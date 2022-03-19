دعا وسيط الآسيان إلى مزيد من الضغط على قادة الانقلاب خلال زيارته لبورما

بانكوك، 19 مارس المبعوث الخاص لرابطة أمم جنوب شرق آسيا إلى بورما، الوزير الكمبودي براك سوخون، يبدأ زيارة للبلاد هذا الأحد حيث سيلتقي بالمجلس العسكري الذي استولى على السلطة في فبراير 2021 ويقمع المعارضة بوحشية، والذي يدعو فيه oenegé إلى مزيد من الحزم و الضغط مع قادة الانقلاب. سيكون سوخون، وزير الخارجية الحالي الذي تولى منصب الوسيط في يناير بعد فشل سلفه - الذي لم يزور بورما - في بورما حتى يوم الأربعاء، على الرغم من أن جدول عمله واجتماعاته لم يتجاوز. وذكر بيان الحكومة الكمبودية ان هذه الزيارة الاولى للمبعوث وهى شخصية تم الاتفاق عليها فى ابريل من العام الماضى بين قادة جنوب شرق اسيا وزعيم الانقلاب مين اونج هلينغ "تهدف الى خلق حالة مواتية من شأنها ان تؤدى الى انهاء العنف». ولم يحدد وزير الخارجية، على عكس سلفه بروناى اريوان يوسوف، شروطا او مطالب على المجلس العسكرى البورمى للقيام بهذه الزيارة، وهو قرار انتقدته منظمة البرلمانيين من اجل حقوق الانسان التابعة للاسيان. «انها خيانة للقرار الجماعي للاسيان (رابطة دول جنوب شرق اسيا) وارادة الشعب البورمي». وذكرت بنوم بنه ان الزيارة والمحادثات التى جرت خلالها ستدور حول نقاط التوافق الخمس التى حددها القادة السياسيون للكتلة واللاعب الانقلاب البورمى، بما فى ذلك "الوقف الفوري للعنف" ضد المدنيين و «حوار بناء» يضم جميع الاطراف. بيد أن المجلس العسكري اعترض حتى الآن على أي إمكانية لقائها مع الزعيمة المخلوعة، أونغ سان سو كي، التي حُكم عليها بالسجن لمدة 6 سنوات ولا تزال تواجه اثني عشر دعوى قانونية، أو ممثلين آخرين للحكومة المدنية التي أطيح بها. وعلى الرغم من الاتفاق، تعتقد رابطة أمم جنوب شرق آسيا أنه منذ ذلك الحين اتخذ المجلس العسكري البورمي خطوات «غير كافية» نحو تنفيذ الاتفاق. تطلب سانتياغو من وسيط الكتلة المزيد من الحزم والضغط لإجبار الجيش البورمي على الوفاء بوعودهم. «من السخف أن يقول المبعوث الخاص لرابطة أمم جنوب شرق آسيا إن زيارته لبورما تهدف إلى 'خلق حالة مواتية 'لإنهاء العنف. لقد حان الوقت للتوقف عن عقد الأيدي مع المتهمين بارتكاب جرائم حرب»، يؤكد السياسي الماليزي. كانت بورما غارقة في أزمة اجتماعية وسياسية وإنسانية عميقة منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في 1 فبراير 2021، والذي أنهى الحكم الديمقراطي وفرض نظام القمع العنيف على المعارضة. يبرر الجيش الانقلاب بتهمة التزوير المزعوم خلال الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر 2020، والتي تم إلغاء نتيجتها والتي اكتسح فيها حزب سو كي، كما فعل في عام 2015، بتأييد من المراقبين الدوليين. وفي تقرير صدر مؤخرا، اتهمت الأمم المتحدة الجيش البورمي بقتل المدنيين واعتقالهم وتعذيبهم، في حين أن رابطة أونيجي البورمية لمساعدة السجناء السياسيين تحسب ما لا يقل عن 687 1 شخصا لقوا حتفهم نتيجة القمع الوحشي الذي تمارسه السلطات. رئيس نك/بي