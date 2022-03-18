Verstappen قبل فيراري في المرتبة الثانية مجانًا في البحرين

كتابة الرياضة، 18 مار الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول)، بطل العالم الأخير، كان الأسرع هذا الجمعة في الدورة التدريبية المجانية الثانية لسباق البحرين الكبير، الأول من بطولة العالم للفورمولا واحد، التي تقام في حلبة الصخير، على مشارف المنامة، العاصمة من المملكة العربية المذكورة أعلاه. في أفضل حضنه، غطى فيرستابن، بإطارات ناعمة، 5,412 متر من المسار البحريني في دقيقة واحدة و 31 ثانية و 936 مائة، و 87 أقل من موناكو تشارلز لوكليرك ومع 584 متقدما على الإسباني كارلوس ساينز، اثنين من راكبي فيراري، الذين فازوا أيضا أوقاتهم مع الإطارات الناعمة. سيتم الانتهاء من التدريب المجاني هذا السبت، قبل ساعات من التأهل الذي سيطلب شبكة البداية لسباق الأحد، المقرر أن يصل إلى 57 لفة لإكمال دورة 308.2 كيلومتر. رئيس أره/مل