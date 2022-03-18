الحرب على التضخم: بدون تدابير ملموسة، يصر ألبرتو فرنانديز على ضوابط الأسعار وقانون التوريد

وأخيرا، لم يكن لخطاب ألبرتو فرنانديز الذي وعد فيه ببدء «الحرب ضد التضخم» أي تدابير ملموسة لدفع الأسعار إلى أسفل. وفي خطاب مسجل، سلط الرئيس الضوء على أن الكونغرس وافق على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لإعادة تمويل ديون ماوريسيو ماكري وألمح إلى تأثير غزو روسيا لأوكرانيا على المدخلات والسلع.

ونتيجة لذلك، أكد على العواقب التي يمكن أن تترتب على الزيادة في القمح: «من شأنه أن يزيد من تكاليف إنتاج الخبز والمعكرونة والدقيق التي يستهلكها الملايين من الأرجنتينيين والأرجنتينيين. وهذه ليست زيادات نعاني منها للأسف بسبب اضطراب الاقتصاد الكلي الذي واجهناه، بل هي تأثير من شأنه أن يؤثر على الأسر أكثر مع زيادات غير عادية في السلة الأساسية».

لذلك توقع أن يتم إنشاء «صندوق استقرار بهدف منع تحويل هذه الزيادة في السعر الدولي إلى السعر الذي يدفعه الأرجنتينيون والأرجنتينيون» وقال إن وزراء المنطقة الاقتصادية سيتخذون الإجراءات اللازمة وسيتحملون المسؤولية. للتواصل معهم من الغد.

«لقد قررت أن مجلس الوزراء الاقتصادي يجب أن يركز منذ هذه اللحظة على تنفيذ جميع التدابير اللازمة للتعامل مع التضخم، وخاصة ما نراه في الغذاء. لقد أعطيت تعليمات لوزرائي لبناء اتفاقيات مع مختلف القطاعات لكنهم لا يترددون في تطبيق جميع أدوات الدولة لوضع وتنفيذ التدابير اللازمة. سيكونون مسؤولين عن إبقائك على اطلاع يومي بالإجراءات التي سيتم تنفيذها منذ هذه اللحظة بالذات, قال الرئيس.

كان سعر القمح هو المكان الذي أكد فيه الرئيس في خطابه.

بالإضافة إلى ذلك، كما توقعت Infobae، صدقت على أنها ستجتمع من هذا الاثنين ممثلي و القطاعات الإنتاجية, و رجال الأعمال, و العمال الرسميين, و الاقتصاد الشعبي, و ممثلي الريف و التجارة, و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الحجم, و المجتمع المدني.

في النهاية، هدد باتخاذ تدابير أحادية الجانب من الدولة إذا لم تتوصل إلى تفاهم مع جميع القطاعات المعنية: «نأمل في إيجاد اتفاقات من شأنها أن تساعد على خفض التضخم وضمان زيادة القوة الشرائية للأجور. لن نتوقف عن التحكم في الأسعار والتحكم فيها، وتطبيق قانون التوريد إذا لزم الأمر واستخدام جميع الأدوات المتاحة للدولة لتحقيق هدف التحكم في الأسعار».

«معركتنا اليوم ضد المضاربين. ضد الجشع. ضد أولئك الذين يسعون حتى في مثل هذه المواقف المعقدة للحصول على دخل غير عادي. ضد agoreros المعتاد، الذي سيحاول تثبيت الحفظ الذي يمكنه أو البحث عن الجناة السريعين والإجابات البسيطة».

وأضاف: «لن أتعب من تكراره: لا أحد ينقذ وحده. سأستمع إلى مقترحاتك ومخاوفك وأنقل إليكم المسارات التي نتخذها. لقد حان الوقت لكل قطاع للتفكير في مساهمته في هذه اللحظة الحاسمة في العالم وفي الأرجنتين».

ثم سرد الأهداف التي يخطط لتحقيقها بهذه الإجراءات التي ستعرف منذ الغد: «سنقوم بتعزيز احتياطيات البنك المركزي لدينا. سنقوم بتعزيز الاستثمار والإنتاج المحلي. سنقوم بتحسين تمويل السياسات العامة. سنقوم بتعميق الحوار والبحث عن اتفاقيات لاحتواء الأسعار وتحسين الإيرادات».

تم توجيه الكثير من الخطاب إلى عواقب غزو روسيا لأوكرانيا: «روسيا وأوكرانيا دولتان مهمتان للغاية في إنتاج الحبوب العالمي. فهي توفر ما يقرب من 30٪ من صادرات القمح العالمية وما يقرب من 80٪ من صادرات زيت عباد الشمس. ثم ينتهي الصراع بالتأثير على العالم بأسره، لأنه يؤثر على إنتاج المواد الخام، والتي تعتبر أساسية في طعامنا اليومي. أنا أتحدث عن الدقيق والخبز والمعكرونة وعشرات الأطعمة التي نستهلكها في حياتنا اليومية».

وتابع: «هذا هو السبب في أن جميع البلدان بدأت بسرعة في البحث عن إمدادات من تلك السلعة وبدأت الأسعار في الارتفاع بسرعة. جزء من المعلومات سيسمح لهم بقياس خطورة المشكلة. قبل 20 فبراير، يوم اندلاع الحرب، تكلفة طن من القمح أقل من 300 دولار. بدأت بداية الصراع ارتفاعًا غير عادي أوصله إلى مستويات قياسية. في تاريخ العالم، لا يكلف القمح أبدًا ما يكلفه هذه الأيام، حيث وصل إلى قيم أكبر من 400 دولار للطن».

ولوصوله إلى المستوى الأرجنتيني، مثل رئيس الدولة: «ارتفع السعر المحلي للقمح المستخدم في الخبز، والذي كان يتم تسويقه بنحو 26،000/27،000 بيزو للطن بحلول 20 فبراير، بسرعة إلى قيم أعلى من 30،000 بيزو بمجرد بدء الصراع، وفي الأيام الأخيرة تجاوز 35.000 بيزو لكل طن».

«هذا يؤثر علينا بوضوح ويضيف إلى العديد من المشاكل التي لدينا بالفعل والتي نعرفها جميعًا بالفعل. سيكون من السخف أن نتحمل اللوم على التضخم لدينا على الحرب. لكن الحقيقة هي أن لها تأثير سلبي وتسبب مشاكل أكبر. ومن واجبي أن أحذركم من أن هذا السياق الدولي يعقد الأمور أكثر. التضخم مشكلة خطيرة للأرجنتين والأرجنتينيين. ان الحرب تزيد من تفاقمها» .

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