ألقى أليكس تيندا نفسه ضد أديلا ميشا بسبب «إغاظة» ماضيها

Alex Tienda هو منشئ محتوى مكرس لزيارة مختلف البلدان حول العالم، وقد تم توثيق كل رحلة من رحلاته على قناته على YouTube حتى يتمكن متابعيه من التعرف على الجمارك والسكان والمواقع السياحية.

عندما بدأ هجوم روسيا على أوكرانيا، كان هذا اليوتيوب هناك وسجل ما كانت عليه عمليته مغادرة البلاد والوصول إلى المكسيك، عند وصوله، كانت العديد من وسائل الإعلام مهتمة بإعطائه مساحة ليروي قصته في برامجه.

ومع ذلك، نشر أليكس تيندا تغريدة لإطلاق نفسه ضد Adela Micha، وأوضح مستخدم YouTube أن المضيف طلب منه إجراء مقابلة ورفض بسبب تجارب سابقة غير سارة. في وقت لاحق، استذكرت المذيعة لحظة «مخزية» عن حياتها وفي رأي مستخدمي YouTube، كان نوعًا من الانتقام.

(الصورة: التقاط تويتر/@AlexTienda)

«عزيزي @Adela_Micha، أرى أن رفضك المقابلة (بسبب معاملتك السيئة في المقابلة السابقة) قادك إلى البحث في الماضي للضحك على عملي. إذا كان ذلك يساعدك، فأنا أشارك هذا الفيديو حيث أخبرك أن الحكاية المضحكة: https://youtu.be/FNKPubyYm8o»، كتب أليكس تيندا في أول تغريدة له، لأنه بدا له أن ميشا كان يحاول إحراجه بشيء حدث بالفعل لفترة طويلة.

في برنامجها Me lo أخبر Adela, أظهر مقدم البرنامج جزءًا من العرض Caso Cerrado حيث جاء مستخدم YouTube للشكوى من شريكه بزعم ممارسة الجنس مع الخضار. في لقطة الشاشة التي شاركها أليكس تيندا، ظهر السائق يضحك على الموقف كما لو كان شيئًا مؤلمًا.

كتبت أديلا ميشا على شبكاته لضم الفيديو: «من حالة مغلقة إلى أوكرانيا: كان هذا هو اليوم الذي ذهب فيه مستخدم YouTube إلى Caso Cerrado «لمقاضاة» زوجته لممارسة الجنس مع الخضار».

وتجدر الإشارة إلى أن Caso Cerrado هو برنامج يتم فيه عرض قصص الأشخاص الذين يحضرون بشكل درامي ومبالغ فيها للترفيه أمام المشاهدين، وهذا لا يعني أنها مواقف وهمية ومبتكرة تمامًا؛ ولكن لا هي أحكام حقيقية أو نسخ مخلصة لكل منها. سيرة الشخص.

قدمت أديلا ميشا مقطعًا من البرنامج (IG: adelamicha)

تم نشر الفيديو الذي شاركه أليكس تيندا في عام 2014 وفيه أوضح أنه سافر إلى ميامي للمشاركة في برنامج Telemundo وطلب الإنتاج من الجميع إخبار الحكايات التي تميزت بها أكثر، لذلك قرر أن يروي تجربة مليئة بالهراء؛ في وقت لاحق الكتاب بنيت حالات مختلفة للتصوير.

كانت القصة التي كان على اليوتيوب تقديمها هي بالضبط تلك، أن صديقته كان لديها نوع من «الهوس» بالطبيعة لدرجة أنه مارس الجنس مع الفواكه، لذلك بدا من غير المناسب تمامًا أو في غير محله أن أديلا ميشا حاولت السخرية منه بهذه الحكاية.

«(الفيديو منذ 7 سنوات وضحكنا عليه جميعًا في وقته، ولكن بالتأكيد سيعمل من أجلك). أرسل لك عناقًا كبيرًا!» ، كتب أليكس تيندا لإنهاء تغريدته. حتى الآن لم تستجب أديلا ميشا على شبكاتها الاجتماعية الخاصة.

كان لدى Adela بالفعل جدل آخر. كوارتوسكورو: صور

ليس هذا هو الجدل الأول الذي ينخرط فيه هذا التواصل لأنه في ديسمبر 2021 تعرضت أديلا ميشا لانتقادات شديدة من قبل الجمهور. بعد إجراء تصريحات مؤلمة أثناء نقل الممثلة سيلفيا بينال إلى المستشفى في مستشفى في مكسيكو سيتي بسبب مشاكل تتعلق بانخفاض ضغط الدم وعدوى المسالك البولية والنتيجة الإيجابية لـ COVID-19.

في خضم هذا المزيج من المعاناة، اعتقدت الصحفية أن الصورة لن تكون مشجعة على الإطلاق للمغنية الأخيرة للسينما الذهبية المكسيكية، لذلك غامرت بسؤال فريقها من البرنامج الإذاعي الذي كانت تقوده لإعداد مواد لها ليتم نشرها كتكريم.

استمر في القراءة:



