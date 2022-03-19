الأمريكي رايلي يقود بطولة PGA Valspar في فلوريدا

أنهى الأمريكي ديفيس رايلي يوم السبت بطاقة مع 62 ضربة (-9)، أفضل جولة له في PGA الأمريكية، ليتقدم بطلقتين بعد الجولة الثالثة من بطولة فلوريدا فلاسبار بطولة.

الصاعد البالغ من العمر 25 عاما، الذي كان أفضل 10 فقط في الجولة هو المركز السابع في برمودا في أكتوبر الماضي، وضعت في الجزء العلوي من حدث فلوريدا مع 195 ضربة (-18) في 54 حفرة في ملعب كوبرهيد إنيسبروك في بالم هاربور، فلوريدا.

وكان 399 في العالم، جولة ثالثة مذهلة دون شبح وسجل تسديدة 69 قدما في الحفرة التاسعة.

وقال رايلي: «كنت متحمسا له أن يأتي». «لقد كانت بداية جيدة للغاية. شعرت أن لدي بعض الزخم. لقد كان يومًا رائعًا».

حطم رايلي الرقم القياسي القديم في 54 حفرة في بطولة 199، التي سجلها كي جي تشوي الكوري الجنوبي في عام 2002 ومقابلها هادوين في عام 2017 وسام بيرنز وكيغان برادلي العام الماضي.

زميل الأمريكي ماثيو نيسميث، الذي قاد اليوم السابق في 36 حفرة، شبح الثقوب 16 و 17 لتعثر مرة أخرى وسقط إلى المركز الثاني مع 197 (-16)، في حين الدفاع عن بطل سام بيرنز ومواطنه جوستين توماس أنهى التعادل في المركز الثالث مع 198 (-15).

أنهى التشيلي ميتو بيريرا والفنزويلي جوناتان فيغاس اليوم التعادل في المركز 34 مع 207 ضربة (-6) كل منهما بعد تسليم البطاقات مع 68 (-3) و 72 (+1)، على التوالي.

وكان الأمريكيون اللاتينيون الذين تم إقصاؤهم بعد الجولة الثانية يوم الجمعة هم المكسيكيون كارلوس أورتيز وأبراهام أنسر، وكذلك الأرجنتيني إميليانو جريلو.

- نتائج السبت بعد الجولة الثالثة من بطولة PGA تور فالسبار (Par-71):

1. ديفيس رايلي (الولايات المتحدة الأمريكية) 195 (65-68-62)

2. ماثيو نيسميث (الولايات المتحدة الأمريكية) 197 (67-61-69)

3. جاستن توماس (الولايات المتحدة الأمريكية) 198 (66-66-66)

. سام بيرنز (الولايات المتحدة الأمريكية) 198 (64-67-67)

5. آدم هادوين (CAN) 200 (64-66-70)

6. روبرت ستريب (الولايات المتحدة الأمريكية) 202 (68-69-65)

. مات فيتزباتريك (ENG) 202 (67-68-67)

. بريان هارمان (الولايات المتحدة الأمريكية) 202 (67-67-68)

. تروي ميريت (الولايات المتحدة الأمريكية) 202 (68-67-67)

. زاندر شوفيل (الولايات المتحدة الأمريكية) 202 (67-67-68)

...

34. ميتو بيريرا (تشي) 207 (69-70-68)

. جوناتان فيغاس (VEZ) 207 (64-71-72)

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