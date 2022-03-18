قدمت لجنة الحقيقة تقرير المساءلة عن عملها في عام 2021

عقدت لجنة الحقيقة يوم الأربعاء 16 مارس مساءلة عملها خلال عام 2021. خلال الحدث، قدم الكيان إنجازاته خلال 12 شهرًا من العام، كما أوضح ما هو بناء التقرير النهائي الذي سيتم تسليمه في 27 يونيو 2022.

وقد بدأ رئيس اللجنة، فرانسيسكو دي رو، الدورة بتأمل موجز لما يعنيه التحدث إلى البلد قبل المرحلة الأخيرة من ولاية الكيان. ووفقا له، فإنه، بدءا من ممارسة الاستسلام هذه، يسعى إلى التفكير في المستقبل، لأنه أكد أن العمل الذي كانت اللجنة تقوم به خلال فترة ولايته قد تم «على أمل أن يكون بلد في يوم من الأيام ممكنا لا يقتل فيه أحد، حيث يمكننا الجميع يتكلمون براحة البال».

على وجه التحديد، في عام 2021، أجرى كيان السلام 1750 تدريبات مقابلة فردية و 307 تدريبات جماعية، مما سمح في المجموع بالاستماع إلى شهادة 4554 شخصًا في جميع أنحاء الإقليم الوطني وفي 27 دولة حول العالم. منذ بداية ولايتها في عام 2016، استمعت اللجنة إلى 27279 شخصًا.

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وحضر حفل المساءلة أيضا سفير الاتحاد الأوروبي لدى كولومبيا، جيل برتراند، الذي أكد أنه على الرغم من أن المفوضية على وشك الانتهاء من ولايتها مع تقديم التقرير النهائي، فإن البلاد ستبدأ عملية هامة أخرى: «النشر والاتصال و قبول الحقائق الصعبة التي قرر هذا البلد مواجهتها والتغلب عليها لتغيير مسار تاريخها».

وفيما يتعلق بالميزانية العمومية، أشار السكرتير إلى أن الكيان تمكن من تنفيذ 92.4 في المائة من الموارد التي تلقتها من وزارة المالية العام الماضي. وهذا يعني أنه تم استثمار 108,105 مليون بيزو من أصل 116,992 مليون التي تم استلامها.

و ذكرت اللجنة أيضا أنها أحرزت تقدما في إنشاء النسخة الأولى من العنصر الكتابي من التقرير النهائي. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تتقدم بنحو 50٪ في إنشاء المنصة الافتراضية التي ستستضيف Transmedia، والتي من خلالها سيتم تقاسم الإرث الذي سيقدمه الكيان إلى البلاد والذي يهدف إلى وضع الأسس لعدم تكرار النزاع المسلح.

ومن الإنجازات الأخرى التي أبرزها الكيان الذي وُلد بعد توقيع اتفاق السلام، بين الدولة الكولومبية ومقاتلي القوات المسلحة الثورية الكولومبية السابقة، أنه خلال العام الماضي، وردت 107 حالات و 353 تقريرا من مختلف المنظمات والمؤسسات والأفراد، بما مجموعه 635 حالة؛ تم استلام 964 تقريراً من عام 2016 إلى 31 ديسمبر 2021.

وخلال العام الماضي، نظمت اللجنة سبع مناسبات عامة وطنية، منها: الاعتراف بالنفي عند الحدود، وضحايا عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في كولومبيا، وضحايا الاختطاف على يد عصابات القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي السابق. وبالإضافة إلى ذلك، نظمت اللجنة الاعتراف بالمسؤوليات من جانب سلفاتوري مانكوسو ورودريغو لوندونو، اللذين أعربا عن عزمهما على العمل من أجل تكريم ضحايا النزاع المسلح وطلبوا المغفرة عن أفعالهم في سياق النزاع المسلح.

ومن ناحية أخرى، من خلال النهج الإقليمي، جرى أيضا تعزيز 12 عملية عامة للاعتراف بالمسؤوليات؛ على سبيل المثال، أعمال القوات المسلحة الثورية الكولومبية-الجيش الشعبي السابقة عن أعمال من قبيل الاختفاء القسري والاغتيالات المستهدفة في فلسطين، هويلا، وهي أعمال تتعلق بآثار وآثار النزاع المسلح على و الجامعات, و القانون الذي اعترفت فيه بالمسؤولية تجاه ضحايا الإعدام خارج نطاق القضاء في تولوفيخو, سوكري.

وفيما يتعلق بعملية الاستماع إلى الشعوب الإثنية، نظمت اللجنة ثمانية مناسبات عامة مثل: الاعتراف بآثار السود في منطقة البحر الكاريبي، وآثار القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي السابق على شعب كوريغواجي، و «الحقيقة الصامتة لقناة ديل ديك: الاختفاء القسري الأضرار التي لحقت بالأراضي». وهذا يعني أن اللجنة، في المجموع، قادت 27 مساحة خلال عام 2021 للمضي قدمًا في تحقيق هدف الاعتراف.

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