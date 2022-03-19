الرئيس الأرجنتيني يدعو إلى «جدول اتفاق» ضد التضخم

بوينس آيرس، 18 مارس الرئيس الارجنتيني ألبرتو فرنانديز قال الجمعة انه سيعقد «جدول اتفاق» من شأنها أن تسمح لحكومته لتصميم مكافحة التضخم، والتي في الأرجنتين قد تسارعت فوق 52٪، والتي وفقا للرئيس هو مشكلة تاريخية أن الحرب في أوكرانيا «تتفاقم». «اعتبارًا من يوم الاثنين الحالي، سأجتمع ممثلين عن القطاعات الإنتاجية ورجال الأعمال والعمال الرسميين والاقتصاد الشعبي وممثلي الريف والتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمجتمع المدني إلى طاولة اتفاق تسمح لنا بتصميم غد في المعركة ضد التضخم»، قال فرنانديز في خطاب خاضع للضريبة. واضاف الرئيس «نأمل في ايجاد اتفاقيات تساعد على خفض التضخم وضمان زيادة القوة الشرائية للاجور»، مشيرا ايضا الى ان حكومته لن «تتوقف عن السيطرة على الاسعار والسيطرة عليها». كان من المتوقع أن يعلن فرنانديز يوم الجمعة عن مجموعة من الإجراءات في إطار «الحرب ضد التضخم» التي وعد بشنها اعتبارًا من اليوم في تصريحات أدلى بها يوم الثلاثاء الماضي، قبل ساعات من معرفة تسارع زيادة الأسعار في فبراير. ارتفعت أسعار المستهلكين في الأرجنتين في فبراير الماضي إلى 52.3٪ على أساس سنوي و 4.7٪ شهريًا، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء والتعدادات (Indec). فرنانديز - الذي وصف التضخم في الأرجنتين بأنه «لعنة تقريبا» وأشار إلى أنه يستخدم مؤشرات من رقمين لمدة عشر سنوات متتالية - لم يصدر إعلانات يوم الجمعة، لكنه قال إن وزرائه هم الذين سيقدمون تقارير يومية عن الإجراءات التي سيتم تنفيذها. صندوق النقد الدولي كان من المتوقع اتخاذ هذه الإجراءات بعد يوم الخميس وافق الكونغرس الأرجنتيني على الاتفاق الذي تم التفاوض عليه بين حكومة ألبرتو فرنانديز وصندوق النقد الدولي لإعادة تمويل ديون تبلغ حوالي 45 مليار دولار، والتي ستدخل حيز التنفيذ عندما يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الوكالة. يسعى التفاهم إلى خفض التضخم بنسبة 38٪ -48٪ بحلول نهاية عام 2022، على الرغم من أن هذا الإسقاط بعيد عن توقعات 55٪ لهذا العام من قبل مستشارين خاصين يجمعهم شهريًا البنك المركزي الأرجنتيني. وقال فرنانديز يوم الجمعة «الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يسمح لنا بالبدء في فرز متغيرات الاقتصاد الكلي الأساسية في مكافحة التضخم، وهو، كما نقول دائما، ظاهرة متعددة السببية». لكن الرئيس أشار إلى أن «التوقعات ستحتاج أيضًا إلى تعزيز»: «لن نحقق ذلك إلا إذا تمكنا من الجلوس حول نفس الطاولة، وبناء التفاهمات اللازمة لبناء المستقبل». صندوق الاستقرار وقال فرنانديز إن الحرب في أوكرانيا «تفاقم» مشكلة التضخم في الأرجنتين وأشار إلى ارتفاع أسعار القمح الذي يؤثر على سعر الخبز والمعكرونة والدقيق للاستهلاك المحلي. أعلن الرئيس يوم الجمعة أنه «سينشئ صندوقًا لتحقيق الاستقرار (للقمح) من أجل منع تحويل هذه الزيادة في الأسعار الدولية إلى السعر الذي يدفعه الأرجنتينيون». كان التضخم في فبراير مدفوعًا بارتفاع حاد في أسعار الأغذية والمشروبات: 7.5٪ شهريًا و 55.8٪ على أساس سنوي، مما دفع تكلفة سلة المواد الغذائية، وبالتالي يؤثر سلبًا على معدلات الفقر والعوز المرتفعة بالفعل في الأرجنتين.