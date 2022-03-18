فيديو: كشف Pautips عن أسباب عدم خضوعه لعملية جراحية على وجهه

نشأ قدر كبير من الجدل على الشبكات الاجتماعية بعد أن كشف جراح التجميل خوان دييغو أوتالفارو عن بعض التدخلات الجمالية المحتملة التي خضع لها بعض المشاهير، وتلقى استجابة قوية من لويزا فرناندا دبليو التي أكدت له أن العديد من التدخلات التي ذكرها لم تكن صحيحة، تم تعيين النقاش حول المشاهير الآخرين مرة أخرى.

في هذه المناسبة، كانت بولا غاليندو المعروفة في عالم مولدات المحتوى باسم Pautips، بولا غاليندو، التي أخبرت متابعيها في جولة من «الأسئلة والأجوبة» على حسابها في Instagram، متابعيها ما هي العمليات الجراحية التي خضعت لها وتلك التي لم تجرها، لكنها أرادت منذ فترة طويلة القيام بها.

تم استجواب Pautips، الذي أدى الديناميكية التي سماها «الحقيقة أو الكذب»، من قبل أحد المتابعين الذين أرادوا معرفة ما إذا كانت شفتيه طبيعية أو تم حقنها.

«لم ألمس وجهي كثيرا، اليوم كنت أشاهد مقابلة أجروها مع بيلا حديد حول جميع العمليات الجراحية التي أجرتها... لدي زراعة الثدي، ولكن الحقيقة هي أنني أردت أن أفعل أنفي، استئصال bichectomy، ولكن أنا جبان جدا»، وقال المؤثر من خلال لها «InstaStories».

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وبالمثل، بينما كان باوتيس في ما يبدو أنه غرفة الانتظار في مطار، أضاف في رده أن تصميم الابتسامة صنع في فمه.

واختتم غاليندو قائلاً: «لقد وضعوا القشرة عليّ وأصبحت أسناني أطول، وأعتقد أن فمي له بنية أخرى بسبب ذلك، لكنني لم أحقن شفتي أبدًا، وما زلت أعاني من أنفي، ولدي مخالب لم أزيل خدي، لذلك لا، لا شيء».

إليك المحتوى الكامل لـ Pautips :

ومن الجدير بالذكر أن المرأة تتمتع حاليا برحلة عبر المكسيك مع شريكها. تم تكرار استجابة بوغوتا بواسطة بوابة الترفيه «Faranduleando ando» حيث يتجاوز 850 مشاهدة مع أكثر من 20 إعجاب.

حاليًا، بولا غاليندو على علاقة مع رونالد موسكوسو، الذي يعمل أيضًا كمؤثر. ومع ذلك، تنتشر الشائعات على الشبكات الاجتماعية حول كيفية ظهور الشرارة بين الشخصيتين، حيث توجد العديد من التعليقات التي أشارت إلى أن «Pautips» كان سيعرق علاقة موسكوسو مع يوفانا مندوزا، التي تعمل أيضًا كمؤثر وتعرف باسم Rawvana.

في أكتوبر 2021، تم إرسال السؤال من قبل أتباعها، الذين استجوبوها باستمرار عن حقيقة أنها انتزعت الزوجين من أحد أصدقائها، لذلك كانت صريحة تشير إلى أن هذه ليست الطريقة التي حدثت بها الأمور.

في 20 يناير، تعمق المؤثر قليلاً في هذه الاستجابة:

«سأقدم شرحًا موجزًا. لقد تقابلنا بسببها، لكن لم يعد لديهم أي شيء بعد الآن. حتى... كنت متواطئًا مع زوج يوفانا الحالي، في طلباته. عندما التقيت بهم على حد سواء, لم يعد لديهم أي شيء ولم أكن أعرف أنهم كانوا معًا. ومع ذلك، هي متزوجة بالفعل، لديها طفل بالفعل، وأنا لا أعتقد أن لديها أي مشكلة مع كوننا معا. لذا إذا لم يكن لديها ذلك، لماذا تفعل ذلك؟ «، وقال غاليندو من قصصه إينستاجرام.

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