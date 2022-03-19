انتقد أنيف اقتراح بترو بشأن المعاشات التقاعدية: «لا ينبغي التعامل معها بأكاذيب أو حجج مربكة»

Colombia's presidential candidate Gustavo Petro speaks after winning the referendum vote for the Historic Pact coalition, in Bogota, Colombia March 13, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

أكدت الرابطة الوطنية للمؤسسات المالية (Anif) أن اقتراح إصلاح نظام المعاشات التقاعدية للمرشح غوستافو بترو سيكون يهدف إلى إرباك الناس.

وأشار إلى أن قضية المعاشات التقاعدية هي واحدة من أكبر المشاكل المالية والأسهم التي تواجهها كولومبيا وستواجهها، على الأقل خلال المائة عام القادمة، وهي ذات أهمية كبيرة للبلاد وذات مستوى عال من الحساسية، ولهذا السبب «ليست قضية ثانوية ولا ينبغي معالجتها باستخفاف، أقل بكثير, مع الأكاذيب أو الحجج المربكة».

ثم أشار إلى أن «اقتراح استخدام مدخرات الناس كما لو كانت أموالًا عامة لا يظهر فهمًا يذكر أو معدومًا لكيفية عمل أنظمة المعاشات التقاعدية في بلدنا».

بالإضافة إلى ذلك، أضاف أنيف أخذ المدخرات التي هي اليوم في مديري صندوق المعاشات التقاعدية (AFP) ، التي تنتمي إلى ما يقرب من 18 مليون كولومبي والتي تصل اليوم إلى حوالي 358 مليار دولار، لتمويل الإنفاق العام الحالي، لدفع معاشات الجميع من خلال قسط متوسط النظام الذي يدير Copensiones (RPM) ودعم الدفع لكبار السن الذين يعيشون في فقر.

بالإضافة إلى ذلك، قال المرشح بترو إنه يجب إعطاء دخل قدره 500 ألف بيزو لكبار السن في هذه الحالة.

يشير الكيان إلى أن «استخدام لتبرير» تأميم «معاشات الادخار في مخطط الادخار الفردي (RAIS)، في ظل حجج المساواة ومكافحة الفقر، غير صحيح».

ودعا آصف جميع المرشحين للرئاسة إلى إجراء مثل هذه المناقشات مع شخصيات متأصلة وليس من تصورات غامضة ومربكة أو معلومات غير صحيحة تماما.

بدأت التعليقات بعد المناظرة الرئاسية التي جرت في ظل تحالف El Tiempo y Semana، حيث تحدث المرشح الرئاسي عن القضية بعد استجوابه من قبل فيديريكو جوتيريز، الذي فاز باستشارة ائتلاف سنترو إسبيرانزا.

في مواجهة الاستجواب، أكد بترو أن هذه الأموال ستخرج من نظام المعاشات التقاعدية، وكان ذلك عندما ظهرت قضية Colpensiones، مما أثار الكثير من الشكوك بين المواطنين الذين عبروا عنها من خلال الشبكات الاجتماعية.

«من أين تأتي هذه الفضة؟ من أجل إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، فإن الأموال موجودة، ولم تعد هناك حاجة إليها، ولا تحتاج إلى طباعتها، بل تحتاج إلى تغيير توزيعها»، قال غوستافو بترو.

كما أوضح المرشح نفسه، تستند هذه الفكرة إلى الأنظمة التي تم تطبيقها بالفعل في بلدان أخرى، مثل أوروغواي.

«بدلاً من امتلاك صناديق تقاعد خاصة، مع مساهمات ادخار فردية سيئة الإدارة بنسبة 30٪ يجمعونها في أحد البنوك، فإنك ترسل هذه الأموال إلى صندوق عام: Colpensiones. بهذه الأموال، ندفع على الفور المعاشات الحالية التي تدفعها الدولة اليوم»، قال بترو.

وبالتالي، سيتم الإفراج عن الدولة من 18 مليار بيزو سنويا من الميزانية، لدفع مكافأة التقاعد من 50 ألف بيزو إلى ثلاثة ملايين شخص.

ولجعل القضية أكثر وضوحًا، أضاف زعيم كولومبيا البشرية: «يدفع المساهم في Colpensiones المعاش التقاعدي، الذي يساهم هو لأنه يريد معاش تقاعدي. عندما يبلغ عمره، يدفع المساهمون في ذلك الوقت معاشه التقاعدي. إنها طريقة تضمن المعاش. الطريقة التي تدافع عنها، القانون 100، لم يعد لديه معاش تقاعدي، أخذت المعاش من الكولومبيين».

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