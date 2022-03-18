Viri Ríos: أكاديمي يشارك الأبحاث حول العنصرية و tunden

أصبح اسم الصحفية فيري ريوس اتجاهًا على وسائل التواصل الاجتماعي لأنها شاركت تحقيقًا في لون بشرة المرشحين السياسيين في المكسيك.

وبسبب هذه المعلومات، أنشأ المستخدمون #ViriRacista، لأنهم أكدوا أن المعلومات التي قدمها الأستاذ الزميل في جامعة هارفارد لم تكن «متعالية» للعملية الانتخابية، لأنها كانت مرتبطة فقط بالبحث المزعوم عن الأصوات.

حوالي الظهر، نشر Viri Ríos صورة، صنعها ريموندو كامبوس، الباحث في كوليجيو دي المكسيك، حيث يمكنك رؤية الأحزاب السياسية المختلفة ولون بشرة مرشحيها لمختلف المناصب الفيدرالية والولائية والبلديات.

«هذه هي ألوان البشرة للمرشحين لكل حزب. تلك من #Morena ليست أحلى. تلك من #PRIAN بيضاء بشكل غير نمطي. اتبع @rmcamposvazquez الرائع لمزيد من البحث حول هذا الموضوع!» ، كتبت الصحفية على حسابها على تويتر.

كانت هذه هي التغريدة التي أشار إليها المستخدمون حول العنصرية (الصورة: Twitter/Viri_Rios)

ومع ذلك، لم تمر هذه المعلومات دون أن يلاحظها أحد من قبل مستخدمي الإنترنت، الذين قاموا بعد ساعات بإنشاء مناقشة حول العنصرية وأكدوا أن الرسومات ليست ذات صلة، لأنهم ذكروا، لا يهم لون البشرة لأن هذا الخطاب لم يولد سوى المزيد من الانقسام في المجتمع المكسيكي.

«يبدو لي تمرين أنه بدلاً من المساهمة في فهم أفضل بين المكسيكيين، بغض النظر عن لون بشرتهم، فإنه يدعو إلى الاستياء والعنف. في المجال العام أن أولئك الذين لديهم جلد أبيض في الغالب في Mx هم من لديهم أعلى المستويات، «شارك مستخدم تم تحديده باسم @akibsiM.

«الحجج مثل لون البشرة أو الدين أو الجنس غبية بقدر ما هي تمييزية. عندما لا تعطي الخلايا العصبية للمزيد، يخرج استياء وبشرة الإنسان»، كتب أحد مستخدمي الإنترنت اسمه @Alejandralrago2

الشخص الذي رفض أيضًا الدراسة حول لون بشرة المرشحين هو مستخدم YouTube Chumel Torres، الذي قال من حسابه على Twitter: «شكرًا لك على بحثك الذي يساعد أمهاتي».

انضم تشوميل توريس أيضًا إلى النقد (الصورة: تويتر/ChumelTorres)

وأبرز بعض الأشخاص الآخرين أن فيري ريوس تعيش «معقدة» بسبب لون بشرتها والظروف الاجتماعية التي يعززها التمييز الذي يعاني منه العديد من الأشخاص، بسبب بشرتهم، كل يوم بسبب العنصرية الداخلية بين المكسيكيين.

لهذا السبب، هاجموا الأكاديمية بسبب «وضع مرشحات» على صورها، مما نجح في جعلها تشعر بأنها «أقل شأنا»، حيث أعطوها صورة مختلفة عن الواقع.

ردًا على جميع ردود الفعل، رد ريوس بتغريدة، قال فيها إن هناك أجندة بحثية خاصة حول لون البشرة في COLMEX، لأنها قضية مهمة للكشف عن العنصرية الموجودة في المكسيكيين

أطلق عليها بعض المستخدمين أيضًا أستاذة في جامعة هارفارد «واعية ذاتيًا» (الصورة: مايك بليك/رويترز)

«وماذا تعتقد؟ أن هناك أجندة بحثية كاملة حول لون البشرة في @elcolmex!! لماذا؟ لأنه مهم. لأنه عنصري للغاية لدرجة أن لون بشرتك يؤثر على مستوى دخلك ونوع عملك وحتى ما إذا كنت تفوز في الانتخابات. هنا —> http://colordepiel.colmex.mx»

في رسالة ثانية، أعاد تغريد تعليق لريموندو كامبوس، الذي ذكر أن دراسة لون البشرة بين المرشحين من الأحزاب السياسية المختلفة مهمة لتحديد ما إذا كان هناك تمييز عند انتخابهم وخلق شعور بالتمثيل بين الناخبين.

«دراسة لون بشرة السياسيين أمر مهم. كما هو الحال في الشركة, من المهم دراسة ما إذا كانت الأحزاب تميز ضد المرشحين المحتملين; و 2. والشعور بالتمثيل أمر أساسي في الديمقراطية، وأحد المتغيرات بين الكثيرين هو لون البشرة».

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