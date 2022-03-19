ترتيب Apple: أكثر 10 أغنيات استماع في إسبانيا

لم يكن العرض الموسيقي مطلقًا واسعًا كما هو اليوم، لذلك من السهل على أكثر من شخص أن يشعر بأنه عفا عليه الزمن، ومع ظهور منصات مثل Apple، أصبح مواكبة الأنظمة الأكثر شعبية في الوقت الحالي أبسط.

زودت Apple لمستخدميها بقوائم تشغيل حيث يمكنهم التحقق من الأخبار والموضوعات التي تغزو الجمهور الإسباني.

من reggaeton والبوب والقصص والموسيقى الإقليمية، هذه هي الأغاني الأكثر شعبية في إسبانيا يوم السبت 19 مارس:

1.

تم إصدار CANDY CANDY اليوم في هذا الترتيب. نجاح روزاليا يعطي الكثير للحديث عنه. جذاب ومثالي ومع الكثير من الإمكانات... ماذا يمكنك أن تسأل أكثر من أغنية؟

2. هنتاي

3. الشهرة (الفذ. ذا ويكند)

4.

نجاح حصاد الكب كيك مرادف لـ ROSALIA. لذلك، ليس من المستغرب أن إنتاجه الجديد، المسمى BIZCOCHITO، ظهر لأول مرة في المركز الرابع في تلك المناسبة. من آخر يمكن أن يتباهى بوجود العديد من النسخ عالية الجودة؟

5. ساوكو

6. BULERÍAS

إذا تحدثنا عن المدللين من الجمهور، يجب أن نذكر روزاليا. ربما هذا هو السبب في ظهور BULERÍAS لأول مرة في الترتيب مباشرة في المركز السادس.

7.

يُنظر إلى أحدث أغنية فردية لـ G3 N15 ROSALIA على أنها كلاسيكية جديدة. يدخل G3 N15 اليوم بخطوة حازمة إلى قائمة الأغاني الأكثر الاستماع إليها على منصة البث هذه.

8. دجاج ترياكي

9. MOTOMAMI

إذا تحدثنا عن المدللين من الجمهور، يجب أن نذكر روزاليا. ربما هذا هو السبب في ظهور MOTOMAMI لأول مرة في الترتيب مباشرة في المركز التاسع.

10. فيرساتشي كومبي (الفذ. Tekischa)

Apple في الحرب المتدفقة

Apple Inc. هي شركة أمريكية تنتج المعدات والبرامج الإلكترونية وتوفر أيضًا خدمات الصوت والفيديو من خلال منصات البث المختلفة.

إنها شركة تم اعتبارها منذ عدة سنوات واحدة من أكثر الشركات لفتًا للانتباه وقيمة في العالم. وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، في أغسطس 2018، أصبحت Apple الطريقة الأولى لتحقيق رسملة تزيد عن 2 تريليون دولار؛ تجاوزت هذا العام 3 تريليون دولار.

من بين برامجها، تبرز Apple Music، والتي لها وظيفة السماح لمستخدميها بالوصول إلى الموسيقى والبودكاست.

من خلال خدمتها، يمكن لمستخدمي «la manzanita» الوصول إلى أكثر من 90 مليون أغنية وأكثر من 30،000 قائمة تشغيل وملفات بودكاست مختلفة. مثل تلك المماثلة، يسمح لك بتنزيل الأغاني والاستماع إليها في وضع عدم الاتصال.

أما بالنسبة لخدمة iTunes لمشاهدة المسلسلات والأفلام، فيمكن للمستخدمين التعرف في الوقت الفعلي على المحتويات والتوصيات ليس فقط للنظام الأساسي نفسه، ولكن أيضًا من القنوات أو الخدمات التي تقدمها، والتي يمكن الاستمتاع بها في الوقت الفعلي أو تنزيلها والاستمتاع بها بدون اتصال بالإنترنت.

من

بين العناوين التي تقدمها الشركة أكابولكو، التي أنتجها المخرج المكسيكي أوجينيو ديربيز؛ الخيول البطيئة، التي يظهر فيها الممثل غاري أولدمان؛ الدراما الكورية مثل Pachinko؛ سلسلة مثل The Snoopy Show، من بين أمور أخرى.

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