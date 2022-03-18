الحرب والخبز: الأطعمة المعتمدة على البترو

في مقابلة حديثة مع بي بي سي، سفين هولسيثر، الرئيس التنفيذي لشركة يارا متعددة الجنسيات ومقرها النرويج، يعترف أنه بسبب الحرب وما يترتب على ذلك من نقص في الغاز الطبيعي في البلدان التي تعاني من الصراع، فإن نقص الأسمدة الكيماوية سيسبب المجاعة: «نصف سكان العالم يحصلون على الغذاء من خلال استخدام الأسمدة... وإذا تم القضاء على ذلك، فسيتم تقليل الأداء بنسبة 50٪». وبعبارة أخرى، فإن أسعار المواد الغذائية المنتجة من الكيماويات الزراعية سوف ترتفع بشكل كبير، مما يخلق أزمة غذائية عالمية.

يارا، عملاق الأسمدة الكيماوية، هو جزء من سلسلة الأغذية الزراعية، وهو نظام فرعي عالمي أدى إلى تعطيل وجعل الملايين من المزارعين والمزارعين في جميع أنحاء العالم يعتمدون على منتجاتها.

المدخلات الرئيسية للزراعة هي النيتروجين. إنه وفير جدًا في الغلاف الجوي وهناك آليات طبيعية تسمح بالتقاط وجعله قابلاً للاستخدام للمحاصيل. تمت دراسة هذه التقنيات الزراعية البيئية بشكل جيد، ولكن لها عيب: تطبيقها على نطاق واسع لن يترك أي ربح للشركات الضخمة وسيزيل الاعتماد على المزارعين.

يتم الحصول على جميع النيتروجين المستخدم كأسمدة تقريبًا من خلال عملية هابر بوش، التي تستهلك كميات صناعية من الغاز الأحفوري للحصول على الأمونيا، أساس الأسمدة النيتروجينية، وتعتمد يارا على كميات كبيرة من الغاز الروسي لمحطاتها الأوروبية.

في المقابلة، يعترف الرئيس التنفيذي بأن «حوالي ربع العناصر الغذائية الرئيسية المستخدمة في إنتاج الغذاء في أوروبا تأتي من روسيا». لكن العملاق الأوراسي ينتج أيضًا كميات هائلة من العناصر الغذائية الأخرى، مثل البوتاس والفوسفات، وهما مفتاح تصنيع الأسمدة الكيماوية التي تدعم السلسلة الصناعية الزراعية. بعد وقت قصير من المقابلة، حثت الحكومة الروسية منتجيها على وقف صادرات الأسمدة.

اليوم، مع هذه المنطقة الأساسية في حالة حرب، تقوم الشركات الزراعية المحلية بفرك أيديهم لأنها ترفع سعر الخبز وتحسب دخلها في مواجهة عالم معولم على وشك أزمة غذائية نهائية.

لقد حذر علماء البيئة والعلماء من ذلك منذ عقود: نظام إنتاج الغذاء الخطي المعتمد على البترول غير ممكن. وسلسلة الإمدادات الغذائية، التي لا يتم توفيرها من قبل الإنتاج المحلي اليوم تستند إلى الأعمال الزراعية المعولمة، هشة للغاية وضعيفة.

يضاف إلى ذلك ما قاله الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ: بسبب تغير المناخ سيكون هناك نقص في المياه، وقبل متوسط هذا القرن، سيدفع أفقر نصف البشرية العواقب مع الجوع والهجرة القسرية.

لم تعد الأرض تتحمل العبء المفروض عليها من خلال طريقتنا في الارتباط بها. هذا المجتمع الصناعي الحراري، الذي تم إنشاؤه بسبب حرارة الوقود الأحفوري الذي كان رخيصًا ولكنه الآن نادر ومكلف وخطير، لا يمكنه تحمله بعد الآن.

لم يعد من الضروري اعتبار الإيكولوجيا الزراعية كبديل فقط: إنها الطريقة للبدء في تتبع مسار الجوع والاعتماد على الغذاء وتقدير العمل الزراعي.

ويجب على الحكومات ضمان الوصول إلى الأراضي لأولئك الذين يسكنون ويهتمون بها.

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