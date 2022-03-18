مع Tigre-Platense كتسليط الضوء، يبدأ تاريخ الكلاسيكيات: الوقت والتلفزيون وتشكيلات المباريات الثلاث في يوم كأس الدوري

على الرغم من حقيقة أن الجزء الأكبر من المباريات ذات المكونات الأكثر عاطفية بسبب التنافس بين الفرق سيكون بين السبت والأحد، فإن كأس الدوري سيقدم يوم الجمعة العديد من المقترحات لبدء المباراة السابعة، تلك الكلاسيكية. بالنسبة للبيكا، ستحدث الأكثر إثارة للاهتمام في فيكتوريا، حيث سيستضيف Tigre Platense. ولكن سيكون هناك أيضًا زوجان آخران في استمرار التاريخ بين المناطق للمسابقة: ألدوسيفي - باتروناتو، في مار ديل بلاتا، وباراكاس سنترال سارمينتو، في محكمة هوراكان.

الرعايا ألدوسيفي:

ألدوسيفي وباتروناتو، وجها لوجه في مار ديل بلاتا (@clubaldosivi)

في مار ديل بلاتا سيكون هناك نهائي يتوقعه الدوام: أولئك الذين يقودهم مارتن باليرمو، الذين يأتون من التعافي من السقوط ضد باراكاس سنترال مع انتصار على تيغر، سيدافعون عن منزلهم ضد مجلس الأمناء الذي يصل الحلو بعد فوزه على بلاتنس في فيسنتي لوبيز.

ستتاح لـ El Tiburón الفرصة لوضع أنفسهم في منطقة التصفيات لربع نهائي كأس الدوري، في انتظار ما يحدث للمنافسين الآخرين في منطقتهم، إذا أضافوا ما يصل إلى ثلاثة. من جانبه، يحتاج الراعي إلى جني النقاط في أقرب وقت ممكن لأنه عازف القولون في الجدول المتوسط ولم يبدأ المسابقة بشكل جيد على الإطلاق (4 هزائم وتعادل).

التكوينات المحتملة:

الملعب: خوسيه ماريا مينيلا.

هورا: 16:00.

الحكم: خورخي بالينيو.

سيتم بثه على التلفزيون: TNT Sports.





تيغر بلاتينيز:

تيغري وبلاتنسي، وجها لوجه من أجل الشرف

سيكون الشخص الذي سيتم لعبه في فيكتوريا هو الاقتران برائحة كلاسيكية. يتمتع ماتادور والحبار بتنافس تاريخي وسيضع الشرف على المحك. سيكون اجتماعًا مهمًا آخر بسبب الجدول المتوسط.

أولئك الذين يقودهم دييغو مارتينيز يصلون بعد خسارتهم لمبارتهم التي لم تهزم في مار ديل بلاتا ضد ألدوسيفي، على الرغم من أن حملته في عودته إلى بريميرا أكثر من مقبولة: ثلاثة تعادلات وانتصاران تضعه في منطقة الدخول إلى الدور ربع النهائي من كأس الرابطة.

واقع مارون مختلف: بعد بداية رائعة بفوزين وتعادل، فاز فريق كلاوديو سبنتون بثلاث هزائم متتالية (بانفيلد، يونيون وباتروناتو) جعلته يسقط عمدا في المنطقة A والجدول المتوسط. إنه يبحث عن التعافي في معقل معقد.

التكوينات المحتملة:

الملعب: خوسيه ديلاجيوفانا

هورا: 19:15.

الحكم: يائيل فالكون بيريز.

التلفزيون: التلفزيون العام و ESPN.





ثكنات سارمينتو المركزية:

فاز باراكاس سنترال باثنين من أصل اثنين منذ وصول ألفريدو بيرتي

بالتفكير في الجدول أدناه وما فوق، سوف يصطدم Guapo و Green في ملعب هوراكان.

بمساعدة ألفريدو بيرتي، الذي حل محل رودولفو دي باولي في القيادة الفنية، حقق فريق باريكان انتصارين في مباراتين ولم يعد عازف كولوني في المنطقة ب (يشارك الخطوة الأخيرة مع لانوس وآرسنال ووسط قرطبة دي سانتياغو ديل استيرو وفيليز). بعد أربع شلالات متتالية، كانت الانتصارات ضد Aldosivi و Central في روزاريو هي المياه في الصحراء.

على الجانب الآخر، ستحاول إسرائيل دامونتي استئناف المسار المنتصر بعد التعادل ضد نيويل في جونين. سارمينتو، الذي بالكاد سجل خسارة لبلاتنس حتى الآن في المسابقة، سوف يصعد إلى قمة المنطقة أ إذا فاز اليوم كزائر.

التكوينات المحتملة:

الملعب: توماس أدولفو دوكو (Barr.ACAS المحلي).

هورا: 21:30

الحكم: جيرمان دلفينو.

سيتم بثه التلفزيون: فوكس سبورتس بريميوم.





لوحة المتصدرين:

استمر في القراءة: