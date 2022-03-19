انتحر ما لا يقل عن 30 طفلا من السكان الأصليين في تشوكو لتجنب تجنيدهم من قبل الجماعات المسلحة

وقد قتل أكثر من 30 طفلا ومراهقا من السكان الأصليين حياتهم لتجنب تجنيدهم من قبل المنشقين من القوات المسلحة الثورية لكولومبيا، والجيش الوطني، وGaitanistas للدفاع عن النفس في كولومبيا (AGC)، في السنوات الأخيرة.

وبعد أن لم يتوقف التقرير الذي كشفت عنه السلطة القضائية الخاصة من أجل السلام بشأن التجنيد القسري، تحدثت سلطات السكان الأصليين عن ذلك بالرغم من الخوف القائم من الأعمال الانتقامية التي ترتكبها الجماعات المسلحة.

وأفادوا أنه، حتى، يمكن أن يكون الرقم أعلى بسبب نقص الإبلاغ الناتج عن الذعر الذي سيتم الإبلاغ عنه وأنهم قتلوا.

ووفقا لزعيم السكان الأصليين، فإن عدم الإبلاغ عن كل من التجنيد والانتحار آخذ في الازدياد.

وفيما يتعلق بالتجنيد، أشار إلى أن الأمر نفسه ينطبق لأن الخوف من رد فعل الجماعات المسلحة غير القانونية أكبر بكثير. «في حالات التجنيد هناك عدد غير محدد، والشكاوى موجودة ولكن هناك أيضا سجل، كل شيء لا يزال مجهول الهوية في صمت لتجنب الأعمال الانتقامية».

وأشار المستشار العام لأونك إلى أن هناك حاجة ملحة لأن تكفل الجماعات المسلحة احترام القانون الإنساني الدولي.

و أخيرا, أشار جيراردو جومي إلى أن حالات انتحار أطفال السكان الأصليين لا تحدث في تشوكو فحسب بل أيضا في أنتيوكيا و نارينيو و كاوكا.

وفي 12 شباط/فبراير، وهو التاريخ الذي يتم فيه الاحتفال باليوم الدولي للأيدي الحمراء، الذي يدعو إلى عدم تجنيد القاصرين واستخدامهم في النزاعات المسلحة، حذر مكتب المدعي العام للأمة من أن منع تجنيد الأطفال والمراهقين لم يكن أولوية في التخطيط الإقليمية.

وكشف مكتب المدعي العام أن 50 في المائة من الخطط الإنمائية للبلديات البالغ عددها 170 بلدية تنفذ فيها برامج إنمائية ذات نهج إقليمي، من بين أكثر البلدان تضررا من العنف ومع أعلى مؤشرات التوظيف، لم تدرج في التخطيط. الصكوك التي تمنع هذه الجريمة, التي تنتهك حقوق القاصرين في الأراضي الوطنية.

«و منع التجنيد هو جزء من مجموعة من الخطط و البرامج و المشاريع التي تضعها الدولة و المجتمع و الأسرة لضمان الممارسة الفعالة لحقوق الأطفال و المراهقين و التمتع بها و الحيلولة دون تجنيدهم و/أو استخدامهم من قبل الجماعات المسلحة المنظمة غير المشروعة. وجماعات مجرمين منظمين»، قالت الهيئة الإشرافية.

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