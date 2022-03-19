الأرجنتين تنشئ صندوق قمح لمحاربة التضخم

بوينس آيرس (أسوشيتد برس) - زادت الحكومة الأرجنتينية من حجب الصادرات إلى فول الصويا والدقيق وأنشأت صندوق استقرار القمح كتدابير لمكافحة التضخم، كما نشرت في الجريدة الرسمية الرسمية في الصباح الباكر من يوم السبت.

أعلن الرئيس ألبرتو فرنانديز الإجراءات ليلة الجمعة. وبالتالي، فإن الاحتفاظ بالصادرات إلى منتجات الصويا والدقيق سيرتفع من 31٪ إلى 33٪، كما تقول الجريدة الرسمية. سيتم تطبيق الإجراء حتى 31 ديسمبر.

جاء ذلك نتيجة «الزيادة المستمرة في أسعار المواد الغذائية التي تسارعت بشكل كبير مع غزو الاتحاد الروسي لأوكرانيا»، مما أثر بشدة على أسعار القمح والذرة وعباد الشمس ومشتقاتها، وفقًا للجريدة الرسمية لجمهورية الأرجنتين. ويهدف إلى «استقرار الأسعار المحلية للمنتجات الغذائية الأساسية» للسكان وكذلك ضمان «حجم مناسب لاحتياجات التوريد للسوق المحلية، وتشجيع زيادة إنتاج هذه السلع»، كما يقول.

بالإضافة إلى ذلك، ينشئ المرسوم نفسه صندوقًا استئمانيًا عامًا يسمى «صندوق استقرار القمح الأرجنتيني»، من أجل تثبيت تكلفة طن القمح الذي تستخدمه مصانع البلاد، لإنتاج الخبز الذي ارتفع سعره في الأسابيع الأخيرة في بلد أمريكا الجنوبية.

أعلن فرنانديز ليلة الجمعة تدابير خاصة لاحتواء التضخم في البلاد، والتي بلغت 4.7٪ في فبراير و 8.8٪ حتى الآن هذا العام. يتوقع الاقتصاديون أن التضخم سيكون فوق 5٪ في مارس.

كما أعلن الرئيس يوم الجمعة عن اجتماع مائدة مستديرة مع قطاعات إنتاجية مختلفة للأسبوع المقبل.

وتأتي هذه الإعلانات بعد وقت قصير من حصول فرنانديز على دعم الكونغرس لإعادة التفاوض على ديون البلاد البالغة 45 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي (IMF).