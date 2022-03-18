وليام فيروفينو، «بطل ديزني» البوليفي الذي يحافظ على palkachupas

لاباز, 18 مارس كل يوم, سار ويليام فيروفينو أربع ساعات في اليوم للوصول إلى مدرسته. في الطريقة التي صدمته ألوان الطائر، لدرجة أنه بدأ في مراقبة طريقة حياته وأعشاشه وحتى تعلم أغنيته دون أن يعرف أنه بعد سنوات سيصبح أحد «أبطال» الحفاظ على أحد الطيور المتوطنة في بوليفيا. 15 كيلومترا كان عليه أن يسافر للدراسة، من مجتمع سومايا إلى أتين، في بلدية أبولو في مقاطعة لاباز، جعلته أقرب إلى palkachupa، وهو طائر متوطن في بوليفيا، والذي يعني في الكيتشوا «انقسام الذيل أو الذيل اقتصاص»، يقول إيفي فيروفينو. أكسبه التزامه الطوعي بالحفاظ على هذه الطيور الاعتراف بأنه «بطل الحفاظ على ديزني»، وهي جائزة تُمنح لـ 15 شخصًا حول العالم لمساهمتهم في حماية الحياة البرية والموائل الطبيعية. يعلق فيروفينو، وهو جزء من السكان الأصليين في لوس ليكوس، أن أول ما أسره حول هذا الحيوان هو اللون الأصفر للريش والشوكة في ذيله. شيئًا فشيئًا، بدأ يلاحظ أن هناك عدة عينات من هذا الطائر في طريقه وتعلم التعرف على أعشاشهم وأغنيتهم. تجاوز اهتمامه على مر السنين وتعلم أن يصفر، يشبه أغنية palkachupas. مع ذلك، قام بتحديدها وتصورها. يقول فيروفينو: «النطق ناعم للغاية، يمكن سماع الغناء على ارتفاع 50 مترًا، إذا كنت خبيرًا، فإن غناء هذا النوع يساعد كثيرًا على تصورها». مع كل المعرفة التي كان لديه حول هذا النوع، اتصل به العديد من علماء الأحياء ليصبح دليله ومساعدتهم في العثور على عينات لدراستها وإجراء البحوث للحفاظ عليها. من خلال هذه التحقيقات والمناقشات مع علماء الأحياء بدأ في معرفة المزيد من المعلومات حول هذا النوع وفهم أهمية الحفاظ عليه، وكذلك لتحديد العوامل التي هددته. في عام 2010، تعاون مع مراقبة هذا النوع وحصى ما لا يقل عن 800 عينة، لكنه يعتقد أنها اليوم «أقل بكثير»، لأن الماشية و «فتح الطرق» تدمر جزءًا من موطنها. ويؤكد على أن «الحد من النباتات والأشجار الضرورية لهذه الطيور يؤثر على سكانها، ونحن نشهد أعشاشًا أقل وأقل». احتياطي للطيور بالإشارة إلى تأثير موطن palkachupas، قررت مجتمعات أبولو جنبًا إلى جنب مع الجمعية المدنية Armonía الحفاظ على موطن هذا النوع المهم وإعداد احتياطي لهذه الطيور. في المكان الذي زرعوا فيه بعض النباتات والأشجار التي تتأثر بالزراعة والماشية، مثل Higuerón أو Mapajo أو Yuri، حيث تضع palkachupas أعشاشها. قال فيروفينو: «هناك ما لا يقل عن سبعة أنواع هي الأكثر شيوعًا حيث تصنع الطيور عشها أو تتغذى على ثمارها الضرورية للحفاظ على هذه الطيور». هذا هو السبب في أنه من «الأهمية بمكان» أن يكون لهذا الاحتياطي ما يكفي من الموظفين والدعم المالي لمراقبة هذا النوع على الفور. يقول البوليفي: «الآن ليس لديها أموال، إنها مشلولة، لكنها مثل محمية مجتمعية يمكن أن تكون إمكانات سياحية كبيرة تساعد المجتمعات أيضًا». Ferrufino مسؤول أيضًا عن التحدث إلى الأطفال حول هذا النوع حتى يعتني أيضًا في المستقبل بمجموعات هذه الطيور الموجودة فقط في Madidi Park، وهي واحدة من أكثر المحميات الطبيعية تنوعًا بيولوجيًا في العالم. الجائزة علم فيروفينو أنه تم اختياره كواحد من الحاصلين على جائزة «بطل ديزني» من خلال مكالمة هاتفية من علماء الأحياء الحفاظ على الحياة البرية (WCS) وسيتم منحه 1,500 دولار. قال فيروفينو: «بالنسبة لي كان هناك الكثير من الإثارة والفرح، فنحن دعاة الحفاظ على البيئة قليلون جدًا، لكن هذا يدفعني لمتابعة هذا العمل الذي أقوم به طواعية ولأنني أحب القيام به». وأضاف أنه يقوم بهذا العمل منذ 22 عامًا «دون أي اهتمام»، لكنه يعلم أنه من المهم الحفاظ على طبيعة البلاد وأنواعها. وقال فيروفينو: «الشيء المهم هو أن نفعل ما نحب ونقدر ما لدينا قبل أن يختفي». يعمل حاليًا في الحرف اليدوية جنبًا إلى جنب مع مؤسسة مجتمعية ويقومون بصنع حلقات رئيسية وصواني، من بين عناصر أخرى، لبيعها للسكان. يولاندا سالازار