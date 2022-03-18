Vive Latino عبر تاريخها: أكثر من ألف فرقة في مهرجان 22 عامًا

عاد المهرجان الأيبيري الأمريكي للثقافة الموسيقية Vive Latino إلى المسار الصحيح مع إصدار 2022، بعد عامين لم يكن لديهم أي عمل بسبب جائحة COVID-19 التي وضعت في السيطرة على الجميع.

لكنها ليست حالة غير معروفة للمهرجان، في الواقع، مرت بأوقات عصيبة خلال جائحة الأنفلونزا A H1N1 في عام 2009 التي أجبرت على تغيير التاريخ فقط، لكنها ظلت قائمة.

إنه بلا شك أطول مهرجان تشغيل، ولكنه أيضًا الأكبر والأكثر فرضًا والأكثر أهمية في صناعة الموسيقى المكسيكية، حيث فتح أبوابه أمام موسيقى الروك أو الريغي أو المعدن أو الراب، وكذلك للفرقة الشمالية أو كومبيا أو الاستوائية أو الإلكترونية أو الفخ.

نما الاجتماع السنوي تقريبًا في Autodromo Hermanos Rodríguez بطريقة تحولت من وجود مرحلتين، إلى تصاعد داخل المسرح الهندي، Escena، و Telcel، وخيام VL و Intolerante، وحلقة Lucha Libre، وبيت كوميدي، ومرحلة من «لحظات» ومناطق حتى لورش العمل والمحادثات، توقيع التوقيعات، بيع البضائع، الطعام، المراحيض، المعارض، إلخ.

تم التعرف على VL لفتح الأبواب للعديد من الأنواع والمشاريع حول العالم (AP Photo/Rebecca Blackwell، الأرشيف)

لكن دعونا ننتقل إلى أبطال التاريخ الحقيقيين، أولئك الذين على مراحل، مع أدواتهم المجمعة ومن جميع أنحاء العالم، لعبوا لأكثر من 150،000 شخص خلال يوم موسيقى الروك أند رول الذي استمر في عام 2014، على سبيل المثال، 4 أيام للاحتفالات بالذكرى الخامسة عشرة للمهرجان.

أظهرت البيانات، مع آخر تحديث في عام 2022، أن ما مجموعه ألف 108 فرق من 45 دولة، لعبت على مدار 22 عامًا على المراحل المتعددة من «Vive»، مما يعطي ما مجموعه 1743 حفلة موسيقية.

طوال ذلك الوقت، شهدت المدرجات المنحنية والمحاكم في المهرجان الأيبيري الأمريكي للثقافة الموسيقية ولادة العديد من المشاريع الوطنية والدولية، لسوء الحظ، فقد رآها أيضًا منفصلة، لكنها تمكنت من الجمع بين عدد قليل من المشاريع الأخرى، أو شهدت إقلاع مهن فردية وللأسف رأى أيضًا يموت بكمية صغيرة.

في الأرقام، المكسيك مهيمنة أيضًا، كونها، بالطبع، البلد الذي ولد فيه العرض الموسيقي. وقد مر ما مجموعه 582 فرقة وطنية عبر مراحلها، ليصل إلى حدود 85 مجموعة محلية في عام 2012.

طوال تاريخها، في Vive Latino، كان لديها على مراحلها أكثر من ألف فرقة لإسعاد أكثر من 100,000 شخص في Autodromo Hermanos Rodríguez (فن الصورة: جوفاني بيريز)

يتناقض هذا الرقم مع السنة التي حمل فيها المهرجان أكبر عدد من المجموعات. بالنسبة لنسخة 2014، كان هناك ما مجموعه 162 فرقة كان فيها 80 فرقًا فقط مكسيكيًا، و 55 من أمريكا الأيبيرية و 25 فرقة أخرى من خطوط العرض الأخرى.

