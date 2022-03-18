توقعات الفيديو باللغة الإسبانية في الساعة 13H00 GMT

= أهم الأخبار =

قصف بالقرب من مطار لفيف في أوكرانيا

لفيف: تعرضت المنطقة المجاورة لمطار لفيف (لفيف)، في غرب أوكرانيا، يوم الجمعة من قبل «الصواريخ» الروسية، وفقا لرئيس بلدية تلك المدينة.

(حرب الصراع الدبلوماسية الأوكرانية روسيا - متاح الآن)

في انتظار الهجوم الروسي، تصبح أوديسا حصنًا

أوديسا, أوكرانيا: يندمج الجندي في احتضان طويل مع زوجته وابنته, قبل أن ينفصل بالكاد عند الحاجز الذي يمنع الوصول إلى دار أوبرا أوديسا السامية, مدينة أوكرانية تاريخية.

(أعمال شغب الصراع في أوكرانيا وروسيا - متاحة الآن)

الحرب في أوكرانيا تعقد عودة السياحة إلى كوبا

فيناليس، كوبا: يقول تاليف هاسي، وهو صيدلي هولندي، وهو يركب حصانًا أمام موغوتين فيناليس، إنه حقق حلمه بزيارة كوبا. بدأ السياح في العودة إلى الجزيرة، لكن الحرب في أوكرانيا أعادت إحياء حالة عدم اليقين لهذه الصناعة التي تحرك الاقتصاد الكوبي.

(كوبا روسيا أوكرانيا السياحة - 19H00 GMT)

= أخبار حالية أخرى =

العثور على رابع شخص ميت تحت الأنقاض بعد انهيار جليدي في جبال الأنديز البيروفية

ليما: عثر رجال الانقاذ يوم الخميس على جثة شخص رابع هامدة, من أصل ثمانية اختفى, في أعقاب الانهيار الجليدي الذي دمر عدة منازل في قرية الأنديز في شمال بيرو يوم الثلاثاء.

(صحة المناخ في بيرو - متوفر الآن)

الأرجنتين تصادق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي مقابل 45 مليار دولار أمريكي

بوينس آيرس: وافق مجلس الشيوخ الأرجنتيني يوم الخميس على اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 45 مليار دولار، يستحضر بها شبح التخلف عن السداد وسيحاول الحد من التضخم الجامح لأكثر من 50٪ سنويًا.

(ديون البرلمان الأرجنتيني - متاحة الآن)

انتقدت العديد من المنظمات غير الحكومية حكومة أورتيغا تم حظره في نيكاراغوا.

ماناغوا: حظر البرلمان الذي تسيطر عليه الحكومة في نيكاراغوا يوم الخميس 25 منظمة غير حكومية، العديد منها ينتقد حكومة دانيال أورتيغا، ولكن أيضا منظمة إنسانية تقوم بعمليات جراحية مجانية للأطفال ذوي الأذواق المشقوقة.

(نيكاراغوا غير الحكومية السياسة الحكومة الصحافة حقوق الإنسان المعارضة حقوق الإعلام البرلمان - 15H00 GMT)

يطلبون أن يعترف الجيش السلفادوري بالتأليف في قتل الصحفيين الهولنديين.

سان سلفادور: طلب الأقارب والمنظمات الإنسانية يوم الخميس أن يعترف الجيش السلفادوري بتورطه في قتل أربعة صحفيين من هولندا قبل 40 عاما، خلال الحرب الأهلية (1980-1992)، وأن يكون هناك عدالة للضحايا.

(السلفادور هولندا حقوق العدالة الصحافة القوات المسلحة الحربية - متاح الآن)

المعارضة الفنزويلية تطالب بموعد للانتخابات الرئاسية وتحضر الانتخابات التمهيدية

كاراكاس: طالب الزعيم الفنزويلي خوان غوايدو يوم الخميس بموعد للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر في البداية في عام 2024، وأكد أن جميع فصائل المعارضة توافق على الدعوة إلى الانتخابات التمهيدية لتجديد القيادة.

(الانتخابات السياسية الأمريكية في فنزويلا - متاحة الآن)

المكسيك لديها 37,000 جثة مجهولة

المكسيك: سجلت المكسيك 37 ألف جثة مجهولة الهوية ملقاة في خدمات الطب الشرعي والقبور السرية، وفقا لما ذكرته الحكومة يوم الخميس.

(حقوق المكسيك الجنائية المفقودة - متاحة الآن)