تسعى أوروغواي إلى تقديم حلول للقطاعات المتضررة من الحرب في أوكرانيا

مونتيفيديو, 18 مار أوروغواي تعتبر أنه «أولوية» لتقديم حلول للقطاعات الاقتصادية المتضررة من الحرب في أوكرانيا, وفقًا للمعلومات الصادرة يوم الجمعة عن وزارة خارجية الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. يقدم هذا البيان تقريرا عن الاجتماع الذي عقده لهذا الغرض يوم الخميس وزير الخارجية فرانسيسكو بوستيلو والجهات الفاعلة في القطاع الخاص «لمعالجة التداعيات الاقتصادية والتجارية لغزو روسيا لأوكرانيا على تدفقات الصادرات الأوروغواي». في الاجتماع، الذي ضم أيضا ممثلين عن سفارات ألمانيا وروسيا وهولندا، قرر المستشار «كأولوية البحث عن الحلول والمساعدة على أساس كل حالة على حدة للشركات والقطاعات المتضررة». ووفقا للمعلومات المقدمة، تم الاتفاق بين الطرفين على «العمل على خارطة طريق تسمح باتصال رشيق وفعال، وتعظيم الموارد المتاحة» من أجل محاولة حل «الصعوبات المحددة للقطاع». صادرات أوروغواي لا تفلت من الصعوبات التي تواجهها التجارة الدولية بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، لدرجة أنه، قبل أيام، وزير الثروة الحيوانية والزراعة ومصايد الأسماك، فرناندو ماتوس، بقيمة 110 مليون دولار قيمة السلع المحتفظ بها (مثل مسحوق الحليب أو اللحوم) يجب أن تذهب إلى روسيا. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع أسعار الوقود والقمح، في بلد يستخدم فيه الدقيق بكثرة في نظامه الغذائي اليومي، لا يؤثر فقط على القطاع الإنتاجي، والذي بدوره هو الذي يولد أكبر الصادرات، ولكن أيضًا المستهلك النهائي. في 9 مارس، قال رئيس أوروغواي، يمين الوسط لويس لاكال بو، إن مديره التنفيذي لن ينشئ «إصلاحًا للسعر» لاحتواء هذه الزيادات، على الرغم من أنه كان يحلل «آلية» لمحاولة تقليل تأثيرها السلبي. «إنهم يعرفون أن ممارسة هذه الحكومة ليست التسعير. نعتقد أن هناك آليات أخرى يمكن أن تساعد في تحقيق التوازن بين هذه الزيادة وتنظيمها، ولا نعرف أيضًا إلى متى ستستمر، لأننا لا نعرف إلى متى سيستمر الصراع أيضًا. ولكن من الافضل ان يتم تحذيرهم مسبقا».