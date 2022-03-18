من كان سان باتريسيو ولماذا يحتفل به في 17 مارس؟

كل 17 مارس من المدن المختلفة في جميع أنحاء العالم تحتفل بعيد القديس باتريك، الذي يتكون من ذكرى ثقافية ودينية.

ولد القديس باتريك في غرب بريطانيا آنذاك عام 390، وفقًا للنص اعتراف القديس باتريك الذي ترجمه راؤول لافال. في ذلك الوقت كان القراصنة من أصل أيرلندي ينهبون القرى الرومانية وفي إحدى هذه الأحداث تم اختطافه عندما كان عمره 16 عامًا واقتيد إلى أيرلندا.

في الكتابة، كشف اعتراف القديس باتريك أنه عاش مع عائلة مسيحية: كان والده رجل دين وجده كاهن ًا، ولهذا تأثر ببيئته العائلية الدينية. بعد اختطافه تم بيعه ليكون عبدا في أيرلندا، هذا الوضع جعله يفكر في الله أكثر.

في يوم القديس باتريك، من المعتاد شرب البيرة وارتداء ملابس خضراء (الصورة: نيكولاس ستولبرغ)

هرب باتريك بعد 6 سنوات وعاد إلى وطنه في بريطانيا، حيث أقام مع عائلته واستعد ليصبح شماسًا ثم كاهنًا لاحقًا. كرس نفسه لدراسة الكتاب المقدس، وسافر إلى بلاد الغال ولكن كل تعليمه الكنسي تم في مكان ولادته.

بذل أحد أصدقائه جهدًا لباتريك ليتم تعيينه أسقفًا لمسيحيي أيرلندا. قام برحلات إلى أماكن منعزلة للتبشير بالإنجيل والتعميد بشكل أساسي. كما كرس نفسه للاحتفال بالافخارستيا ورجال الدين المرسومين وتأسيس الأشخاص المتدينين.

بعد أن أسس القديس باتريك الكنائس وأقنع الناس بأن يكونوا جزءًا من الكاثوليكية، توفي حوالي 461 ومنذ ذلك التاريخ يحتفلون بالذكرى السنوية للحداد. في أماكن مثل نيويورك والأرجنتين وأيرلندا، استعادت بعض المساحات في المكسيك التقاليد ولهذا السبب يتم الاحتفال بها مصحوبة بالبيرة.

أنشطة عيد القديس باتريك في متحف التدخلات (الصورة: متحف التدخلات)

وفقًا لتحليل أجرته Statista Iralanda، فهو من بين الأماكن التي يوجد فيها أكبر استهلاك للبيرة، وهذا مرتبط بيوم القديس باتريك، لأنه خلال القيود المفروضة في الصوم الكبير لم يُسمح بشرب المشروبات الكحولية إلا في الأيام التي يكون فيها هناك عطلة ليتورجية لهذا السبب 17 مارس. يجتمع الناس في الحانات، واللباس باللون الأخضر وزخارف البرسيم.

أماكن للاحتفال بعيد القديس باتريك

ستعقد الطبعة السابعة من مهرجان القديس باتريك في متحف الاختراعات في الفترة من 17 إلى 20 مارس 2022 من أجل نشر الثقافة السلتية في العاصمة. الدخول مجاني، ستكون هناك أنشطة مثل المؤتمرات والأفلام والحفلات الموسيقية وموكب تذكاري في الساعة 11:30 صباحًا يوم الأحد، وستبدأ الجولة من حديقة هيدالغو، وسيكون هناك أيضًا رقص-

* الجداول الزمنية:

* الجمعة 18 مارس الساعة 12:30 مساء سيعرض فيلم سر كتاب كيلز، في الساعة 3:00 مساء سيكون هناك مؤتمر حول كتيبة القديس باتريك والشتات الأيرلندي في العالم.

كتيبة سانت باتريك

كانت الكتيبة وحدة عسكرية تتألف من أشخاص من جنسيات مختلفة، حيث انضم الشعب الأيرلندي إلى القوات المكسيكية لمحاربة جيش الولايات المتحدة في العام من 1846 إلى 1848 شارك. في المكان هناك لوحة تذكارية بأسماء أولئك الذين شكلوا كتيبة سان باتريسيو، بالقرب من هناك أكشاك من antojitos المكسيكي، هو في بلازا دي سان جاسينتو رقم 5 في حي سان أنجل.

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