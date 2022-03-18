بدون Guardado أو Funes Mori، تواجه المكسيك مباريات رئيسية

مكسيكو سيتي (أسوشيتد برس) - مع الغياب السيئ السمعة لأندريس جواردادو وروجيليو فونيس موري وإسرائيل رييس وسانتياغو جيمينيز كأخبار كبيرة، أعلنت المكسيك يوم الخميس عن قائمة تضم 29 لاعبًا لمواجهة المباريات الثلاث التي ستحدد التعادل في كأس العالم.

تعرض جواردادو قائد المنتخب المكسيكي ولاعب بيتيس الإسباني لإصابة في مؤخرة فخذه الأيسر بينما لن يتمكن المهاجم فونيس موري، أحد المفسدين للمدرب الأرجنتيني جيراردو مارتينو، من التواجد هناك أيضًا لأنه يعاني من إصابة في فخذه الأيمن.

ستستضيف المكسيك الولايات المتحدة يوم الخميس المقبل، وستزور هندوراس يوم الأحد التالي وتستضيف السلفادور يوم الأربعاء 30 مارس، لإغلاق تصفيات الكونكاكاف لقطر 2022.

حصل Tri على 21 نقطة ويحتل المركز الثالث في المثمن النهائي للتعادل، وآخر نقطة تمنح تذكرة مباشرة إلى كأس العالم. على رأس المكسيك هي الولايات المتحدة، التي لديها نفس الحصاد ولكن فرق هدف أفضل، وكندا، التي هي الرائدة مع 25 نقطة.

تمتلك بنما 17 نقطة، وهي الرابعة، لذلك في الوقت الحالي سيكون لها الحق في لعب مباراة فاصلة عابرة للقارات ضد منتخب وطني من أوقيانوسيا، وربما نيوزيلندا.

المعدات

الرماة: غييرمو أوتشوا (أمريكا)، رودولفو كوتا (ليون)، جوناثان أوروزكو (تيخوانا) وألفريدو تالافيرا (بوماس).

زاغيروس: خورخي سانشيز (أمريكا، جيراردو أرتياغا (جينك، بلجيكا)، يوهان فاسكيز (جنوة، إيطاليا)، جوليان أراوخو (لوس أنجلوس غالاكسي، الولايات المتحدة الأمريكية)، خيسوس غالاردو (مونتيري)، سيزار مونتيس (مونتيري)، هيكتور مورينو (مونتيري)، إسرائيل رييس (بويبلا)، نيستور أراوخو (سيلتا، إسبانيا)، يسوع أنغولو (نمور).

النشرات: إدسون ألفاريز (أياك، هولندا)، هيكتور هيريرا (أتلتيكو مدريد، إسبانيا)، كارلوس رودريغيز (كروز أزول)، لويس رومو (مونتيري)، رودولفو بيزارو (مونتيري)، إريك أغيري (مونتيري)، إريك غوتيريز (PSV أيندهوفن، هولندا) ودييجو لاينز (بيتيس، إسبانيا).

إلى الأمام: هنري مارتن (أمريكا)، سانتياغو جيمينيز (الصليب الأزرق)، أوريل أنتونا (الصليب الأزرق)، أليكسيس فيغا (شيفاس)، هيرفينغ لوزانو (نابولي، إيطاليا)، خيسوس كورونا (إشبيلية، إسبانيا) وراؤول خيمينيز (ولفرهامبتون، إنجلترا).