تبرز العروض العشرة لـ Liquits، وهي فرقة روك بديلة من مكسيكو سيتي، لأول مرة في Vive Latino 2001 وداعًا ليس فقط للمهرجان، ولكن لمراحل الموسيقى في عام 2019، وإنهاء وقتهم كفرقة.

ويتبع ذلك بالأرقام، أيضا من مكسيكو سيتي، لا غوسانا سييغا، زوي وبانثيون روكوكو، وكذلك المكسيكيين، من سيوداد ساتيليت، من DLD مع ما مجموعه 9 مشاركات لكل منهما، يشعر وسط المكسيك المنطقة الأكثر هيمنة.

في وقت لاحق، مع 8 حفلات موسيقية، إيلي غيرا وإل غران سيلينسيو، مشاريع من مونتيري، نويفو ليون، شمال المكسيك، كما فعلت جولييتا فينيغاس، ولدت في الولايات المتحدة، ولكن مقرها في تيخوانا منذ طفولتها وأخيرا عواصم لا لوبيتا ومولوتوف.

الفرق المكسيكية الأكثر شعبية لعبت في فيف لاتينو (Fotoarte: جوفاني بيريز)

إذا تحدثنا عن فرق أجنبية، فإن الموضوع يعطينا الكثير لمناقشته، لكن لا يمكننا إنكار أن تنظيم كان على مستوى كبير. تبرز الأرجنتين من بين الجنسيات الأكثر طلبًا، تليها الولايات المتحدة، والمثير للدهشة، إسبانيا وشيلي وحتى كولومبيا.

ومع ذلك، فإن الفرق الموسيقية التي ظهرت في أغلب الأحيان في مهرجان Vive Latino لمدة 22 عامًا، تأتي من جمهورية الأرجنتين. Babasonics مع 9 المظاهر, عشري أصيلة مع 8 حفلات ومع 5 بيرسوت فيرغارابات, لوس كاليغاريس, فابولوسوس كاديلاك, لوس بيريكوس وجميع الموتى الخاص بك.

في هذه المرتبة الأخيرة, أن «pentaconciertos» للمهرجان الموسيقي والثقافي, هم أيضًا Los Bunkers de Chile, الذين انفصلوا بعد حفل موسيقي في فيف لاتيني, وكذلك لوس تريس ولوسيبيل من نفس الجنسية, أخيرًا, من فنزويلا, اضطراب عام ولوس أميجوس غير مرئي.

ولكن لا توجد فرقة أنجلو ساكسونية على جدول الأعمال, والتي على الرغم من كونها مهرجان إيبيري أمريكي بالكامل, أعطت مساحات لدول أخرى مثل المملكة المتحدة, الولايات المتحدة, بما في ذلك ألمانيا, أستراليا, بلجيكا, كندا, فنلندا, اليابان, جنوب أفريقيا وغيرها.

الفرق الأجنبية التي لعبت أكثر في فيف لاتيني (Fotoarte: جوفاني بيريز)

إذا كان علينا تسليط الضوء على العديد من الفنانين من الدول السابقة، يمكن أن يكون هؤلاء، دون أن يحط من عمل الآخرين، بالأزرار، سنو باترول، الإخوة الكيميائية، غوريلاز، طمس، العروض الخاصة، الجنون، موريسي، نويل هالاغر، روبرت بلانت، حفظ فيريس، ماركي رامون، الجنيات، زنخ، جين في عدن ديكيو، ليمب بيزكيت، كورن، إمباير أوف ذا صن، أوركسترا طوكيو سكا بارادايس و ذا بروديجي، الذي توفي مغنه كيث فلينت في عام 2019، من بين العديد من الآخرين.

هذا, لذلك, أحد المهرجانات التي ستتجاوز تاريخ الموسيقى في المكسيك, وكما تحدث آباؤنا عن ذلك, سيكون أطفالنا حريصين على الذهاب, نأمل أن يفرغ أحفادنا أو أحفادنا رماد أجدادهم موسيقى الروك أند رول في منتدى CDMX Sun.

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