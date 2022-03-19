لفتة أليخاندرو ريانو مع رواد الأعمال المتأثرين بمهرجان التشويش

تأثر العديد من رواد الأعمال بإلغاء مهرجان Jamming 2022، لجأ بعضهم إلى شبكاتهم الاجتماعية وشبكات الأصدقاء المقربين لبيع البضائع التي بقوا بها في مكانتهم على استعداد لاستقبال أكثر من 50,000 الحضور الذين كانوا ينتظرون الحدث كل يوم من 19 إلى 21 مارس.

على الشبكات الاجتماعية، كان من الممكن أيضًا ملاحظة إزعاج بعض الحاضرين الذين ازدحموا أمام ملهى Casa Babylon الليلي لإظهار عدم المطابقة بسبب عدم الامتثال لمنظمي الحدث. كان هؤلاء الأشخاص يحملون حقائب سفر في متناول اليد وكانوا يبحثون عن تفسيرات حول ما حدث. بعض المتظاهرين هم من دول مثل الإكوادور وبوليفيا والمكسيك وكوستاريكا.

كان هناك أيضًا العديد من مستخدمي الإنترنت الذين قاموا، من خلال المنصات الرقمية، بالترويج لمساعدات مختلفة لرواد الأعمال، وتكرار الرسائل التي شاركوها حول المنتجات المختلفة التي كانوا يعتزمون تسويقها في يوم الحدث.

كعلامة على التعاطف مع المتضررين، أصدر الممثل الكوميدي أليخاندرو ريانيو إعلانًا مهمًا من خلال شبكاته الاجتماعية أفاد فيه أن الأرباح التي يجمعها من عروضه في العاصمة الموسيقية سيتم التبرع بها للأشخاص الذين تأثروا بإلغاء الحدث.

«هذا العام كجزء من جولتنا الوطنية، سيتم التبرع بالأموال التي جمعناها من عرضنا في Ibagué لرواد الأعمال الذين كانوا جزءًا من Jamming وفقدوا كل شيء. راقب المعلومات لتلقي الدعم من هذا الجانب. الكثير من القوة!» ، كتب من خلال كتابه «InstaStories».

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فيما يلي المحتوى الكامل لـ Alejandro Riaño :

سيتبرع الممثل الكوميدي أليخاندرو ريانيو بعائدات عروضه في إيباغي لرواد الأعمال المتضررين من مهرجان جامينغ. مأخوذة من Instagram @rastreandofamosos

سرعان ما انتشرت كلمات أليخاندرو ريانيو على بوابات الترفيه المختلفة المسؤولة عن تكرار محتوى المشاهير على شبكاتهم الاجتماعية. في هذه الحالة، كان الشخص المسؤول هو «Rastrando Famososos» حيث تجاوز بالفعل 3500 إعجاب وأكثر من 120 تعليقًا، من بينها الجودة الجيدة للكوميدي تبرز عندما يتعلق الأمر بمساعدة المحتاجين.

«إنه بالتأكيد الأفضل», «هذه هي المشاركات التي تستحق المشاهدة», «رائع المزيد من الناس مثله», «لا شيء يفاجأ هو دائما على استعداد لمساعدة ودعم الناس. واحد آخر من أعماله الجميلة «, «Super هذه هي المبادرة التي يجب على رواد الأعمال اتخاذها», «هذا إذا أراد تغييرًا حقيقيًا، على عكس Epa Colombia أن كل ما يفعله هو ملء جيوبه والفشل في تحقيق العديد من الأشياء التي وعد بها»، من بين أمور أخرى.

من خلال حسابه على تويتر، تحدث الممثل الكوميدي بوغوتا أليخاندرو ريانيو عن الجدل الذي كان لديه لعدة أيام مع ميغيل بولو بولو. على الرغم من أنه لم يشر حرفيًا إلى السياسي المنتخب حديثًا إلى مجلس النواب، إلا أن أتباع الممثل الذي يعطي الحياة إلى خوانبي غونزاليس افترضوا أنه كان ردًا على ما حدث سابقًا. في صباح يوم 14 مارس، في اليوم التالي للانتخابات، شارك ريانيو خيطًا من التريلات أكد فيه أنه لا ينبغي أن يكون محور النقاش في وقت التصويت.

«قبل أيام قليلة قلت إنني سأشارك ما فكرت به بعد الانتخابات وهنا تذهب. أفتح الخيط: أعتقد أن الانتخابات ليست انتصار المنتخبين؛ يجب أن تكون انتصار المجتمعات ومسؤولية العمل لصالحهم. إذا لم يتلقوا تغييرًا، فلا أحد يفوز، ولا يحدث شيء»، بدأ ريانيو، ثم دخل في التفاصيل حول آرائهم فيما يتعلق بالانتخابات.

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