجموعة وهو خيار لـ Ancelotti في الكلاسيكية

مدريد، 19 مارس ريال مدريد أغلقت إعداد الكلاسيكية مع آخر دورة تدريبية في مدينة فالديبيباس الرياضية دون الفرنسية كريم بنزيمة وفيرلاند ميندي، وأكد الضحايا ضد برشلونة، وعودة الويلزية غاريث بيل الذي هو تحت تصرف كارلو أنشيلوتي. ولدهشة الجميع، تم اختيار الويلزي للعب كمركز متقدم في المباراة الأخيرة التي غاب عنها بنزيمة بسبب الإصابة. كان في لا سيراميكا ضد فياريال. الآن، يبحث أنشيلوتي عن بديل وبيل، بعد أن غاب عن تدريب يوم الجمعة، عمل يوم السبت مع بقية زملائه في الفريق وهو تحت تصرف مدربه. شوهد بيل يبتسم في بداية الجلسة، يمزح مع بقية زملائه في فريق الإحماء. لم يلعب الويلزي مباراة في ملعب سانتياغو بينرابيو لأكثر من عامين، في 26 فبراير 2020. الاجتماعات الخمسة التي شاركت فيها هذه الحملة، كانت جميعها كزائر. فريق مدريد بأكمله باستثناء المصابين بنزيمة وميندي الذين بقوا داخل المرافق، أكمل الجلسة الأخيرة، يوم تدريب ناعم قبل المباراة، مع جولات، تمارين الكرة، مباراة على ملعب صغير وتجربة نهائية للتسديدات على المرمى. تابع أنشيلوتي عن كثب وضع كل من لاعبيه لإنهاء تشكيل فريق البداية الذي يجب عليه إجراء تغييرات فيه. يقاتل البرازيلي مارسيلو وناتشو فرنانديز من أجل الظهر الأيسر، وتلعب مجموعة واسعة من الاحتمالات من أجل ترسيم الوسط إلى الأمام. من الوضع الطبيعي، ماريانو دياز ولوكا يوفيتش، إلى تعديل موقف الآخرين مثل ماركو أسينسيو، رودريغو، غاريث بيل، إيسكو ألاركون أو إيدن هازارد. رئيس RMM/OG