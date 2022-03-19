تصنيف Apple في كولومبيا: أفضل 10 أغاني من أكثر الأغاني الاستماع يوم السبت 19 مارس

وجدت الشركات في صناعة الموسيقى والفنانين على منصات البث بديلاً للأغاني للوصول إلى المزيد من الأشخاص والمزيد من البلدان، ومن الأمثلة الجيدة على ذلك Apple، التي اكتسبت ميزة وتم وضعها بالفعل كواحدة من الطرق المفضلة لاستخدامها من قبل الجمهور الكولومبي.

ومع ذلك، في مواجهة كتالوج موسيقي واسع، من السهل تفويت الأخبار أو أكثر الأغاني التي تم الاستماع إليها في الوقت الحالي، وهذا هو السبب في أن Apple تقدم قائمة الأغاني التي يتم غزوها حاليًا لمستخدميها.

نترك لك القائمة أدناه:

1. Pantysito

مع اختلاف إيجابي قدره 3, أحدث ضربة أليخو, يستمر Feid و ROBI في شق طريقه لأعلى المخططات. اليوم هو في المركز الأول. هل سيستمر في الارتفاع أم ستكون هذه نهاية تسلقه؟

2. الدير

3. Who TV Remix

Blessd وأحدث Ryan Castro, Who TV Remix, يذهب مباشرة إلى المركز الثالث في قائمة المفضلة. هل ستصل إلى الرقم الأول الثمين في التفضيلات؟

4. MAMIII

5. ديسبيرادوس

دي

سبيرادوس دي راو أليخاندرو وتشينشو كورليوني ناجح للغاية بين مستخدمي هذه المنصة. اليوم لا يزال في المركز الخامس.

6. الاتجاه العالمي

7.

8.

فييد سنو يفقد قوته. واليوم يجني الدعم غير الكافي لمواصلة رحلته إلى رقم واحد على المنصة. تم وضعه بالفعل في المركز الثامن، مما يشير إلى أنه في طريقه للخروج.

9. يوناغوني

10. آسف BB:/

آسف BB:/من تايني, باد باني وجوليتا فينيغاس يحتلان المرتبة العاشرة. بعد عدة أسابيع في الجزء العلوي من التهم، شعبيتها آخذة في الانخفاض الآن.

Apple في الحرب المتدفقة

Apple Inc. هي شركة أمريكية تنتج المعدات والبرامج الإلكترونية وتوفر أيضًا خدمات الصوت والفيديو من خلال منصات البث المختلفة.

إنها شركة تم اعتبارها منذ عدة سنوات واحدة من أكثر الشركات لفتًا للانتباه وقيمة في العالم. وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، في أغسطس 2018، أصبحت Apple الطريقة الأولى لتحقيق رسملة تزيد عن 2 تريليون دولار؛ تجاوزت هذا العام 3 تريليون دولار.

من بين برامجها، تبرز Apple Music، والتي لها وظيفة السماح لمستخدميها بالوصول إلى الموسيقى والبودكاست.

من خلال خدمتها، يمكن لمستخدمي «la manzanita» الوصول إلى أكثر من 90 مليون أغنية وأكثر من 30،000 قائمة تشغيل وملفات بودكاست مختلفة. مثل تلك المماثلة، يسمح لك بتنزيل الأغاني والاستماع إليها في وضع عدم الاتصال.

أما بالنسبة لخدمة iTunes لمشاهدة المسلسلات والأفلام، فيمكن للمستخدمين التعرف في الوقت الفعلي على المحتويات والتوصيات ليس فقط للنظام الأساسي نفسه، ولكن أيضًا من القنوات أو الخدمات التي تقدمها، والتي يمكن الاستمتاع بها في الوقت الفعلي أو تنزيلها والاستمتاع بها بدون اتصال بالإنترنت.

من

بين العناوين التي تقدمها الشركة أكابولكو، التي أنتجها المخرج المكسيكي أوجينيو ديربيز؛ الخيول البطيئة، التي يظهر فيها الممثل غاري أولدمان؛ الدراما الكورية مثل Pachinko؛ سلسلة مثل The Snoopy Show، من بين أمور أخرى.

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