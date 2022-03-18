الولايات المتحدة الأمريكية: النواب يحظرون التمييز

واشنطن (أسوشيتد برس) — قال مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة في تصويت موضحًا أن مثل هذا التمييز هو انتهاك للحقوق المدنية الفيدرالية. قال مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة في تصويت أوضح فيه أن مثل هذا التمييز هو انتهاك للحقوق المدنية الفيدرالية.

قال النائب بوني واتسون كولمان، الراعي الرئيسي لمشروع القانون، خلال النقاش في مجلس النواب: «هناك أشخاص في هذا المجتمع يعتقدون أنه نظرًا لأن شعرك مجعد، أو مضفر، أو معقود أو لا يتم تقويمه أشقر أو بني فاتح، فأنت بطريقة ما لا تستحق الوصول إليه». «هذا تمييز».

صوت مجلس النواب 235 لصالح و 189 ضد حظر التمييز على أساس نسيج الشعر وتسريحات الشعر. يمر مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث مصيره غير مؤكد. وقد قال الرئيس جو بايدن بالفعل أنه سيسن المبادرة لجعلها قانونا.

صوت جميع الجمهوريين باستثناء 14 ضد هذا الإجراء، واصفا إياه بأنه غير ضروري ومشتت للانتباه. قالوا إن الحماية ضد التمييز في الشعر موجودة بالفعل في العديد من القوانين الفيدرالية.

وقال النائب الجمهوري جيم جوردان: «هذا ما يدور حوله الديمقراطيون». «أربعة عشر شهرًا من الفوضى ونحن نقوم بعمل فاتورة شعر.»

لكن الممثلين الديمقراطيين أشاروا إلى أن القضاة، في عدة قضايا، رفضوا قضايا الحقوق المدنية على أساس أن القانون لا يغطي بشكل مباشر التمييز على الشعر. يوضح مشروع قانون البيت أن الشعر متضمن.