منظم المملكة المتحدة يلغي رخصة البث RT

لندن (أسوشيتد برس) - ألغت هيئة الاتصالات البريطانية ترخيص قناة RT المدعومة من روسيا أثناء التحقيق في تغطيتها للحرب في أوكرانيا

وأوضح الكيان، Ofcom، في بيان أنه لا يعتبر ANO TV Novosti المرخص له من RT «لائقًا ومناسبًا للحصول على رخصة بث في بريطانيا».

وجاء قرار يوم الجمعة بعد افتتاح 29 تحقيقا، والتي لا تزال مفتوحة، في عدالة التغطية الإخبارية RT للغزو الروسي لأوكرانيا، وأضاف المنظم.

«لقد استنتجنا أنه لا يمكننا التأكد من أن RT يمكن أن تكون مذيعة مسؤولة في الظروف الحالية. لذلك، تلغي Ofcom رخصة البث RT بأثر فوري»، قالت الوكالة.