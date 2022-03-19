AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
السبت 19 مارس 2022
عربي

انتحر ما لا يقل عن 30 طفلا من السكان الأصليين في تشوكو لتجنب تجنيدهم من قبل الجماعات المسلحة

وفقًا للمستشار العام لـ Onic، أصبحت طريقة لحماية القاصرين الذين لا يريدون أن يكونوا جزءًا من صفوف الجماعات المسلحة غير الشرعية.

Newsroom Infobae

19 مارس 2022

وقد قتل أكثر من 30 طفلا ومراهقا من السكان الأصليين حياتهم لتجنب تجنيدهم من قبل المنشقين من القوات المسلحة الثورية لكولومبيا، والجيش الوطني، وGaitanistas للدفاع عن النفس في كولومبيا (AGC)، في السنوات الأخيرة.

وبعد أن لم يتوقف التقرير الذي كشفت عنه السلطة القضائية الخاصة من أجل السلام بشأن التجنيد القسري، تحدثت سلطات السكان الأصليين عن ذلك بالرغم من الخوف القائم من الأعمال الانتقامية التي ترتكبها الجماعات المسلحة.

وأفادوا أنه، حتى، يمكن أن يكون الرقم أعلى بسبب نقص الإبلاغ الناتج عن الذعر الذي سيتم الإبلاغ عنه وأنهم قتلوا.

ووفقا لزعيم السكان الأصليين، فإن عدم الإبلاغ عن كل من التجنيد والانتحار آخذ في الازدياد.

وفيما يتعلق بالتجنيد، أشار إلى أن الأمر نفسه ينطبق لأن الخوف من رد فعل الجماعات المسلحة غير القانونية أكبر بكثير. «في حالات التجنيد هناك عدد غير محدد، والشكاوى موجودة ولكن هناك أيضا سجل، كل شيء لا يزال مجهول الهوية في صمت لتجنب الأعمال الانتقامية».

وأشار المستشار العام لأونك إلى أن هناك حاجة ملحة لأن تكفل الجماعات المسلحة احترام القانون الإنساني الدولي.

و أخيرا, أشار جيراردو جومي إلى أن حالات انتحار أطفال السكان الأصليين لا تحدث في تشوكو فحسب بل أيضا في أنتيوكيا و نارينيو و كاوكا.

وفي 12 شباط/فبراير، وهو التاريخ الذي يتم فيه الاحتفال باليوم الدولي للأيدي الحمراء، الذي يدعو إلى عدم تجنيد القاصرين واستخدامهم في النزاعات المسلحة، حذر مكتب المدعي العام للأمة من أن منع تجنيد الأطفال والمراهقين لم يكن أولوية في التخطيط الإقليمية.

وكشف مكتب المدعي العام أن 50 في المائة من الخطط الإنمائية للبلديات البالغ عددها 170 بلدية تنفذ فيها برامج إنمائية ذات نهج إقليمي، من بين أكثر البلدان تضررا من العنف ومع أعلى مؤشرات التوظيف، لم تدرج في التخطيط. الصكوك التي تمنع هذه الجريمة, التي تنتهك حقوق القاصرين في الأراضي الوطنية.

«و منع التجنيد هو جزء من مجموعة من الخطط و البرامج و المشاريع التي تضعها الدولة و المجتمع و الأسرة لضمان الممارسة الفعالة لحقوق الأطفال و المراهقين و التمتع بها و الحيلولة دون تجنيدهم و/أو استخدامهم من قبل الجماعات المسلحة المنظمة غير المشروعة. وجماعات مجرمين منظمين»، قالت الهيئة الإشرافية.

استمر في القراءة:

ما يقرب من 63 مليار بيزو خسر من صندوق الادخار الوطني
سيترك مقر ميغيل بولو بولو في يد ابنة مدانة من parapolitics.