1-1. لحظة توريرا جيدة المر إنتر

روما, 19 مارس هدف أوروجواي لوكاس توريرا وضع إنتر على الحبال يوم السبت, الذي أنقذ نقطة ضد فيورنتينا (1-1) بفضل هدف من قبل الهولندي دينزل دومفريس والذي هو ملتزم جدا في المعركة لرفع «سكوديتو» بعد هذا اليوم الثلاثين من دوري الدرجة الاولى الايطالي. كان إنتر في السقوط الحر منذ أن خسروا الديربي أمام ميلانو. هذا السبت, خسائر لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والهولندي ستيفان دي فريج في الدفاع لم تساعد ضد فيورنتينا القوية التي, عموما, كان أفضل. توريرا حلوة مع مجموعة «فيولا». ويخرج مدربه الإيطالي فينتشنزو إيطاليانو أفضل نسخة من الأوروغواي في النخاع ويستغل وصوله إلى المنطقة مثل الأسبوع الماضي، حيث أعطى هدفه النقاط الثلاث لفلورنسيا. كان «Fiore» أفضل في الشوط الأول، مع الضغط الذي خنق بداية الكرة الداخلية مستفيدا من خسارة بروزوفيتش الهامة. وفي الدقيقة 49 وجد مكافأته من خلال تسديدة من توريرا بعد صليب من زميله الأرجنتيني نيكو غونزاليس. لكن فرحته لم تدم طويلا. بعد خمس دقائق فقط، توجه دومفريس، خالية من العلامة، عند وصوله الألف من الموسم إلى المنطقة المنافسة، صليب من قبل الكرواتي إيفان بيريسيتش لمطابقة المسابقة وإعطاء الأمل لفريقه. من هذه اللحظة فصاعدًا، لم يكن للحفلة مالك ًا. أراد كلا الفريقين الهيمنة، لكنها كانت حربًا بدون فائز. كانت هناك مناسبات لتوسيع النتيجة - حتى ضربة جزاء ضد الأرجنتيني لوتارو مارتينيز التي كان على VAR تصحيحها - لكن إنقاذ السلوفاكي سمير هاندانوفيتش والإيطالي بيترو تيراتشيانو ترك النتيجة في التعادل. حاول إنتر يائسة دون نجاح، مدركًا أن التعادل قد يكون مكلفًا في هذه المرحلة من البطولة. مع هذا «ثقب» neroazzurri 'هي الثالثة مع 60 نقطة ومباراة أقل لعبا, ثلاثة من نابولي وميلانو, الذين لا يزال يتعين عليهم اللعب ضد كالياري في حاجة إلى نقاط; بينما فيورنتينا هو الثامن ويضغط على أتالانتا, روما ولاتسيو في الكفاح من أجل الأماكن الأوروبية. رئيس tfc/ism