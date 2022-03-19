طلب قطب نفط روسي يلاحقه الكرملين من الغرب مواجهة فلاديمير بوتين: «إنه سفاح، قطاع طرق»

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin delivers a speech during a concert marking the eighth anniversary of Russia's annexation of Crimea at Luzhniki Stadium in Moscow, Russia March 18, 2022. RIA Novosti Host Photo Agency/Alexander Vilf via REUTERS/File Photo

«لقد خوض حربًا شخصية مع فلاديمير بوتين منذ ما يقرب من 20 عامًا. قادني إلى السجن في روسيا لمدة عشر سنوات ثم طردني، مع التحذير من أن السجن مدى الحياة ينتظرني إذا عدت. هل أعرف الرجل الذي فعل كل هذا بي؟ أعتقد ذلك. هذا هو السبب في أنني أنظر يائسة إلى النهج الانهزامي للقادة الغربيين، مثل جو بايدن وإيمانويل ماكرون ونفتالي بينيت»، يقول ميخائيل خودوركوفسكي في عمود صارخ في مجلة الإيكونوميست.

يدعي قطب النفط الروسي السابق أنه يعرف كيف يرى الروس القادة الغربيين ضعفاء. «جزء من المشكلة هو أن القادة الحاليين للدول الغربية لم يتعاملوا قط مع البلطجية. وتشير خبرته وتعليمه إلى التفاعلات بين رجال الدولة»، مضيفا: «هذا ليس هو الحال مع فلاديمير بوتين. نشأ في KGB، وهي منظمة تعتمد على القوة وازدراء القانون. أثناء عمله في قاعة مدينة سانت بطرسبرغ، في أوائل التسعينيات، كان مسؤولاً عن التفاعل غير الرسمي لوكالات إنفاذ القانون مع رجال العصابات. في ذلك الوقت، كان ينظر إلى سانت بطرسبرغ في روسيا كما كان ينظر إلى شيكاغو أثناء الحظر. بدلاً من الويسكي المهرّب، باع رجال العصابات المخدرات والنفط».

ميخائيل خودوركوفسكي (رويترز/هنري نيكولز/أرشيف)

ويدعي أن الزمن تغير، ولكن طريقته في حل المشاكل بقيت. «بعض المحادثات بين المقربين والمجرمين المعروفين، التي تم الإعلان عنها بعد تحقيق أجراه مكتب المدعي العام الإسباني، تساعد على فهم كيف حدث مقتل ألكسندر ليتفينينكو وتسمم أليكسي نافالني وسكريبالس بتوجيه من الزعيم. مثل هذه الأعمال هي القاعدة في دوائر الرئيس، لأنه متنمر بطبيعته».

واضاف «انه خطأ فادح ان ينظر اليه على انه رجل دولة عادي. شركاء روسيا الاجانب لا يفهمون من هو حقا».

ويحذر من أنه إذا قالت الدول الغربية أنها لن تتخلى عن أوكرانيا ومع ذلك تفعل ذلك بالضبط، بالنسبة لبوتين فهذا يعني أنها ضعيفة. ويحذر من ان «هذا يجعل من المحتمل ان اتطلع الى جيران اخرين مثل استونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا التى كانت فى السابق جزءا من الامبراطورية الروسية».

صورة مدمرة بعد تفجير روسي في كييف (رويترز/ماركو دوريكا)

يدعي رجل الأعمال المنفي أن بوتين، في رأسه، كان منذ فترة طويلة في حالة حرب ليس مع أوكرانيا، ولكن مع الولايات المتحدة. ويقول: «إن عادة الإفلات من العقاب بين البلطجية لا تهدأ بهذه السرعة. وهذا يعني أنه من المحتمل أن تكون هناك حرب أسوأ».

ويذكر أن بوتين تمكن من زيادة معدلات صورته الإيجابية عندما وصل إلى السلطة، في عام 1999، مع الحرب الشيشانية. لقد حل مشكلة السيطرة على «رئيسه بالنيابة»، ديمتري ميدفيديف، في الحرب مع جورجيا في عام 2008. الذهاب إلى الحرب تحت أوامر بوتين، اضطر ميدفيديف للتخلي عن أجندة التحديث الخاصة به. كما حل مشكلة الشعبية في 2013-14 من خلال أخذ شبه جزيرة القرم.

وهو يقوم بالتنبؤ الوحشي: «في عام 2024 ستكون هناك انتخابات وسيطلق بوتين «عملية خاصة» جديدة. مولدوفا صغيرة جدًا، لذلك ربما تكون في دول البلطيق أو في بولندا. وما لم يتم إيقاف بوتين في الهواء فوق أوكرانيا، سيتعين على الناتو محاربته على الأرض».

بالإضافة إلى ذلك، يدعي أن الرئيس الروسي يعاني من ذهان هوس. «إنه مهووس بكونه شخصية تاريخية مثل ستالين. وقد وضع تمثال ضخم للأمير فلاديمير، خالق روسيا، على باب الكرملين. لكنه ليس انتحار. ولن يستخدم الاسلحة النووية الا اذا اعتقد انه لن يكون هناك رد».

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