الولايات المتحدة، خطوة واحدة أقرب إلى حظر التمييز على الشعر «الأفرو»

واشنطن, 18 مارس الولايات المتحدة هي بالفعل خطوة واحدة أقرب إلى حظر التمييز على أساس نسيج الشعر أو أسلوبه, مشكلة تؤثر بشكل خاص على أولئك الذين يرتدون «الأفرو», شعر مضفر أو مجدل. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يوم الجمعة يعترف بأن السكان المنحدرين من أصل أفريقي قد حرموا «بشكل روتيني» من فرص التعليم والعمل بسبب شعرهم. وتسعى المبادرة، التي لم تناقش بعد في مجلس الشيوخ، إلى معاملة التمييز على الشعر كجريمة مماثلة للتمييز القائم على العرق أو بلد المنشأ بموجب قوانين حماية الحقوق المدنية. كانت هذه الخطوة مدفوعة من قبل بوني واتسون كولمان, أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تمثل ولاية نيو جيرسي في الكونغرس وداعية شرسة لحقوق المرأة السوداء. «بالنسبة للأمريكيين الأفارقة، غالبًا ما يُعتبر نمو الشعر الطبيعي» غير احترافي «لمجرد أنه لا يتوافق مع معايير الجمال الأبيض. التمييز ضد الشعر الأمريكي الأفريقي هو تمييز ضد الأمريكيين من أصل أفريقي, قال كولمان في بيان بعد الموافقة على مشروع القانون. وقد دعمت عضوة الكونغرس مجموعة كبيرة من المشرعات ذوات الجذور الأفريقية، مثل إلهان عمر، التي ولدت في الصومال والتي تغطي شعرها بالحجاب. كانت هي ورشيدة طالب في عام 2018 من بين أوائل النساء المسلمات اللواتي يتم انتخابهن لعضوية الكونغرس الأمريكي. يُطلق على مشروع القانون اسم «CROWN» (كورونا) ويستجيب للاختصار «خلق عالم محترم ومفتوح للشعر الطبيعي». تمت الموافقة عليه بالتصويت لصالح 235 مشرعًا (جميعهم ديمقراطيًا و 14 جمهوريًا)، بينما صوت 189 محافظًا ضده. خلال النقاش في مجلس النواب، جادل الجمهوريون بأن مثل هذه الخطوة لم تكن أولوية للولايات المتحدة، منغمسة في التضخم الذي لم نشهده منذ عقود وأسعار البنزين قريبة من السجلات التاريخية. واعتبرت المشرعة الأمريكية الأفريقية باربرا لي حجج الجمهوريين «شائنة»، لكنها قالت إنها لم تتفاجأ. وقال لي، الذي دعا المحافظين لمناقشة محتوى الإجراء والتوقف عن إخفاء أنفسهم في الأعذار: «في كل خطوة يتخذونها، يحاول الجمهوريون التقليل من إنسانية المجتمعات الملونة، ومرة أخرى، الدفاع عن التفوق الأبيض». مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب يوم الجمعة مشابه لمشاريع القوانين التي تم تمريرها في 15 ولاية من 50 الولايات الأمريكية و 30 مدينة لحظر التمييز على أساس نسيج الشعر أو أسلوبه. أمس، الخميس، وافق مجلس نواب ماساتشوستس على نسخته الخاصة من النص.