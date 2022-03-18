تحدث فلاديمير بوتين إلى إيمانويل ماكرون واتهم أوكرانيا بـ «جرائم حرب»

FILE PHOTO: Russia's President Vladimir Putin speaks with his French counterpart Emmanuel Macron during a video conference call at the Novo-Ogaryovo state residence outside Moscow, Russia June 26, 2020. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لنظيره الفرنسى ايمانويل ماكرون اليوم الاربعاء ان القوات الاوكرانية مذنبة بارتكاب «جرائم حرب عديدة» وان القوات الروسية تبذل «كل ما فى وسعها» لمنع وقوع قتلى مدنيين، وفقا لما ذكره الكرملين.

وقال الكرملين فى بيان له انه «تم توجيه الانتباه الى جرائم الحرب العديدة التى ترتكبها قوات الامن الاوكرانية يوميا، بما فى ذلك الهجمات الصاروخية والمدفعية الضخمة على مدن دونباس»، وهى منطقة تقع فى شرق اوكرانيا تسيطر عليها الجماعات الموالية لروسيا.

وقال بوتين لماكرون إن الجيش الروسي «يبذل كل ما في وسعه للحفاظ على حياة المدنيين السلميين، بما في ذلك تنظيم ممرات إنسانية من أجل الإخلاء الآمن»، بحسب الكرملين.

أحد سكان ماريوبول في شقة تضررت من التفجيرات الروسية (رويترز/ألكسندر إرموشينكو)

واشار المصدر الرئاسى الروسى فى المكالمة الهاتفية التى كانت «مبادرة فرنسية» الى ان الزعيمين تحدثا ايضا عن المحادثات الجارية بين موسكو وكييف لانهاء العملية العسكرية فى اوكرانيا.

وردا على ذلك، دعا ماكرون بوتين إلى اتخاذ تدابير «ملموسة وقابلة للتحقق» لرفع حصار ماريوبول، في جنوب شرق أوكرانيا، فضلا عن وقف فوري لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

في محادثة هاتفية استمرت ساعة وعشر دقائق، وفقا للإليزيه، كرر ماكرون «قلقه الشديد» بشأن الوضع في تلك المدينة، التي كانت تحت الحصار من قبل القوات الروسية منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع وبالكاد لديها إمدادات أساسية من الغذاء والدواء ومياه الشرب والغاز أو الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، قال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيلو بودولياك إن تصريحات روسيا حول المفاوضات لوضع حد للصراع تسعى إلى «خلق توتر في وسائل الإعلام»، مع التأكيد على أن المواقف الأوكرانية لا تزال ثابتة.

صورة ملف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع مسؤولي حكومته في 10 مارس 2022 (سبوتنيك/ميخائيل كليمنتييف/الكرملين عبر رويترز)

في رسالة نشرت من خلال حسابه على الشبكة الاجتماعية تويتر، قال بودولياك أن تصريحات روسيا حول الحوار «ليست سوى طلباته».

وأضاف أن «جميع التصريحات تهدف، من بين أمور أخرى، إلى إثارة التوتر في وسائل الإعلام»، مشيرا إلى أن مواقف كييف «لم تتغير: وقف إطلاق النار، انسحاب القوات وضمانات أمنية قوية مع صيغ ملموسة».

ظهر يوم الأحد أن فرق التفاوض بدأت في إدراك نقاط اتصال معينة في المحادثات من أجل وقف إطلاق النار وتعليق الغزو الروسي في أوكرانيا، على الرغم من أنه لا يزال هناك طريق طويل للتوصل إلى مواقف ملموسة.

لم يرغب أي من الفريقين المتفاوضين في تقديم طلبات في الأماكن العامة. حتى الآن كان من المعروف أن روسيا طالبت أوكرانيا بالاعتراف بجمهوريات دونيتسك ولوغانسك التي نصبت نفسها بنفسها، وننسى تطلعاتها لشبه جزيرة القرم والوعد بأنها لن تنضم أبدًا إلى حلف شمال الأطلسي، مطالب غير مقبولة من حيث المبدأ بالنسبة لأوكرانيا.

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